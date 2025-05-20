À l’ère du tout instantané, les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics sont plus élevées que jamais. Selon l’enquête sondage effectuée en 2024 par BCG (« Digital Government Citizen Survey »), 77 % des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les services publics numériques égalent ou surpassent les services numériques du secteur privé. La même enquête a révélé que 74 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés à accéder aux services publics américain en ligne au cours des deux dernières années.
Les organismes publics sont contraints de se moderniser, mais peinent souvent à fournir la fluidité que les citoyens attendent. Le principal obstacle à cela ? Les systèmes hérités. Comme beaucoup d’entre eux datent de plusieurs décennies, il peut être difficile d'ajouter de nouveaux outils ou de résoudre les problèmes rapidement. Ces systèmes obsolètes entravent l'innovation et empêchent les organismes de suivre l'évolution des besoins des citoyens.
Pour répondre aux attentes croissantes et surmonter les limites héritées du passé, les organismes ont besoin de plus que de correctifs à court terme : ils ont besoin d'une approche stratégique. L'intelligence artificielle et la modernisation des applications pilotée par l'IA jouent ici un rôle clé. En repensant la façon dont les systèmes sont construits, entretenus et dimensionnés, les organismes peuvent ouvrir la voie au cloud, en exploitant la flexibilité, la rapidité et l’innovation qu’exigent les services numériques d’aujourd’hui.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La modernisation commence par une compréhension claire de votre environnement informatique actuel. Au fil du temps, de nombreux organismes ont accumulé une dette technique en recourant à des correctifs à court terme. Pour se moderniser, les organismes doivent prendre du recul et se demander : « Qu’est-ce qui motive le besoin de nous moderniser ? » Quels défis souhaitez-vous résoudre ? Qu’est-ce qui fait obstacle ?
Voici quelques défis courants qui poussent les agences à se moderniser :
Lorsque les organismes sont confrontés à de multiples défis, il peut être difficile de savoir par où commencer. Une première étape intelligente consiste à se concentrer sur les charges de travail qui ont un impact mais qui sont relativement indépendantes des autres systèmes. L'identification des premiers gains commence par une compréhension approfondie de votre environnement technologique actuel, c'est pourquoi la phase de découverte est cruciale.
Lors de la découverte, nous utilisons des outils tels que CAST Highlight pour aider les organismes à évaluer la santé et la complexité de leurs applications au sein du système. Cette action permet de cibler les lacunes, les risques et les potentialités. Ensuite, nous intégrons l'IA générative pour évaluer l'adéquation de la charge de travail et la préparation au cloud, et pour recommander la voie de modernisation la plus efficace pour chaque application. Souvent, cette approche pilotée par l'IA permet d'augmenter l'efficacité de la migration jusqu'à 70 %1.
Lire le livre blanc : Exploiter l’IA pour la modernisation des applications fédérales avec IBM et AWS
Réussir, ce n’est pas seulement d’accéder au cloud, mais aussi de prospérer une fois que l’on y est. C’est pourquoi nous concentrons également sur la planification du jour 2 : comment exécuter et entretenir votre système modernisé après le lancement. Une question essentielle que les organismes doivent se poser est la suivante : « mon équipe a-t-elle les compétences nécessaires pour gérer cette situation ? »
À ce stade, IBM Consulting intervient à nouveau. Nous aidons à automatiser les tâches routinières et à simplifier les activités, réduisant ainsi la charge de votre équipe. Ces actions permettent aux organismes d’avancer en toute confiance, même avec des équipes réduites ou une expertise interne limitée.
Moderniser les systèmes étatiques n'est pas une mince affaire, mais le partenariat entre IBM et AWS le rend possible. Grâce à sa grande expertise en matière de migration de données et de technologie mainframe, IBM est l'un des rares partenaires en qui l'on a confiance pour gérer la complexité des systèmes hérités. Nous exploitons également un environnement cloud dédié et sécurisé avec AWS GovCloud , capable de garantir la confidentialité et la protection à tous les niveaux.
Ensemble, nous apportons des innovations telles que l'ATO en continu (CATo) et l'approche DevSecOps en matière de conformité. Ces innovations simplifient le processus de développement tout en garantissant les normes de sécurité les plus élevées, ce qui signifie un progrès plus rapide sans compromettre la confiance.
La modernisation n'est pas un projet ponctuel, c'est un processus continu. La collaboration entre IBM et AWS soutient les agences à chaque étape, de la traduction du code mainframe à la conception d'environnements cloud adaptés à chaque mission. Résultat ? Plus d'automatisation, plus de personnalisation et des systèmes conçus pour évoluer en toute sécurité à l'avenir.
Découvrez comment une infrastructure cloud hybride peut alimenter votre stratégie d’IA. Apprenez des experts IBM comment transformer la technologie existante en un système agile et prêt pour l’IA qui stimule l’innovation et l’efficacité dans l’ensemble de vos opérations métier.
Découvrez comment les solutions de cloud hybride peuvent optimiser vos opérations métier pilotées par l’IA. Découvrez dans les études de cas et les solutions présentées comment les entreprises utilisent le cloud hybride d’IBM pour gagner en efficacité, en évolutivité et en sécurité.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez les coûts cachés des déploiements de l’IA générative et apprenez des experts comment rendre vos investissements IA plus efficaces et déterminants.
Découvrez les fondamentaux de la gestion informatique, notamment son caractère essentiel pour les organisations modernes et les fonctionnalités principales qui garantissent des opérations fluides et efficaces dans l’ensemble des systèmes technologiques.
Découvrez une série de tutoriels et de ressources pour vous aider à gérer et à prendre en charge l’infrastructure informatique, de la gestion des serveurs et des systèmes de stockage à l’intégration cloud et à la sécurité réseau.
IBM Cloud Infrastructure Center est une plateforme logicielle compatible avec OpenStack pour gérer l’infrastructure de clouds privés sur IBM zSystems et IBM LinuxONE.
Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour votre stratégie d’entreprise en matière de cloud hybride et d’IA.
Trouvez la solution d’infrastructure cloud adaptée aux besoins de votre entreprise et ajustez les ressources en fonction de la demande.
Transformez l’infrastructure de votre entreprise grâce aux solutions de cloud hybride IBM prêtes pour l’IA. Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour sécuriser, faire évoluer et moderniser votre entreprise, ou accédez à des informations d’experts pour améliorer votre stratégie d’IA générative.