À l’ère du tout instantané, les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics sont plus élevées que jamais. Selon l’enquête sondage effectuée en 2024 par BCG (« Digital Government Citizen Survey »), 77 % des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les services publics numériques égalent ou surpassent les services numériques du secteur privé. La même enquête a révélé que 74 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés à accéder aux services publics américain en ligne au cours des deux dernières années.

Les organismes publics sont contraints de se moderniser, mais peinent souvent à fournir la fluidité que les citoyens attendent. Le principal obstacle à cela ? Les systèmes hérités. Comme beaucoup d’entre eux datent de plusieurs décennies, il peut être difficile d'ajouter de nouveaux outils ou de résoudre les problèmes rapidement. Ces systèmes obsolètes entravent l'innovation et empêchent les organismes de suivre l'évolution des besoins des citoyens. 

Pour répondre aux attentes croissantes et surmonter les limites héritées du passé, les organismes ont besoin de plus que de correctifs à court terme : ils ont besoin d'une approche stratégique. L'intelligence artificielle et la modernisation des applications pilotée par l'IA jouent ici un rôle clé. En repensant la façon dont les systèmes sont construits, entretenus et dimensionnés, les organismes peuvent ouvrir la voie au cloud, en exploitant la flexibilité, la rapidité et l’innovation qu’exigent les services numériques d’aujourd’hui.

Points problématiques de la modernisation

La modernisation commence par une compréhension claire de votre environnement informatique actuel. Au fil du temps, de nombreux organismes ont accumulé une dette technique en recourant à des correctifs à court terme. Pour se moderniser, les organismes doivent prendre du recul et se demander : « Qu’est-ce qui motive le besoin de nous moderniser ? » Quels défis souhaitez-vous résoudre ? Qu’est-ce qui fait obstacle ?

Voici quelques défis courants qui poussent les agences à se moderniser :

  • Accomplissement de la mission. Des technologies obsolètes peuvent empêcher les organismes de servir efficacement les citoyens. Certains services de ces organismes doivent gérer et analyser des jeux de données énormes, mais les systèmes hérités ne peuvent pas suivre le rythme. Ces services nécessitent souvent une modernisation immédiate, même si une modernisation à plus grande échelle prend du temps.
  • Conformité et sécurité. Les nouveaux mandats en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée incitent les organismes étatiques à s'aligner sur les réglementations actualisées. Les plateformes cloud s’accompagnent souvent de cadres de conformité intégrés, ce qui facilite la création et le respect de l’autorité d’exploitation (ATO). Par exemple, l’environnement cloud public d’Amazon Web Services GovCloud, prend en charge plus de 140 cadres de conformité, de la HIPAA à FedRAMP, et offre un environnement sécurisé pour les données les plus confidentielles.
  • Des mises à jour et des innovations plus rapides. Certains organismes, confrontés à des cycles de modernisation lents, se tournent vers des systèmes automatisés tels que les pipelines DevOps pour simplifier le développement et le déploiement logiciel. Le passage d'une mise à jour mensuelle à une mise à jour quotidienne permet aux équipes de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur la gestion des urgences. 
  • Résilience du système. Les pannes et les correctifs persistants indiquent qu’il est temps de se moderniser. Le simple fait de transférer les systèmes existants dans le cloud ne résoudra pas les problèmes de performances. Ces systèmes doivent souvent être reconsidérés, et pas seulement réhébergés.
Déterminer où, et comment, commencer la modernisation

Lorsque les organismes sont confrontés à de multiples défis, il peut être difficile de savoir par où commencer. Une première étape intelligente consiste à se concentrer sur les charges de travail qui ont un impact mais qui sont relativement indépendantes des autres systèmes. L'identification des premiers gains commence par une compréhension approfondie de votre environnement technologique actuel, c'est pourquoi la phase de découverte est cruciale.

Lors de la découverte, nous utilisons des outils tels que CAST Highlight pour aider les organismes à évaluer la santé et la complexité de leurs applications au sein du système. Cette action permet de cibler les lacunes, les risques et les potentialités. Ensuite, nous intégrons l'IA générative pour évaluer l'adéquation de la charge de travail et la préparation au cloud, et pour recommander la voie de modernisation la plus efficace pour chaque application. Souvent, cette approche pilotée par l'IA permet d'augmenter l'efficacité de la migration jusqu'à 70 %1

Réussir, ce n’est pas seulement d’accéder au cloud, mais aussi de prospérer une fois que l’on y est. C’est pourquoi nous concentrons également sur la planification du jour 2 : comment exécuter et entretenir votre système modernisé après le lancement. Une question essentielle que les organismes doivent se poser est la suivante : « mon équipe a-t-elle les compétences nécessaires pour gérer cette situation ? »

À ce stade, IBM Consulting intervient à nouveau. Nous aidons à automatiser les tâches routinières et à simplifier les activités, réduisant ainsi la charge de votre équipe. Ces actions permettent aux organismes d’avancer en toute confiance, même avec des équipes réduites ou une expertise interne limitée.

Le pouvoir du partenariat : IBM et AWS

Moderniser les systèmes étatiques n'est pas une mince affaire, mais le partenariat entre IBM et AWS le rend possible. Grâce à sa grande expertise en matière de migration de données et de technologie mainframe, IBM est l'un des rares partenaires en qui l'on a confiance pour gérer la complexité des systèmes hérités. Nous exploitons également un environnement cloud dédié et sécurisé avec AWS GovCloud , capable de garantir la confidentialité et la protection à tous les niveaux. 

Ensemble, nous apportons des innovations telles que l'ATO en continu (CATo) et l'approche DevSecOps en matière de conformité. Ces innovations simplifient le processus de développement tout en garantissant les normes de sécurité les plus élevées, ce qui signifie un progrès plus rapide sans compromettre la confiance.

La modernisation n'est pas un projet ponctuel, c'est un processus continu. La collaboration entre IBM et AWS soutient les agences à chaque étape, de la traduction du code mainframe à la conception d'environnements cloud adaptés à chaque mission. Résultat ? Plus d'automatisation, plus de personnalisation et des systèmes conçus pour évoluer en toute sécurité à l'avenir.

