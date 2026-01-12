Les détaillants évoluent dans un environnement où les attentes des clients augmentent plus vite que les marges, ce qui laisse peu de place à l’hésitation en matière de transformation. L’intelligence artificielle est rapidement devenue l’une des forces les plus puissantes à remodeler la façon dont le secteur interagit avec les acheteurs, conçoit les produits et gère ses opérations.
Selon la dernière étude de l’IBM Institute for Business Value, Commerce de détail et produits de consommation à l’ère de l’IA, les deux prochaines années seront particulièrement cruciales.
Les décisions que les dirigeants du secteur de la vente au détail prendront au sujet de l’IA en 2026 et 2027 influenceront bien plus que la différenciation concurrentielle. Elles influenceront également la capacité des marques à suivre le rythme des clients qui intègrent l’IA dans leur vie quotidienne, en l’utilisant pour informer les décisions, faire des choix et définir la manière et le lieu d’achat.
Les attentes des clients évoluent, et le secteur a désormais besoin d’un programme clair et pragmatique pour la suite. L’étude met en évidence les domaines dans lesquels l’IA crée déjà un impact mesurable, et ceux sur lesquels les détaillants devront concentrer leur attention pour créer de la valeur.
L’étude IBV met notamment en évidence l’évolution de l’origine des investissements dans l’IA. D’ici 2027, 35 % des dépenses totales liées à l’IA seront hors budget informatique, contre 28 % en 2025. Dans le même temps, les dépenses consacrées à l’IA dans les budgets informatiques augmentent également pour passer d’un peu moins de 10 % des budgets informatiques annuels aujourd’hui à 13 % en 2027.
C’est le signe d’un changement sectoriel important : l’IA est désormais une décision stratégique, et non plus seulement une décision technologique.
Les équipes de merchandising financent de plus en plus l’IA pour améliorer la découverte de produits. Les équipes marketing déploient l’IA pour personnaliser le contenu et les offres. Les responsables de la chaîne d’approvisionnement appliquent l’IA pour anticiper la demande et gérer les exceptions. Lorsque les investissements sortent des silos traditionnels, ils reflètent un changement organisationnel plus important en vue d’opérationnaliser l’IA dans l’ensemble de l’entreprise.
L’étude montre que 80 % des entreprises de commerce au détail et de produits de consommation disposent désormais d’une stratégie d’innovation à long terme pour l’IA. Cette évolution indique que l’IA n’est plus considérée comme une expérience secondaire, mais comme un moteur de croissance essentiel.
À l’horizon 2026 et 2027, ces investissements représentent un tournant. Les dépenses en matière d’IA dépassent le stade d’expérimentation d’outils pour entrer dans une phase qui consiste à mettre en place les capacités requises pour être compétitif sur un marché façonné par des décisions en temps réel, les fortes attentes des clients et de nouvelles formes de commerce en ligne.
Si les détaillants se sont toujours appuyés sur les données pour comprendre leurs clients, une grande partie de ces données reste sous-utilisée. Selon l’étude de l’IBV, 64 % des entreprises déclarent que leurs données propriétaires sont accessibles à l’IA, mais seuls 49 % de ces données sont utilisables. De plus, seuls 26 % sont actuellement utilisés pour entraîner les modèles d’A.
Cet écart met en lumière une opportunité importante. Déverrouiller les données propriétaires est l’un des aspects les plus critiques du programme en matière d’IA pour 2026-2027, car la performance des capacités d’IA à forte valeur ajoutée, que ce soit en matière de personnalisation, d’optimisation de l’inventaire ou de prévision, dépend de la qualité des données et de leur accessibilité.
La vente au détail a un avantage : le secteur a toujours recueilli des données riches et volumineuses sur les clients et les transactions. À mesure que les données deviennent plus propres, mieux gouvernées et plus connectées, la valeur en aval de l’IA augmente considérablement à travers les expériences et les opérations.
Les clients en ressentent déjà les effets. 58 % des dirigeants affirment que l’IA améliore la rétention et la satisfaction client. Au cours de l’année écoulée, l’IA a permis une amélioration moyenne de 31 % dans ces domaines. Pour un secteur axé sur la fidélité, ces gains sont considérables.
Le rôle de l’IA dans le commerce de détail passe du conseil à l’action. L’étude de l’IBV indique que 84 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA améliore considérablement leur capacité à répondre rapidement aux perturbations du marché et à l’évolution des besoins de leurs clients. Mais le changement le plus important n’est pas la rapidité, mais la capacité de l’IA à prendre en charge des tâches complexes.
