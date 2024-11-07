Construire l’avenir ensemble : exploiter la puissance de l’IA pour obtenir des résultats stratégiques

Il n’est pas exagéré de dire que l’IA transforme le monde. Les dernières solutions d’IA générative et de machine learning (ML) peuvent effectuer des tâches avec une rapidité et une précision exceptionnelles par rapport aux humains. En conséquence, les entreprises peuvent accélérer le codage (de plusieurs jours à quelques minutes), personnaliser l’expérience client avec une précision sans précédent et libérer les employés des tâches administratives répétitives.
Depuis 2022, le ROI des solutions d’IA est passé de 13 à 31 %, et les recherches à venir de l’IBM Institute for Business Value (IBV) montreront que l’intégration de l’IA générative dans les workflows logiciels d’entreprise existants promet des retours durables. Pour prospérer dans cette nouvelle révolution industrielle, les chefs d’entreprise se tournent vers les solutions d’IA et de ML pour conserver et renforcer leur avantage concurrentiel. Et plus de la moitié des PDG considèrent désormais ces technologies comme une opportunité plutôt que comme un risque.
Pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et les fournisseurs de services gérés (MSP), l’opportunité est claire. Le développement de nouvelles solutions intégrant l’IA ou l’intégration de l’IA dans des solutions existantes peuvent potentiellement ouvrir un large éventail de nouvelles sources de revenus. L’utilisation de la pile technologique et de la portée mondiale d’IBM peut aider nos partenaires Build à réussir grâce à l’IA.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
IBM a depuis longtemps été un leader de l’innovation en matière d’IA, offrant des outils de pointe et une expertise qui aident les entreprises à exploiter la puissance de l’IA afin de faire avancer leurs objectifs stratégiques. Que les entreprises repartent de zéro ou cherchent à améliorer les systèmes existants, IBM peut offrir une combinaison d’infrastructure cloud, de modèles IA et de services d’ingénierie pratiques pour accroître l’efficacité.
Les équipes IBM® Client Engineering et Build Lab sont au cœur de cet effort. Ces équipes travaillent en étroite collaboration avec les clients, en utilisant des capacités telles que le portefeuille watsonx.ai de produits d’IA afin de créer des outils d’IA adaptés à leurs besoins spécifiques. L’approche d’IBM met l’accent sur la collaboration avec les partenaires de Build en co-créant des solutions qui peuvent conduire à des résultats commerciaux mesurables.
Par exemple, IBM Build Lab a joué un rôle clé en aidant la société néerlandaise Migrato à améliorer sa solution technologique existante et à accéder à un nouveau marché. Un spécialiste du traitement de données non structurées, Migrato utilise un outil développé sur mesure pour permettre aux Entreprises de transformer des données non structurées en informations exploitables.
Aux Pays-Bas, une nouvelle législation oblige les entreprises gouvernementales à publier toutes les informations d'intérêt public, tout en veillant à ce que les données personnelles soient expurgées. En s'associant à IBM, Migrato a vu l'opportunité d'aider les clients du gouvernement à automatiser ce processus.
Migrato a collaboré avec le Build Lab d’IBM pour améliorer son ensemble d’outils existants en intégrant l’IBM Watson NLP for Embed. 70 % du travail de développement a été réalisé en quelques heures et en seulement cinq jours pour la mise en place d’une solution de production. Aujourd’hui, l’entreprise configure la nouvelle solution pour permettre aux municipalités de rationaliser leurs tâches de mise en conformité.
La combinaison d’outils d’IA et de services gérés par des agents représente une grande opportunité pour les entreprises qui souhaitent améliorer la valeur de leurs services clients. Selon l’IBV, 63 % des cadres déclarent avoir investi dans des cas d’utilisation de l’IA générative pour soutenir directement leurs agents de service. Le service client est la fonction organisationnelle la plus couramment citée par les PDG en tant que domaine clé de l’innovation en matière d’IA générative.
L’un des facteurs à l’origine de cette tendance est que les centres d’appels jouent un rôle crucial dans le maintien de la satisfaction client, mais la gestion efficace des opérations des centres d’appels à grande échelle représente un défi de taille. ExpertSource, une entreprise qui compte plus de 300 agents effectuant environ 250 appels par jour, cherchait à mieux contrôler ses efforts de surveillance et de conformité tout en maintenant ses effectifs au même niveau.
