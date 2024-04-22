En cette Journée de la Terre, nous appelons à agir pour préserver notre ressource la plus rare : la planète. Pour provoquer un véritable changement, il est crucial que les individus, les secteurs, les organisations et les gouvernements travaillent ensemble, utilisant les données et la technologie pour découvrir de nouvelles opportunités qui contribueront à faire avancer les initiatives de durabilité à travers le monde.
Le monde est en retard dans la lutte contre le changement climatique. Avec 2024 qui s’annonce comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, les données et l’IA peuvent être appliquées à de nombreux domaines pour renforcer les efforts de durabilité. Nous pensons qu’il existe trois axes fondamentaux sur lesquels chaque entreprise devrait se concentrer : la stratégie et le reporting de durabilité ; la transition énergétique et la résilience climatique ; et gestion intelligente des actifs, des installations et des infrastructures.
Utiliser les données et l'IA pour piloter votre stratégie de développement durable tout en respectant les exigences en matière de reporting.
En discutant avec nos clients dans le monde entier, nous avons constaté que le développement durable reste une priorité dans leur agenda. Les PDG affirment que les investissements dans le développement durable amélioreront les résultats commerciaux au cours des cinq prochaines années. Cependant, certaines entreprises peinent à progresser au rythme souhaité malgré un engagement fort et des actions concrètes. L'un des principaux défis auxquels ils sont confrontés est le manque de données et d'informations fiables, selon une enquête menée par IBM auprès de chefs d'entreprise.
La technologie de l'IA peut aider à relever ce défi en transformant plus rapidement les données en informations, ce qui permet aux entreprises d'atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière de développement durable et leurs objectifs financiers. Grâce à l’IA, les équipes métier peuvent « nettoyer » les données, les gérer grâce aux lacunes et établir des rapports dans différents cadres des exigences. Ceci déverrouillera des informations concurrentielles clés pour prendre des décisions stratégiques, plus rapidement et de manière plus cohérente, et avec moins d’erreurs. Cette approche peut aider les organisations à établir plus facilement une stratégie de durabilité à l’échelle de l’entreprise. Il leur permet également de tirer parti de ces données et de ces informations afin de stimuler leurs progrès de manière à améliorer la performance et à répondre aux exigences réglementaires.
Chez IBM, nous agissons en tant que « client zéro » pour certaines de nos propres solutions. Par exemple, IBM Global immobilier utilise notre technologie pour suivre, analyser et rendre compte des progrès réalisés par rapport à ses objectifs de durabilité de manière précise et en temps opportun. Nous utilisons IBM Envizi afin de collecter des données à partir de plus de 6 500 factures de services publics que nous recevons chaque année dans le monde entier et résumer la consommation totale d'énergie, le coût et les achats d'électricité renouvelable dans toute l'entreprise IBM afin d'économiser de nombreuses heures de calcul. Avec cette technologie, nous pouvons générer des rapports et filtrer par localisation, géographie et utilité, entre autres, pour comprendre où la consommation d'énergie est la plus élevée, identifier tout changement inattendu et découvrir où IBM a le plus d'opportunités pour promouvoir la conservation de l'énergie.
Utiliser l’IA et l’IdO pour accélérer la transition vers des sources d’énergie durables
Il est clairement nécessaire d’accélérer la transition vers des sources d’énergie à faible émission de carbone et de transformer les infrastructures pour construire des organisations plus résilientes face au climat. Notre approche inclut l’application de l’IA, de l’Internet des objets (IdO) ainsi que de solutions avancées de données et d’automatisation pour permettre cette transition.
Par exemple, la chaîne de supermarchés Salling Group profite de la plateforme Flex d’IBM Consulting pour équilibrer leur consommation d’électricité en relation avec l’approvisionnement en sources d’énergie renouvelables dans le réseau. La plateforme, créée en partenariat avec Andel Energi au Danemark, utilise des capteurs IdO, l'IA et le cloud pour fournir un écosystème énergétique permettant aux consommateurs de participer à l'optimisation intelligente du réseau en temps réel. Cette technologie facilite le travail avec des sources d'énergie intermittentes telles que les énergies renouvelables, en s'interfaçant avec les plateformes de gestion des bâtiments existantes. Ceci permet aux grands bâtiments, tels que les magasins, de suspendre partiellement leur consommation d'énergie (par exemple le chauffage ou la climatisation) jusqu'à un seuil où il n'y a pas d'impact significatif sur leurs opérations, en fonction de l'électricité disponible grâce à la production d'électricité renouvelable, et d'être rémunérés pour cette flexibilité.