Les systèmes d’IA agentiques et autonomes exécutent déjà des workflows multi-étapes : ils coordonnent les stocks, personnalisent les offres et guident les clients dans les décisions d’achat complexes. Selon l’étude, 76 % des dirigeants sont en train de transformer leur modèle économique pour tirer parti de l’IA non seulement à des fins d’efficacité, mais aussi pour créer de nouvelles sources de revenus.
Cette évolution vers une IA orientée action devrait devenir l’une des caractéristiques déterminantes de la transformation de la vente au détail au cours des deux prochaines années. Les entreprises qui posent les bases de l’IA agentique en 2026 seront mieux placées pour améliorer les expériences et créer de la valeur d’ici 2027.
Le groupe Al Futtaim en est un exemple probant : son application Blue, alimentée par l’IA, intègre la fidélisation, les paiements et les achats dans un parcours unifié. Les clients gagnent et échangent instantanément dans toutes les catégories, naviguent sans friction et effectuent des transactions dans un seul flux, ce qui démontre l’impact de l’orchestration pilotée par l’IA associée à une supervision humaine.
L’étude montre clairement que l’IA vient augmenter, et non remplacer les humains. Les agents IA prennent de plus en plus en charge les processus répétitifs et multi-étapes tout au long de la chaîne de valeur, reliant stocks, paiements, logistique et données clients, tandis que les employés interviennent là où le discernement, l’empathie et la confiance dans la marque sont essentiels.
Ce modèle permet aux associés et aux équipes de service de se concentrer sur les interactions à plus forte valeur ajoutée et sur les besoins complexes des clients. Les dirigeants indiquent que l’IA apporte la plus grande valeur ajoutée dans les domaines du marketing, du service client, des opérations de la chaîne d’approvisionnement et du commerce numérique, où la précision opérationnelle et les relations humaines se croisent.
Le résultat est un modèle d’exploitation hybride où l’IA gère la complexité, et les personnes amplifient la dimension humaine de la vente au détail.
L’étude souligne également l’importance croissante des écosystèmes. L’IA ne peut avoir un impact transformateur que lorsque les outils, les partenaires, les plateformes et les agents travaillent ensemble de manière sécurisée et fluide. L’IA autonome ne peut pas atteindre son plein potentiel dans des systèmes fragmentés.
Pour se préparer à ce changement, les détaillants devront moderniser leurs plateformes de commerce, repenser les processus pour les parcours clients non linéaires et renforcer la gouvernance des données. Lorsque les systèmes d’IA peuvent comprendre et agir à l’échelle de l’entreprise, les détaillants peuvent orchestrer les expériences de manière globale, plutôt que par points de contact isolés.
C’est pourquoi l’intégration des écosystèmes est au cœur du programme d’IA 2026-2027. L’avenir appartient aux détaillants qui sont en mesure de coordonner les renseignements sur l’ensemble de la chaîne de valeur, et non seulement au sein des différentes fonctions.
L’étude de l’IBV met en évidence trois aspects sur lesquels les dirigeants du secteur de la distribution peuvent se concentrer pour accélérer les progrès :
Personnaliser les parcours grâce aux données client sécurisées, déployer l’IA dans les processus à fort impact comme l’order-to-cash et l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, et s’assurer que les outils d’IA reflètent la réalité de votre marque, même lorsque les clients interagissent par le biais d’assistants d’IA externes.
Rendre les informations sur les produits faciles à découvrir et compatibles avec l’IA. Commencer par automatiser les tâches opérationnelles répétitives, puis élargir le rôle de l’IA à mesure que la confiance s’installe tant chez les clients qu’au sein des équipes.
Éliminer les silos. Connecter les systèmes métier. Laisser les agents IA coordonner le travail des différentes fonctions. Veiller à ce que les transactions et les recommandations pilotées par l’IA restent sûres, précises et alignées sur les valeurs de la marque.
Dans la vente au détail, chaque clic, panier et conversation a un poids, et l’IA amplifie le meilleur de ce qui rend le secteur humain. Au cours des deux prochaines années, l’écart se creusera entre les détaillants qui utilisent l’IA pour repenser fondamentalement leur fonctionnement, et ceux qui la considèrent comme une nouvelle couche technologique.
La différence déterminante résidera dans des décisions claires concernant les bases de données, les modèles d’exploitation et les domaines dans lesquels l’IA sera autorisée à agir. Renforcer ces bases dès maintenant façonnera la prochaine ère de performance de vente au détail.
L’opportunité qui se présente est importante et bien réelle. Les détaillants qui agissent avec détermination aujourd’hui contribueront à définir la qualité de demain. Les détaillants qui attendent risquent de constater que la cadence a déjà été fixée pour eux.
