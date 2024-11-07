Construire l’avenir ensemble : exploiter la puissance de l’IA pour obtenir des résultats stratégiques

La combinaison d’outils d’IA et de services gérés par des agents représente une grande opportunité pour les entreprises qui souhaitent améliorer la valeur de leurs services clients. Selon l’IBV, 63 % des cadres déclarent avoir investi dans des cas d’utilisation de l’IA générative pour soutenir directement leurs agents de service. Le service client est la fonction organisationnelle la plus couramment citée par les PDG en tant que domaine clé de l’innovation en matière d’IA générative.

L’un des facteurs à l’origine de cette tendance est que les centres d’appels jouent un rôle crucial dans le maintien de la satisfaction client, mais la gestion efficace des opérations des centres d’appels à grande échelle représente un défi de taille. ExpertSource, une entreprise qui compte plus de 300 agents effectuant environ 250 appels par jour, cherchait à mieux contrôler ses efforts de surveillance et de conformité tout en maintenant ses effectifs au même niveau.

CXReview, fournisseur de la technologie existante de contrôle automatisé des appels de l’entreprise, a co-créé une solution pour ExpertSource à l’aide des services Watson AI. Développée en 16 semaines seulement par une équipe conjointe de CXReview et d’IBM Client Engineering, la nouvelle solution d’évaluation des appels aide ExpertSource de réaliser 280 000 contrôles de conformité distincts par jour. Il surveille tout, des messages d’ouverture à la documentation post-appel, pour 100 % de ses appels.

L’automatisation de l’IA aide non seulement ExpertSource à garantir des normes de conformité et de qualité plus élevées, mais elle contribue également aux résultats financiers : réduire la charge des équipes de direction, améliorer la qualité des services et atténuer les risques de conformité.

Digital Office Company (DOC), un fournisseur de solutions et de services de gestion de l’information basé en Finlande est une autre organisation qui bénéficie de l’automatisation de l’IA. Pour améliorer la classification des documents, DOC a collaboré avec IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering et IBM Technology Expert Labs pour développer un projet pilote combinant le ML et l’IA générative. Le projet pilote s’est avéré très fructueux en termes d’augmentation de la vitesse et de la qualité de la classification des documents : ce qui prenait auparavant quelques minutes à un individu prend désormais 2 secondes à peine.