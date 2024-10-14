Les coûts cachés de l’IA : comment les modèles génératifs transforment les budgets des entreprises

Dans leur empressement à adopter l’IA générative, les entreprises se heurtent à un obstacle inattendu : la flambée des coûts informatiques qui menace de faire échouer les efforts d’innovation et de transformation opérationnelle.
Les grands acteurs de l’IA ressentent également la pression économique. OpenAI connaît une croissance explosive des revenus, avec des bénéfices mensuels atteignant 300 millions de dollars en août 2024. Début octobre, l'entreprise a annoncé qu'elle avait levé 6,6 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table, à une valeur de 157 milliards de dollars, afin de faire face à l'explosion de ses coûts et à ses ambitieux projets de croissance.
Un nouveau rapport de l'Institute for Business Value (IBV) d'IBM dresse un tableau sombre des défis économiques auxquels sont confrontés les dirigeants qui naviguent dans la révolution de l'IA. Le rapport, intitulé « Le guide du PDG sur l'IA générative : le coût du calcul », révèle que le coût moyen du calcul devrait augmenter de 89 % entre 2023 et 2025. Un nombre stupéfiant de 70 % des cadres sondés par IBM citent l'IA générative comme un pilote critique de cette augmentation. L’impact se fait déjà sentir dans tous les secteurs, chaque dirigeant faisant état de l’annulation ou du report d’au moins une initiative d’IA générative en raison de problèmes de coûts.
« En ce moment, de nombreuses entreprises font des expériences, donc ces coûts n’augmentent pas nécessairement autant qu’ils le feront une fois qu’elles auront commencé à passer l’IA à l’échelle », explique Jacob Dencik, directeur de la recherche à l’IBV. « Le coût du calcul, qui se reflète souvent dans les coûts du cloud, sera une question clé à prendre en compte, car cela pourrait les empêcher de faire évoluer l’IA avec succès. »
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les aspects économiques de l'IA apparaissent comme un facteur critique pour déterminer son véritable impact sur les entreprises. Comme le souligne M. Dencik, « même si une action liée à l'IA est techniquement réalisable, si le modèle économique n'est pas viable en raison du coût de l'informatique ou du coût de la formation de ces modèles, alors nous ne verrons pas l'impact de l'IA sur l'activité commerciale que beaucoup anticipent. »
Adnan Masood, architecte en chef IA chez UST, présente ce défi de manière brutale : « Nous entrons dans un tournant stratégique, où l’innovation — autrefois considérée comme une nécessité concurrentielle — comporte désormais un risque financier important. » Il ajoute : « La route vers la maîtrise de l’IA n’est pas une mince affaire. Nous envisageons un avenir où les entreprises devront faire des choix stratégiques entre continuer à repousser les limites de l’IA et risquer de se faire distancer... dans le cadre de la course aux armements pour l’IA. »
De nombreuses entreprises se tournent vers des architectures cloud hybrides pour lutter contre la hausse des coûts. « Le cloud hybride devient un mécanisme permettant de maîtriser ses coûts informatiques », explique M. Dencik. « L’utilisation d’une plateforme cloud hybride qui comprend un plan de contrôle commun et des capacités d’opérations financières vous donne la visibilité dont vous avez besoin pour exécuter des données, des workloads et des applications dans les environnements les moins coûteux. Cela vous permettra de voir où les coûts sont générés et comment les optimiser. »
Les experts affirment que la voie à suivre ne se limite pas à la réduction des coûts. « Vous pouvez utiliser l’IA générative pour améliorer l’efficacité de votre codage ; la façon dont vous codez une application peut la rendre plus ou moins gourmande en énergie. Certaines estimations suggèrent que vous pouvez réduire la consommation d’énergie d’une application jusqu’à 50 % en passant à un meilleur langage de programmation et à un code plus efficace.
Les entreprises utilisent également l'IA générative pour optimiser l'aménagement des centres de données et améliorer la conception des serveurs. « L’IA générative peut améliorer l’efficacité de vos capacités de calcul et l’efficacité de vos ressources de calcul de différentes manières », explique M. Dencik. « Ceci peut faire partie de la solution, plutôt que d'être simplement la source du problème. »
Masood suggère des stratégies supplémentaires : « Il existe des moyens créatifs pour relever ces défis, comme le routage LLM, ou l’orientation intelligente des requêtes entrantes vers le modèle de langage le plus approprié en fonction de facteurs tels que la complexité, le coût et les performances, garantissant une utilisation efficace des ressources et des résultats optimaux. » Il évoque également « la réduction des coûts d’exécution des LLM en réduisant leur taille et en les accélérant ». Le recours à la quantification pour réduire la mémoire nécessaire au modèle et à un ajustement fin efficace pour accélérer la formation permet de réduire les coûts matériels et d’accélérer les temps de traitement, ce qui rend ces modèles plus abordables à déployer et à utiliser. »
La complexité croissante des modèles d’IA est un autre facteur d’augmentation des coûts. M. Dencik recommande une approche stratégique : « Vous n’avez pas besoin d’utiliser de grands modèles de language pour tout », affirme-t-il. « Un petit modèle entraîné sur des données de haute qualité peut être plus efficace et obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats, selon la tâche à accomplir. Il est essentiel de sélectionner le modèle approprié, mais il peut être préférable de réutiliser et d’affiner les modèles existants plutôt que d’en créer de nouveaux pour chaque nouvelle tâche pour laquelle vous souhaitez utiliser l’IA. »
Il préconise une approche multimodale et multimodèle du déploiement de l’IA : « Pour être rentable, vous devriez permettre à votre entreprise d’évoluer vers une utilisation multimodale et multimodèle de l’IA et disposer d’une plateforme qui vous permette de le faire au sein de l’entreprise, explique-t-il. Bien que cela puisse sembler plus complexe, c’est un moyen pour votre entreprise de tirer le meilleur parti de l’IA de la manière la plus rentable possible. »
Les préoccupations en matière de développement durable influencent également le coût total de possession des systèmes d'IA. Bien que les coûts énergétiques soient en grande partie cachés dans les dépenses cloud, plutôt que d’apparaître directement sur les factures du quotidien, la sensibilisation de l’impact environnemental de l’IA générative est croissante. « Ce n’est pas seulement un coût économique ; c’est un coût environnemental lié à l’utilisation de l’IA », explique M. Dencik. Il cite des pratiques émergentes comme les « opérations vertes », qui visent à optimiser l’utilisation du cloud pour réduire l’impact environnemental.
Face à ces défis, apprendre à gérer efficacement les coûts informatiques pourrait devenir un facteur de différenciation clé sur le marché. Le rapport conclut que « les PDG qui maîtrisent le mieux ces coûts seront capables de gérer leur entreprise comme une machine ultra-performante, en réduisant les freins tout en utilisant les technologies les plus récentes pour devancer la concurrence. »
Découvrez comment les PDG peuvent trouver un équilibre entre la valeur que l’IA générative peut créer, l’investissement qu’elle exige et les risques qu’elle introduit.
Apprenez des concepts fondamentaux et développez vos compétences grâce à des ateliers pratiques, à des cours, à des projets guidés, à des essais et à d’autres ressources.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l’IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.