Utiliser l’IA et l’IdO pour accélérer la transition vers des sources d’énergie durables

Il est clairement nécessaire d’accélérer la transition vers des sources d’énergie à faible émission de carbone et de transformer les infrastructures pour construire des organisations plus résilientes face au climat. Notre approche inclut l’application de l’IA, de l’Internet des objets (IdO) ainsi que de solutions avancées de données et d’automatisation pour permettre cette transition.

Par exemple, la chaîne de supermarchés Salling Group profite de la plateforme Flex d’IBM Consulting pour équilibrer leur consommation d’électricité en relation avec l’approvisionnement en sources d’énergie renouvelables dans le réseau. La plateforme, créée en partenariat avec Andel Energi au Danemark, utilise des capteurs IdO, l'IA et le cloud pour fournir un écosystème énergétique permettant aux consommateurs de participer à l'optimisation intelligente du réseau en temps réel. Cette technologie facilite le travail avec des sources d'énergie intermittentes telles que les énergies renouvelables, en s'interfaçant avec les plateformes de gestion des bâtiments existantes. Ceci permet aux grands bâtiments, tels que les magasins, de suspendre partiellement leur consommation d'énergie (par exemple le chauffage ou la climatisation) jusqu'à un seuil où il n'y a pas d'impact significatif sur leurs opérations, en fonction de l'électricité disponible grâce à la production d'électricité renouvelable, et d'être rémunérés pour cette flexibilité.

Nous nous efforçons également d'aider les entreprises à devenir plus résilientes face aux changements climatiques en leur fournissant les outils nécessaires pour prévoir l'impact du climat. Par exemple, nous travaillons sur un modèle de fondation géospatial qui peut être affiné pour suivre la déforestation, détecter les GES ou prévoir les rendements des cultures. Les modèles de base permettent d’identifier et d’analyser les données, les tendances de surface telles que l’emplacement et la raison du déplacement des populations, de leur fournir des informations sur la manière de les assurer avec de l’énergie renouvelable, et également d’estimer l’endroit où le carbone est stocké, le temps nécessaire pour se dégrader, et bien plus encore. Nous savons également que l'utilisation de l'IA nécessite de grandes quantités d'énergie et de données. À mesure que l'IA se généralise, les Entreprises doivent réfléchir à la manière de concevoir et de gérer durablement les systèmes d'IA, ce qui peut inclure l'exécution des systèmes de traitement dans des régions alimentées par davantage de sources d'énergie renouvelables et la garantie que les Workload utilisent cette énergie efficacement. IBM a pris de nombreuses mesures pour atténuer l'impact environnemental de ses systèmes d'IA, selon notre comité d'éthique de l'IA. Par exemple, en 2023, 70,6 % de la consommation d’électricité totale d’IBM provenait de sources renouvelables, dont 74 % de l’électricité consommée dans les centres de données IBM. De plus, dans notre IBM centre de données Hursley, nous utilisons notre propre Technologie pour économiser l’énergie sur 4 500 systèmes de calcul physiques.