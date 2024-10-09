Pour mieux comprendre comment les responsables informatiques exploitent aujourd’hui les mainframes et envisagent leur avenir à l’ère de l’IA et du cloud hybride, l’IBM Institute for Business Value (IBV), en collaboration avec Oxford Economics, a mené une enquête auprès de 2 551 dirigeants informatiques du monde entier. Les résultats montrent que le mainframe joue déjà un rôle central dans le soutien de l'innovation en matière d'IA, des stratégies de cloud hybride et de l'accélération de la transformation numérique. Avec des capacités inégalées de sécurité et de traitement, le mainframe alimente 70 % des transactions mondiales, en termes de valeur.
Les mainframes ont prouvé leur vitalité grâce à leur capacité à traiter d’immenses volumes de données rapidement, de manière fiable et sécurisée, et ils seront essentiels pour exploiter tout le potentiel de l’innovation basée sur les données.
L'étude montre que 78 % des cadres IT interrogés ont déclaré que leurs organisations soit pilotent des projets soit mettent en œuvre des initiatives qui intègrent des capacités d'IA dans les applications et les transactions mainframe. L’étude a révélé que les organisations considèrent le mainframe comme une plateforme inestimable pour déployer l’IA d’entreprise dans un large éventail de fonctions, notamment la stimulation de l’innovation, le renforcement de la cybersécurité, la rationalisation des opérations et la modernisation des applications. En voici quelques exemples :
Les mainframes jouent également un rôle essentiel dans la réussite des stratégies de cloud hybride, permettant aux entreprises de déployer des workloads applicatifs dans les environnements informatiques les plus adaptés. Les workloads critiques, tels que les transactions financières, les dossiers médicaux et les services gouvernement, exigent une sécurité, une fiabilité et une évolutivité avancées. En utilisant le mainframe pour ces charges de travail, les entreprises peuvent exploiter son architecture optimisée pour des performances et une efficacité inégalées, minimisant ainsi les coûts et les risques dans l’ensemble de leur écosystème informatique.
Il a été prouvé que cette approche permettait d’obtenir des retours sur investissement significatifs, les entreprises hybrides par conception obtenant des retours sur investissement plus de trois fois supérieurs à ceux obtenus grâce à leurs efforts de transformation numérique. Toutefois, pour profiter pleinement de ces avantages, les organisations doivent maintenir les systèmes mainframe à jour, moderniser les applications mainframe et les intégrer aux données distribuées, aux applications, aux clouds et aux pratiques de développement modernes.
À mesure que les organisations progressent dans leur parcours de transformation numérique, elles doivent tirer parti de leurs investissements existants dans les mainframes pour libérer tout le potentiel de leurs données grâce aux technologies de cloud hybride et d'IA.
Les responsables informatiques qui cherchent à redynamiser leurs stratégies mainframe doivent dès à présent envisager quelques mesures essentielles :
Pour établir une base informatique solide, les organisations devraient s’engager à adopter une stratégie hybride dès la conception, à moderniser les applications mainframe et à développer une stratégie claire d’intégration et de partage des données. Cela implique d’optimiser la valeur métier à l’échelle de la technologie, de créer une stratégie de modernisation des applications alignée sur les objectifs commerciaux et de privilégier l’intégration entre mainframe et autres technologies pour un échange de données et une connectivité API fluides. Ce faisant, les entreprises peuvent améliorer la compétitivité globale, réduire les coûts et renforcer leur capacité à répondre aux exigences commerciales changeantes.
Les entreprises devraient tirer parti de l’IA pour renforcer les équipes DevOps, améliorer les opérations de mainframe et intégrer l’IA dans les transactions commerciales. Cela peut être réalisé en dotant les développeurs d’outils assistés par l’IA générative qui accélèrent la découverte, l’analyse et la modernisation des applications, en améliorant les fonctions opérationnelles grâce à des aides intelligentes et à des assistants chatbots de nouvelle génération, et en tirant parti de l’IA pour obtenir des informations sur les transactions afin d’améliorer les cas d’utilisation commerciaux. En adoptant l’innovation en matière d’IA, les organisations peuvent rationaliser la modernisation, améliorer l’efficacité opérationnelle et favoriser la réussite commerciale dans un monde axé sur le cloud hybride et l’IA.
Les organisations doivent tirer parti des capacités actuelles des mainframes, cultiver une main-d’œuvre diversifiée et qualifiée, et perfectionner les professionnels du mainframe grâce à l’utilisation d’outils d’IA et à des initiatives collaboratives. Cela implique de tirer parti des nouvelles capacités du mainframe, telles que le chiffrement et l’authentification avancés, ainsi que des puces de processeur de pointe et des accélérateurs d’IA spécialisés. Cela implique également de combler les déficits de compétences grâce à des initiatives ciblées de compétences et à des programmes de mentorat, et de donner aux professionnels du mainframe les moyens d’agir grâce aux outils d’IA, aux assistants et aux initiatives collaboratives telles que le mainframe Skills Council.
Avec l’avènement du cloud hybride et de l’IA, la persistance de mainframe est plus évidente que jamais. Son rôle d’actif stratégique pour garantir la sécurité, la confidentialité des données et l’efficacité opérationnelle le rend indispensable aux entreprises qui s’efforcent de rester compétitives. En adoptant des stratégies de modernisation qui tirent parti des forces du mainframe, les organisations peuvent accélérer leur parcours de transformation numérique et débloquer de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation.
