L’intelligence artificielle (IA) devrait être conçue pour inclure et équilibrer la supervision humaine, le libre arbitre et la responsabilité des décisions tout au long du cycle de vie de l’IA. Le premier principe de confiance et de transparence d’IBM stipule que l’objectif de l’IA est d’améliorer l’intelligence humaine. L’intelligence humaine augmentée signifie que l’utilisation de l’IA améliore l’intelligence humaine, au lieu de fonctionner indépendamment de celle-ci ou de la remplacer. Tout cela implique que les systèmes d’IA ne doivent pas être traités comme des êtres humains, mais plutôt considérés comme des mécanismes de soutien qui peuvent améliorer l’intelligence et le potentiel de l’homme.
Une IA qui augmente l’intelligence humaine préserve la responsabilité humaine des décisions, même lorsqu’elle est soutenue par un système d’IA. L’interaction avec un système d’IA nécessite donc une amélioration des compétences humaines, et non une déqualification. Le soutien à un accès inclusif et équitable à la technologie de l’IA, ainsi qu’à une formation complète des employés et à une requalification potentielle, renforce les principes des piliers de l’IA digne de confiance d’IBM, permettant ainsi à la participation à l’économie pilotée par l’IA de reposer sur l’équité, la transparence, l’explicabilité, la robustesse et la confidentialité.
Pour mettre en pratique le principe du renforcement de l’intelligence humaine, nous recommandons les bonnes pratiques suivantes :
Pour plus d’informations sur les normes et les perspectives réglementaires concernant la surveillance humaine, la recherche, la coordination des décisions par IA, les exemples de cas d’utilisation et les indicateurs clés de performance, consultez notre point de vue Augmenter l’intelligence humaine ci-dessous.
