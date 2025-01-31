Prise de décision en matière d’IA : comment les entreprises se positionnent-elles ?

« Un ordinateur ne peut jamais être tenu pour responsable, et il ne doit donc jamais prendre de décision stratégique. »
– Manuel de formation IBM, 1979
L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) est en plein essor. Selon l’IBM Global AI Adoption Index 2023, 42 % des entreprises ont activement déployé l’IA, et 40 % expérimentent actuellement cette technologie. Parmi ceux qui utilisent ou découvrent l’IA, 59 % ont accéléré leurs investissements et leurs déploiements au cours des deux dernières années. Il en résulte une légère augmentation dans la prise de décision basée sur l’IA qui exploite les outils intelligents pour fournir des réponses (supposément) exactes.
L’adoption rapide de cette technologie soulève toutefois une question : qui est responsable si l’IA fait un mauvais choix ? La faute en incombe-t-elle aux équipes informatiques ? Aux dirigeants ? Aux générateurs de modèles IA ? Aux fabricants d’appareils ?
Dans cet article, nous allons découvrir l’évolution du monde de l’IA et réexaminer la citation ci-dessus dans le contexte des cas d’utilisation : les entreprises ont-elles encore besoin des êtres humains ou l’IA peut-elle prendre les décisions ?
Newsletter Think
Rejoignez les responsables de la sécurité qui font confiance à la Newsletter Think pour obtenir des informations ciblées autour de l’IA, de la cybersécurité, des données et de l’automatisation. Apprenez rapidement grâce à des tutoriels et des fiches explicatives d’experts, envoyés directement dans votre boîte de réception. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Guy Pearce, consultant principal chez DEGI et membre du groupe ISACA traitant des tendances professionnelles, est impliqué dans l’IA depuis plus de trente ans. « D’abord, c’était symbolique et maintenant c’est statistique, dit-il. On parle d’algorithmes et de modèles qui permettent le traitement des données et améliorent les performances commerciales au fil du temps. »
Les données du récent rapport « L’IA en action » d’IBM montrent l’impact de cette évolution. Deux tiers des dirigeants affirment que l’IA a permis d’améliorer les taux de croissance des revenus de plus de 25 %, et 72 % affirment que la direction est parfaitement en phase avec les dirigeants informatiques sur les prochaines étapes de maturité de l’IA.
Grâce à la confiance croissante dans l’IA, les entreprises mettent en œuvre des outils intelligents pour améliorer leurs résultats commerciaux. Par exemple, la société de gestion de patrimoine Consult Venture Partners a déployé AIda IA, un service de conciergerie numérique conversationnel basé sur l’IA qui utilise la technologie IBM watsonx Assistant pour répondre aux questions des clients potentiels sans avoir besoin d’agents humains.
Les résultats parlent d’eux-mêmes : Alda AI a répondu correctement à 92 % des requêtes, 47 % des requêtes ont donné lieu à des inscriptions à des webinaires et 39 % des demandes ont été transformées en prospects.
92 %, c’est un résultat impressionnant pour Alda IA. Le bémol ? Le taux d’erreur persiste dans 8 % des cas. Alors, que se passe-t-il lorsque l’IA commet des erreurs ?
Pour Guy Pearce, tout dépend des enjeux.
Il prend l’exemple d’une société financière qui utilise l’IA pour évaluer les scores de crédit et accorder des prêts. Les résultats de ces décisions sont relativement peu importants. Dans le meilleur des cas, l’IA approuve les prêts qui sont remboursés dans les délais et dans leur intégralité. Dans le pire des cas, les emprunteurs font défaut et les entreprises doivent engager des poursuites judiciaires. Bien que contraignants, les inconvénients sont largement compensés par les avantages potentiels.
« Lorsqu’on parle d’enjeux importants, explique M. Pearce, il faut se tourner vers le secteur médical. Disons que nous utilisons l’IA pour résoudre le problème des temps d’attente. Disposons-nous de données suffisantes pour garantir que les patients soient vus dans le bon ordre ? Et si nous faisons une erreur ? L’issue peut être le décès d’une personne. »
En conséquence, l’utilisation de l’IA dépend en grande partie de ce qu’elle prend comme décision et de l’impact de ces décisions sur l’entreprise et sur ceux que la décision affecte.
Dans certains cas, même le pire des scénarios n’est qu’un inconvénient mineur. Dans d’autres cas, les résultats peuvent provoquer des dommages importants.
