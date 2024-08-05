Utiliser l’IA pour lutter contre la chaleur extrême

Les urbanistes connaissent depuis des décennies l’existence des îlots de chaleur, ces zones urbaines qui connaissent des températures plus élevées que les zones périphériques. Cependant, caractériser et prévoir les îlots de chaleur avec précision, à grande échelle et en haute résolution reste un problème non résolu, ou au mieux très coûteux. Certains satellites en orbite autour de la Terre peuvent mesurer le rayonnement thermique, qui sert d’observation de terrain à partir de laquelle les points chauds et froids d’une ville peuvent être identifiés, mais en raison des longs intervalles entre les passages des satellites, ces observations sont assez rares.

Aujourd’hui, des chercheurs comme E. Vos, qui fait partie du Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), exploitent les modèles de fondation IBM Earth Observation pour mettre au point un système capable de caractériser les îlots de chaleur urbains en surface et d’émettre des alertes sur le moment et l’endroit où des points chauds extrêmes apparaissent dans une ville. Les partenaires universitaires et industriels du HE2AT Center combinent ces informations avec des données sur les effets sur la santé, des informations sur la vulnérabilité socio-économique, des données de géolocalisation et d’autres facteurs qui contribuent au risque d’exposition à la chaleur. Grâce à une application, les utilisateurs recevront des informations et des alertes concernant l’exposition à la chaleur en fonction de leur profil de risque individuel.