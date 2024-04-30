Les solutions de cybersécurité basées sur l'IA détectent les ransomwares en moins de 60 secondes

Vous craignez un ransomware ? Si c'est le cas, ce n'est pas surprenant. Selon le Forum économique mondial, pour les pertes importantes liées à la cybercriminalité (plus d'un million d'euros), le nombre de cas d'exfiltration de données augmente, passant de 40 % en 2019 à près de 80 % en 2022. Et l'activité plus récente est encore plus marquée.
Pendant ce temps, d’autres dangers apparaissent à l’horizon. Par exemple, le 2024 IBM X-Force Threat Intelligence Index indique que les investissements des groupes de menaces se concentrent de plus en plus sur les outils d'attaque d'IA générative.
Les criminels utilisent l'IA depuis un certain temps, par exemple pour les aider à créer du contenu d'e-mails de phishing. De plus, des groupes utilisent des LLM pour faciliter les tâches de script de base, notamment la manipulation de fichiers, la sélection de données, les expressions régulières et le multitraitement, afin d’automatiser ou d’optimiser potentiellement les opérations techniques.
Comme un match d’échecs, les entreprises doivent Think plusieurs déplacer d’avance sur leurs adversaires. Une de ces mesures anticipées peut inclure la cybersécurité basée sur le cloud et l'IA pour aider à identifier les anomalies qui pourraient indiquer le début d'une cyberattaque.
Récemment, des solutions de cybersécurité basées sur l'IA sont apparues, capables de détecter des anomalies telles que les ransomwares en moins de 60 secondes. Pour aider les clients à contrer les menaces grâce à une détection plus précoce et plus précise, IBM a annoncé de nouvelles versions améliorées par IA de la technologie IBM FlashCore Module disponible dans les produits IBM Storage FlashSystem ainsi qu’une nouvelle version du logiciel IBM Storage Defender. Ces solutions aideront les équipes de sécurité à mieux détecter et répondre aux attaques à l'ère de l'intelligence artificielle.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Des copies immuables des données sont utilisées pour protéger les données contre la corruption, telle que les attaques par ransomware, la suppression accidentelle, les catastrophes naturelles et les coupures de panne. Ces sauvegardes sont également utiles pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de données.
La protection du stockage basée sur des copies immuables des données est généralement séparée des environnements de production. Ces copies protégées ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées par qui que ce soit et ne sont accessibles que par les administrateurs autorisés. Ce type de solution offre la cyber-résilience nécessaire pour garantir un accès immédiat à la récupération des données en cas d'attaque par ransomware.
Cependant, étant donné le besoin croissant de sécurité contre les ransomwares prêts pour l'IA, de nouvelles solutions sont demandées. Contrairement aux réseaux de stockage traditionnels, des systèmes comme IBM FlashSystem tirent parti de l’apprentissage automatique pour surveiller les modèles de données, à la recherche de comportements anormaux indiquant une menace cybernétique.
Cette nouvelle technologie est conçue pour surveiller en continu les statistiques recueillies à partir de chaque E/S à l’aide de modèles de machine learning afin de détecter des anomalies comme les ransomwares en moins d’une minute.
Les systèmes Advanced peuvent utiliser des modèles de machine learning pour distinguer les ransomwares et les logiciels malveillants du comportement normal. Cela accélère considérablement la détection et la réponse aux menaces, permettant aux entreprises de prendre des mesures et de continuer à fonctionner en cas d'attaque. Par exemple, les réponses autonomes peuvent déclencher des alertes ou l'activation d'un protocole qui minimisera l'impact d'une attaque contre les données.
Les cybercriminels ne cessent de développer des capacités d'attaque renforcées par l'IA. Les cyberattaques pilotées par l'IA évoluent rapidement et sont capables de repérer les vulnérabilités, de détecter les schémas et d'exploiter les faiblesses. De plus, l’efficacité de l’IA et l’analyse rapide des données peuvent donner aux hackers un avantage tactique sur des défenses cyber mal équipées. Les méthodes traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus à combattre les menaces de sécurité de l’IA alors que de nouveaux outils évoluent en temps réel. Le résultat est une intrusion rapide et un déploiement de ransomware non détecté.
De plus, il existe aussi des prédictions sur la manière dont les LLM et autres outils d’IA générative seront proposés en tant que service payant, comme le ransomware-as-a-Service, pour aider les attaquants à déployer leurs attaques plus efficacement et avec moins d’efforts. Cela signifie que la menace se transformera en quelque chose d'encore plus dangereux et de plus prolifique.
La seule réponse est de combattre le feu par le feu. Les solutions de cybersécurité basées sur l'IA, telles que les versions améliorées par l'IA de la technologie IBM FlashCore Module, sont conçues pour contrecarrer les attaques les plus dangereuses aujourd'hui, ainsi que celles auxquelles les équipes de sécurité seront confrontées à l'avenir.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Utilisez les solutions de détection et de réponse aux menaces d’IBM pour renforcer votre sécurité et accélérer la détection des menaces.