Nous nous efforçons également d'aider les entreprises à devenir plus résilientes face aux changements climatiques en leur fournissant les outils nécessaires pour prévoir l'impact du climat. Par exemple, nous travaillons sur un modèle de fondation géospatial qui peut être affiné pour suivre la déforestation, détecter les GES ou prévoir les rendements des cultures. Les modèles de base permettent d’identifier et d’analyser les données, les tendances de surface telles que l’emplacement et la raison du déplacement des populations, de leur fournir des informations sur la manière de les assurer avec de l’énergie renouvelable, et également d’estimer l’endroit où le carbone est stocké, le temps nécessaire pour se dégrader, et bien plus encore. Nous savons également que l'utilisation de l'IA nécessite de grandes quantités d'énergie et de données. À mesure que l'IA se généralise, les Entreprises doivent réfléchir à la manière de concevoir et de gérer durablement les systèmes d'IA, ce qui peut inclure l'exécution des systèmes de traitement dans des régions alimentées par davantage de sources d'énergie renouvelables et la garantie que les Workload utilisent cette énergie efficacement. IBM a pris de nombreuses mesures pour atténuer l'impact environnemental de ses systèmes d'IA, selon notre comité d'éthique de l'IA. Par exemple, en 2023, 70,6 % de la consommation d’électricité totale d’IBM provenait de sources renouvelables, dont 74 % de l’électricité consommée dans les centres de données IBM. De plus, dans notre IBM centre de données Hursley, nous utilisons notre propre Technologie pour économiser l’énergie sur 4 500 systèmes de calcul physiques.
Utiliser l'IA pour mettre en place des opérations efficaces, gérer les coûts et réduire l'encombrement
La clé pour atteindre l’objectif des Nations Unies d’ici 2030 réside dans l’amélioration de la performance des actifs, des installations et des infrastructures. Cela permettra d’avancer en optimisant les ressources utilisées.
La U.S. ville américaine d’Atlanta, par exemple, utilise IBM maximo pour entretenir 51 de ses installations, y compris les services d’incendie, de police, de parcs, de travaux publics et tous les bâtiments appartenant à la ville. Cette solution fournit une plateforme unique et intégrée avec un accès à des applications complètes de surveillance, de maintenance et de fiabilité dans tous les services de la ville, qui peuvent utiliser cette plateforme pour planifier et programmer la maintenance, suivre les ordres de travail, gérer la maintenance, etc., le tout dans une seule plateforme. En fin de compte, cette technologie contribue aux initiatives de durabilité de la ville en aidant à maintenir et préserver leurs actifs et en facilitant le fonctionnement plus efficace des installations, ce qui permet à la ville d’économiser du temps et de l’argent. Atlanta prévoit de continuer à développer les capacités de Maximo, en particulier dans le domaine de l'IA.
Nous développons déjà des technologies innovantes qui peuvent améliorer ces capacités et relever les défis à venir, tout en suivant les réglementations émergentes et l'évolution constante du secteur. Nous assistons à une évolution du secteur de la gestion des actifs de l'entreprise (EAM) vers la gestion du cycle de vie des actifs (ALM) en raison de l'essor de l'IA et des nouvelles réglementations en matière de durabilité. L’ALM nous permet de prolonger la durée de vie globale d’un actif, augmentant ainsi son efficacité comme nous ne le pouvions pas auparavant. Downer a exploré cette possibilité en travaillant avec IBM Consulting et en utilisant notre technologie pour exploiter les données en temps réel de plus de 200 trains à travers l’Australie. Les analyses soutiennent la maintenance prédictive, réduisent les dysfonctionnements et ont augmenté la fiabilité des trains de 51 %.
Accélérer les progrès grâce à l'IA générative
Quand on pense à l'avenir de la durabilité, l'IA générative vient à l'esprit, car elle peut jouer un rôle important. L' IA générative fait référence aux modèles d' apprentissage profond qui peuvent prendre des données brutes et « apprendre » à générer des productions statistiquement probables lorsqu'on leur demande. Tirer parti de l'IA générative pour faire progresser les objectifs de durabilité peut permettre aux entreprises d'atteindre rapidement à la fois les objectifs de durabilité et les objectifs financiers. Les recherches d’IBM montrent que les organisations qui mettent en œuvre la durabilité (c’est-à-dire intégrer des pratiques de durabilité dans leur entreprise) ont 52 % de chances en plus de surpasser leurs pairs en termes de rentabilité, et bénéficient d’un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur de 16 %. Des recherches complémentaires d'IBM montrent que 61 % des dirigeants sondés affirment que l'IA générative sera importante pour leur agenda de durabilité et qu'ils prévoient d'accroître leurs investissements dans l'IA générative pour la durabilité. Comme toujours, la manière dont ces technologies sont déployées doit être mûrement réfléchie afin de garantir des avantages commerciaux et de durabilité.
Chez IBM, nous découvrons différentes façons d'exploiter les données et l'IA pour aider les organisations à réaliser des progrès pour leur cœur de métier et à intégrer la durabilité dans les opérations quotidiennes de base. Les questions environnementales ne seront pas résolues sans la collaboration des entreprises, des gouvernements et de la société, et la Journée de la Terre rappelle que nous devons tous agir pour réaliser de réels progrès. Tout le monde a un rôle à jouer pour relever les défis actuels, et IBM s’engage à aider à guider les entreprises vers des pratiques durables ainsi qu’à mettre en œuvre des technologies fondées sur les données pour avoir un impact environnemental positif.
Lorsque vous intégrez la durabilité à votre entreprise, elle devient un accélérateur de la transformation opérationnelle plutôt que ce qu’elle est dans tant d’organisations : un simple exercice de reporting ou de comptabilité.
Commencez votre démarche durable dès aujourd’hui en alignant votre feuille de route stratégique avec vos opérations quotidiennes.
