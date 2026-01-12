Les détaillants évoluent dans un environnement où les attentes des clients augmentent plus vite que les marges, ce qui laisse peu de place à l’hésitation en matière de transformation. L’intelligence artificielle est rapidement devenue l’une des forces les plus puissantes à remodeler la façon dont le secteur interagit avec les acheteurs, conçoit les produits et gère ses opérations.

Selon la dernière étude de l’IBM Institute for Business Value, Commerce de détail et produits de consommation à l’ère de l’IA, les deux prochaines années seront particulièrement cruciales.

Les décisions que les dirigeants du secteur de la vente au détail prendront au sujet de l’IA en 2026 et 2027 influenceront bien plus que la différenciation concurrentielle. Elles influenceront également la capacité des marques à suivre le rythme des clients qui intègrent l’IA dans leur vie quotidienne, en l’utilisant pour informer les décisions, faire des choix et définir la manière et le lieu d’achat.

Les attentes des clients évoluent, et le secteur a désormais besoin d’un programme clair et pragmatique pour la suite. L’étude met en évidence les domaines dans lesquels l’IA crée déjà un impact mesurable, et ceux sur lesquels les détaillants devront concentrer leur attention pour créer de la valeur.