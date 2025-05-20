À l’ère du tout instantané, les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics sont plus élevées que jamais. Selon l’enquête sondage effectuée en 2024 par BCG (« Digital Government Citizen Survey »), 77 % des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les services publics numériques égalent ou surpassent les services numériques du secteur privé. La même enquête a révélé que 74 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés à accéder aux services publics américain en ligne au cours des deux dernières années.

Les organismes publics sont contraints de se moderniser, mais peinent souvent à fournir la fluidité que les citoyens attendent. Le principal obstacle à cela ? Les systèmes hérités. Comme beaucoup d’entre eux datent de plusieurs décennies, il peut être difficile d'ajouter de nouveaux outils ou de résoudre les problèmes rapidement. Ces systèmes obsolètes entravent l'innovation et empêchent les organismes de suivre l'évolution des besoins des citoyens.

Pour répondre aux attentes croissantes et surmonter les limites héritées du passé, les organismes ont besoin de plus que de correctifs à court terme : ils ont besoin d'une approche stratégique. L'intelligence artificielle et la modernisation des applications pilotée par l'IA jouent ici un rôle clé. En repensant la façon dont les systèmes sont construits, entretenus et dimensionnés, les organismes peuvent ouvrir la voie au cloud, en exploitant la flexibilité, la rapidité et l’innovation qu’exigent les services numériques d’aujourd’hui.

