Prise de décision en matière d’IA : comment les entreprises se positionnent-elles ?

« Un ordinateur ne peut jamais être tenu pour responsable, et il ne doit donc jamais prendre de décision stratégique. »

– Manuel de formation IBM, 1979

L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) est en plein essor. Selon l’IBM Global AI Adoption Index 2023, 42 % des entreprises ont activement déployé l’IA, et 40 % expérimentent actuellement cette technologie. Parmi ceux qui utilisent ou découvrent l’IA, 59 % ont accéléré leurs investissements et leurs déploiements au cours des deux dernières années. Il en résulte une légère augmentation dans la prise de décision basée sur l’IA qui exploite les outils intelligents pour fournir des réponses (supposément) exactes.

L’adoption rapide de cette technologie soulève toutefois une question : qui est responsable si l’IA fait un mauvais choix ? La faute en incombe-t-elle aux équipes informatiques ? Aux dirigeants ? Aux générateurs de modèles IA ? Aux fabricants d’appareils ?

Dans cet article, nous allons découvrir l’évolution du monde de l’IA et réexaminer la citation ci-dessus dans le contexte des cas d’utilisation : les entreprises ont-elles encore besoin des êtres humains ou l’IA peut-elle prendre les décisions ?