En avril 2024, une Tesla en mode « autonome » a percuté un motard. Le conducteur du véhicule a admis avoir regardé son téléphone avant l’accident malgré la nécessité d’une supervision active du véhicule.
Alors, qui porte la responsabilité ? Le conducteur est le suspect évident et a été arrêté pour homicide involontaire.
Mais ce n’est pas la seule voie vers la responsabilité. On peut également soutenir que Tesla porte une part de responsabilité, puisque l’algorithme d’IA de l’entreprise n’a pas détecté la victime. La faute pourrait également être attribuée à des organismes de gouvernance tels que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Peut-être que leurs tests n’étaient pas assez rigoureux ou complets.
On pourrait même dire que le (ou les) créateur(s) de l’IA de Tesla pourraient être tenus responsables d’avoir mis en ligne un code susceptible de tuer quelqu’un.
C’est le paradoxe de la prise de décision par l’IA : la faute incombe-t-elle à une seule personne ou à tout le monde ? « Si vous prenez toutes les parties prenantes susceptibles de rendre des comptes, où se situe la responsabilité ? » demande M. Pearce. « Au niveau de la direction ? De l’équipe dans son ensemble ? Si votre responsabilité est répartie dans toute l’entreprise, tout le monde ne peut pas finir en prison. En fin de compte, la responsabilité partagée entraîne souvent l’absence de responsabilité. »
Alors, où les organisations se situent-elles ? À quel moment les informations issues de l’IA cèdent-elles la place à la prise de décision humaine ?
Trois considérations sont essentielles : l’éthique, le risque et la confiance.
« En matière de dilemmes éthiques, dit Guy Pearce, l’IA ne peut rien faire. » Les outils intelligents recherchent naturellement la voie la plus efficace, et non la plus éthique. Par conséquent, toute décision impliquant des questions ou des préoccupations éthiques doit inclure la supervision humaine.
Le risque, quant à lui, est une spécialisation de l’IA. « L’IA est bonne en termes de risques », explique M. Pearce. « Les modèles statistiques vous donnent ce que l’on appelle une erreur type, qui vous permet de savoir si la variabilité potentielle recommandée par l’IA est élevée ou faible. » L’IA est donc idéale pour prendre des décisions fondées sur les risques, comme dans le domaine de la finance ou des assurances.
Enfin, les entreprises doivent donner la priorité à la confiance. « Les niveaux de confiance envers les institutions diminuent », explique M. Pearce. « De nombreux citoyens ont la conviction que les données qu’ils partagent ne sont pas utilisées de manière fiable. »
Par exemple, dans le cadre du RGPD, les entreprises doivent faire preuve de transparence en matière de collecte et de traitement des données et donner aux citoyens la possibilité de se désinscrire. Pour renforcer la confiance dans l’utilisation de l’IA, les entreprises doivent clairement communiquer comment et pourquoi elles utilisent l’IA et (dans la mesure du possible) permettre aux clients et aux clients de se désinscrire des processus pilotés par l’IA.
L’IA doit-elle être utilisée pour les décisions stratégiques ? Peut-être. Sera-t-elle utilisée pour prendre certaines de ces décisions ? C’est presque certain. L’attrait de l’IA, sa capacité à capturer, corréler et analyser plusieurs jeux de données et à fournir de nouvelles informations , en fait un outil puissant pour les entreprises dans le but de rationaliser les opérations et de réduire les coûts.
Ce qui est moins clair, c’est la manière dont le passage à la prise de décision au niveau de la direction aura un impact sur la responsabilité. Selon Guy Pearce, les conditions actuelles créent des « limites floues » dans ce domaine ; la législation n’a pas suivi le rythme de l’utilisation croissante de l’IA.
Pour garantir l’alignement sur les principes éthiques, réduire le risque de mauvais choix et susciter la confiance des parties prenantes et des clients, les entreprises ont tout intérêt à maintenir les humains dans la boucle. Peut-être que cela signifie qu’une approbation directe du personnel est nécessaire avant que l’IA puisse agir. Il peut s’agir d’examiner et d’évaluer occasionnellement les résultats de la prise de décision basée sur l’IA.
Quelle que soit l’approche choisie par les entreprises, le message principal reste le même : lorsqu’il s’agit de décisions pilotées par l’IA, il n’y a pas de solution miracle. C’est une cible mouvante, définie par le risque possible, la récompense potentielle et les résultats probables.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.