Les solutions de cybersécurité basées sur l'IA détectent les ransomwares en moins de 60 secondes

Vous craignez un ransomware ? Si c'est le cas, ce n'est pas surprenant. Selon le Forum économique mondial, pour les pertes importantes liées à la cybercriminalité (plus d'un million d'euros), le nombre de cas d'exfiltration de données augmente, passant de 40 % en 2019 à près de 80 % en 2022. Et l'activité plus récente est encore plus marquée.

Pendant ce temps, d’autres dangers apparaissent à l’horizon. Par exemple, le 2024 IBM X-Force Threat Intelligence Index indique que les investissements des groupes de menaces se concentrent de plus en plus sur les outils d'attaque d'IA générative.

Les criminels utilisent l'IA depuis un certain temps, par exemple pour les aider à créer du contenu d'e-mails de phishing. De plus, des groupes utilisent des LLM pour faciliter les tâches de script de base, notamment la manipulation de fichiers, la sélection de données, les expressions régulières et le multitraitement, afin d’automatiser ou d’optimiser potentiellement les opérations techniques.

Comme un match d’échecs, les entreprises doivent Think plusieurs déplacer d’avance sur leurs adversaires. Une de ces mesures anticipées peut inclure la cybersécurité basée sur le cloud et l'IA pour aider à identifier les anomalies qui pourraient indiquer le début d'une cyberattaque.

Récemment, des solutions de cybersécurité basées sur l'IA sont apparues, capables de détecter des anomalies telles que les ransomwares en moins de 60 secondes. Pour aider les clients à contrer les menaces grâce à une détection plus précoce et plus précise, IBM a annoncé de nouvelles versions améliorées par IA de la technologie IBM FlashCore Module disponible dans les produits IBM Storage FlashSystem ainsi qu’une nouvelle version du logiciel IBM Storage Defender. Ces solutions aideront les équipes de sécurité à mieux détecter et répondre aux attaques à l'ère de l'intelligence artificielle.