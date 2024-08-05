Utiliser l’IA pour lutter contre la chaleur extrême

Les villes ont commencé à enregistrer des températures record en mai, et le 22 juillet 2024 a été le jour le plus chaud de l’histoire de la planète, battant le dernier record établi la veille.
« Alors que les températures continuent d’augmenter, il est essentiel d’alerter les personnes les plus vulnérables aux vagues de chaleur extrême », explique Etienne Vos, directeur de recherche chez IBM. E. Vos fait partie d’un consortium qui développe un système d’alerte précoce pour les événements de chaleur extrême, l’un des nombreux groupes à travers le monde qui créent de nouveaux outils alimentés par l’IA pour lutter contre la chaleur extrême.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les urbanistes connaissent depuis des décennies l’existence des îlots de chaleur, ces zones urbaines qui connaissent des températures plus élevées que les zones périphériques. Cependant, caractériser et prévoir les îlots de chaleur avec précision, à grande échelle et en haute résolution reste un problème non résolu, ou au mieux très coûteux. Certains satellites en orbite autour de la Terre peuvent mesurer le rayonnement thermique, qui sert d’observation de terrain à partir de laquelle les points chauds et froids d’une ville peuvent être identifiés, mais en raison des longs intervalles entre les passages des satellites, ces observations sont assez rares.
Aujourd’hui, des chercheurs comme E. Vos, qui fait partie du Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), exploitent les modèles de fondation IBM Earth Observation pour mettre au point un système capable de caractériser les îlots de chaleur urbains en surface et d’émettre des alertes sur le moment et l’endroit où des points chauds extrêmes apparaissent dans une ville. Les partenaires universitaires et industriels du HE2AT Center combinent ces informations avec des données sur les effets sur la santé, des informations sur la vulnérabilité socio-économique, des données de géolocalisation et d’autres facteurs qui contribuent au risque d’exposition à la chaleur. Grâce à une application, les utilisateurs recevront des informations et des alertes concernant l’exposition à la chaleur en fonction de leur profil de risque individuel.
Depuis plus d’une décennie, des chercheurs, dont un groupe d’ingénieurs de l’université de Princeton, étudient les « toits réfléchissants », des toits de couleur claire qui restent plus frais que ceux de couleur foncée. Par exemple, les chercheurs de Princeton ont mesuré la température d’un toit noir lorsque la température de l’air était supérieure à 32 °C. Celui-ci a atteint la température torride de 54 °C (assez chaude pour faire cuire un œuf). Un toit blanc, dans les mêmes conditions de température ambiante, affichait quant à lui une température comprise entre 32 et 38 °C.
À l’aide d’images aériennes et d’algorithmes d’IA, Google génère des mesures de réflectivité solaire haute résolution qui permettent aux urbanistes de déterminer les zones qui bénéficieraient le plus de toits réfléchissants.
Ces toits « réfléchissent la lumière du soleil et absorbent moins de chaleur. Cela permet de réduire la température intérieure et d’améliorer la santé, explique Mansi Kansal, chef de produit senior chez Google. Les toits réfléchissants ont un énorme potentiel dans les communautés à faibles revenus qui n’ont pas accès à la climatisation ».
La ville de Los Angeles a fait d’énormes progrès dans la réduction des risques liés à la chaleur extrême grâce à un autre outil alimenté par l’IA : le Tree Canopy Lab. À l’aide d’images aériennes Google collectées depuis des avions et d’images satellites de la Terre, l’algorithme peut localiser tous les arbres d’une ville et mesurer leur densité.
Un système d’IA spécialisé scanne ensuite automatiquement les images, détecte la présence d’arbres et produit une carte qui montre la densité de la couverture arborée ou la « canopée ».
En général, obtenir des informations sur la couverture des arbres est coûteux et prend beaucoup de temps, car cela nécessite des relevés manuels quartier par quartier et ne permet souvent de compter que les arbres des espaces publics.
L’outil alimenté par l’IA peut aider les urbanistes à identifier les blocs résidentiels qui tireraient avantage de la plantation d’arbres et à localiser les trottoirs vulnérables à la hausse des températures en raison de la faible couverture végétale.
Mais comment déterminer si une toiture fraîche ou davantage d’arbres constituent la meilleure solution pour une zone donnée soumise à une chaleur intense ? Selon les experts, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Des recherches récentes suggèrent par exemple que les arbres ont un impact positif plus important dans les climats arides que dans les climats humides.
Les jumeaux numériques, répliques numériques complètes de villes et de lieux alimentées par l’IA, constituent une autre avancée majeure dans la lutte contre la chaleur extrême. La Dre Iphigenia Keramitsoglou, directrice de recherche à l’Observatoire national d’Athènes, développe actuellement un jumeau numérique d’Athènes qui utilise le machine learning pour intégrer diverses données urbaines et prédire la mortalité liée à la chaleur. Cela permet de gérer les vagues de chaleur en temps réel et à long terme.
Ainsi, par exemple, les services d’urgence pourraient affecter des ambulances aux zones les plus à risque afin d’avoir plus de chances de secourir les personnes les plus susceptibles de souffrir de la chaleur extrême. Après Athènes, la Dre Keramitsoglou et son équipe, qui ont créé une série d’outils pour lutter contre la chaleur, appelés Extrema Global, prévoient de créer des jumeaux numériques de Prague et de Budapest.
Au-delà des solutions techniques, apprendre à éviter la chaleur extrême peut être accessible, voire stimulant. L’équipe à l’origine d’Extrema Global développe actuellement un nouvel outil : un jeu numérique destiné aux enfants pour leur apprendre à se protéger de la chaleur. « En fonction des conditions du moment, un enfant peut décider quels vêtements porter pour rester en sécurité. Nous essayons ainsi de sensibiliser les plus jeunes à cet enjeu majeur de façon ludique », explique Mme Keramitsoglou.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).