Pour mieux comprendre comment les responsables informatiques exploitent aujourd’hui les mainframes et envisagent leur avenir à l’ère de l’IA et du cloud hybride, l’IBM Institute for Business Value (IBV), en collaboration avec Oxford Economics, a mené une enquête auprès de 2 551 dirigeants informatiques du monde entier. Les résultats montrent que le mainframe joue déjà un rôle central dans le soutien de l'innovation en matière d'IA, des stratégies de cloud hybride et de l'accélération de la transformation numérique. Avec des capacités inégalées de sécurité et de traitement, le mainframe alimente 70 % des transactions mondiales, en termes de valeur.

Les mainframes ont prouvé leur vitalité grâce à leur capacité à traiter d’immenses volumes de données rapidement, de manière fiable et sécurisée, et ils seront essentiels pour exploiter tout le potentiel de l’innovation basée sur les données.