CXReview, fournisseur de la technologie existante de contrôle automatisé des appels de l’entreprise, a co-créé une solution pour ExpertSource à l’aide des services Watson AI. Développée en 16 semaines seulement par une équipe conjointe de CXReview et d’IBM Client Engineering, la nouvelle solution d’évaluation des appels aide ExpertSource de réaliser 280 000 contrôles de conformité distincts par jour. Il surveille tout, des messages d’ouverture à la documentation post-appel, pour 100 % de ses appels.
L’automatisation de l’IA aide non seulement ExpertSource à garantir des normes de conformité et de qualité plus élevées, mais elle contribue également aux résultats financiers : réduire la charge des équipes de direction, améliorer la qualité des services et atténuer les risques de conformité.
Digital Office Company (DOC), un fournisseur de solutions et de services de gestion de l’information basé en Finlande est une autre organisation qui bénéficie de l’automatisation de l’IA. Pour améliorer la classification des documents, DOC a collaboré avec IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering et IBM Technology Expert Labs pour développer un projet pilote combinant le ML et l’IA générative. Le projet pilote s’est avéré très fructueux en termes d’augmentation de la vitesse et de la qualité de la classification des documents : ce qui prenait auparavant quelques minutes à un individu prend désormais 2 secondes à peine.
Dans une enquête mondiale menée par l’IBV, 62 % des dirigeants ont déclaré que l’IA générative perturbe la façon dont leurs entreprises conçoivent l’expérience. Il existe peu de secteurs où l’expérience client est plus importante que dans le secteur hôtelier, et les partenaires IBM Build utilisent nos outils et notre technologie pour les aider à obtenir des résultats.
HTOP Hotels gère des milliers de réservations par jour dans 16 hôtels de la région de Catalogne, accueillant plus de 500 000 clients chaque année. Dans le passé, l’entreprise s’appuyait sur des processus manuels basés sur des feuilles de calcul pour gérer les horaires des employés et garantir une couverture de personnel suffisante pour offrir une expérience exceptionnelle à chaque client. Cependant, le processus était inefficace et sujet aux erreurs, ce qui augmentait le risque de pénurie de personnel.
IBM Business Partner Integra a développé une solution pour HTOP basée sur IBM Planning Analytics, que la chaîne hôtelière utilise pour prévoir la demande client et optimiser ses plans de personnel en temps réel. La nouvelle solution intégrée à l'IA a contribué à réduire le temps de planification de 30 % et à approfondir les informations sur la disponibilité des employés — réduisant de 75 % l'écart entre la demande et le personnel — améliorant l'efficacité des coûts opérationnels et soutenant une expérience brillante.
Un autre partenaire commercial IBM qui bénéficie de l’efficacité des technologies IBM watsonx est GigaSpaces, pionnier mondial de l’informatique en mémoire. GigaSpaces construit l’un des premiers centres d’intégration numérique (DIH) du marché dans le but de simplifier la transformation numérique et de permettre à d’autres entreprises de développer et de lancer des services numériques plus rapidement.
Grâce à watsonx.ai et watsonx Assistant et en collaboration avec l’IBM Build Lab, GigaSpaces permettra à ses clients d’interroger les données d’entreprise en langage naturel, afin qu’ils puissent prendre des décisions métier plus fiables. Actuellement, les ingénieurs qui utilisent l’IA pour travailler avec des informations structurées obtiennent une précision allant jusqu’à 55 %. L’objectif de GigaSpaces est d’aider ses clients à atteindre une précision proche de 95 %. En intégrant watsonx Assistant, GigaSpaces a pu réduire le délai de prototypage de sa solution de plusieurs mois à quelques jours.
Comme nous l’avons vu, les partenaires d’IBM Build travaillent avec nous pour déverrouiller des capacités qui changent la donne pour leurs clients. Que votre entreprise vise à créer de nouveaux produits d’IA à partir de zéro ou à ajouter des capacités d’IA à des offres existantes, IBM vous offre les outils, l’expertise et l’approche collaborative nécessaires pour réussir.
En tant qu’ISV ou MSP, le partenariat avec IBM vous permet d’obtenir rapidement d’excellents résultats. Grâce à des fonctionnalités dédiées aux entreprises, telles que watsonx, les API, les bibliothèques et les applications, votre entreprise peut intégrer rapidement une IA digne de confiance dans votre application.
Déverrouillez de nouvelles opportunités d’IA à l’avant-garde de la nouvelle révolution industrielle
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.