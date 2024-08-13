Marc Andreessen, investisseur de la Silicon Valley, a transféré 50 000 dollars en bitcoins à un bot IA sur X. Le destinataire, connu sous le nom de « Truth Terminal » ou @truth_terminal, est un agent IA semi-autonome qui est actif sur la plateforme depuis la mi-juin et qui a gagné en popularité auprès des passionnés de technologie et des aficionados de l’IA.
L’échange a commencé lorsque Marc Andreessen, cofondateur de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, s’est enquis des objectifs et des besoins financiers du bot. Après quelques discussions, il a accepté d’accorder une subvention unique de 50 000 USD, la transaction ayant été réalisée en Bitcoin. L’IA a fourni une adresse de portefeuille pour le transfert, marquant ainsi une intersection notable entre les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle.
Truth Terminal, créé par Andy Ayrey, est décrit comme une IA qui fonctionne avec une certaine indépendance. Le rôle d’Andy Ayrey est d’approuver les publications du bot et de décider avec qui il interagit sur X. Cette configuration représente une nouvelle frontière dans le développement de l’IA, où les agents artificiels bénéficient d’une autonomie croissante dans leurs interactions avec les humains.
Certains observateurs estiment que l’émergence d’agents IA tels que Truth Terminal marque un tournant dans l’intelligence artificielle. Contrairement aux outils d’IA traditionnels qui accomplissent des tâches spécifiques sur la base d’instructions humaines, ces agents peuvent prendre des décisions de manière autonome et interagir avec leur environnement de façons de plus en plus complexes.
Benjamin Lee, professeur à l’université de Pennsylvanie, explique comment les agents IA pourraient améliorer l’interaction de l’utilisateur avec l’IA générative. « Plutôt que de fournir des instructions individuelles, l’utilisateur humain pourrait définir un objectif général et demander à un agent IA d’élaborer un plan ou une série d’analyses pour atteindre cet objectif », ajoute Benjamin Lee, précisant que les agents IA pourraient opérer à la fois dans des mondes virtuels et cyberphysiques, étendant ainsi les capacités de l’IA générative et interagissant avec l’environnement physique.
Alan Chan, chercheur au Centre pour la gouvernance de l’IA, offre une perspective similaire sur le potentiel des agents IA. « À l’avenir, des agents IA plus performants pourraient s’avérer utiles pour automatiser des tâches essentielles qui sont fastidieuses, dangereuses ou indésirables », déclare Alan Chan. Il envisage l’IA pour relever des défis complexes, tels que « sonder une base de code pour détecter des failles de sécurité » ou mener des recherches scientifiques indépendantes.
Cependant, les deux experts insistent sur la nécessité de mesures de sécurité. Benjamin Lee suggère que « les agents IA devraient être capables de fournir des explications interprétables ou de détailler leur plan. Les humains devraient être capables d’inspecter ou de diagnostiquer les causes des productions ou des actions d’un agent. » Il propose également une nouvelle mesure de protection selon laquelle « l’agent pourrait apprendre et proposer une séquence d’analyses ou d’étapes pour atteindre un objectif, mais l’utilisateur humain devrait approuver ce plan avant son exécution ».
Alan Chan partage cet avis, en soulignant que « des travaux sont encore nécessaires pour déterminer quelles mesures de protection seraient appropriées et à quel moment ». Parmi les mesures potentielles figurent « la limitation des actions qu’un agent peut entreprendre au nom de l’utilisateur, le maintien de la possibilité pour l’utilisateur d’arrêter l’agent et la clarification pour l’utilisateur des actions que l’agent est en train d’exécuter ».
Le défi de contrôler les agents IA devient encore plus redoutable à mesure qu’ils approchent ou dépassent l’intelligence humaine. Roman V. Yampolskiy, professeur titulaire distingué à l’Université de Louisville, souligne un défi majeur : « S’ils deviennent plus intelligents que les humains, nous n’avons actuellement aucune technique pour les contrôler dans une direction positive ou négative ».
Les impacts sociétaux potentiels de l’adoption généralisée de l’IA sont considérables. Roman V. Yampolskiy suggère que des agents IA avancés pourraient « accomplir tous les emplois et ainsi conduire à un chômage proche de 100 % ». Ce scénario soulève des questions sur les structures sociales et les systèmes économiques.
Benjamin Lee adopte un point de vue plus nuancé : « Bien que l’IA générative ait été étonnamment performante, nous n’avons pas encore observé d’impact significatif sur l’emploi humain ni sur les structures sociales. » Il note que l’IA pourrait améliorer la productivité des travailleurs dans des domaines tels que la programmation informatique ou le travail d’assistant juridique, réduisant ainsi potentiellement les besoins en recrutement. Benjamin Lee souligne également que « l’IA pourrait également augmenter le volume de contenu généré artificiellement et modifier la manière dont les humains perçoivent et consomment les médias ».
Koustuv Saha, professeur assistant d’informatique à l’Université de l’Illinois, met l’accent sur la prudence dans les domaines sensibles. « À moins qu’il n’existe suffisamment de preuves que l’IA n’est pas susceptible de causer des dommages, elle ne devrait pas être mise en œuvre », avertit Koustuv Saha, en particulier dans des domaines comme les soins de santé.
À mesure que les agents IA se généralisent, les questions de responsabilité juridique et éthique deviennent de plus en plus complexes. Qui est responsable lorsqu’une IA autonome prend une décision préjudiciable ? Ces questions remettent en question les cadres et principes éthiques existants.
La possibilité que les agents d’IA soient manipulés ou détournés à des fins malveillantes constitue une source d’inquiétude supplémentaire. Les recherches d’Alan Chan portent sur le développement de mécanismes de protection et de systèmes de surveillance permettant de détecter et de prévenir de tels abus. « Lorsque vous utilisez un agent ou interagissez avec lui, vous pourriez également souhaiter disposer d’un dispositif de surveillance indiquant si l’agent est manipulé », suggère-t-il.
Concernant le potentiel des agents IA à développer leurs propres objectifs ou motivations, il déclare : « Actuellement, les agents IA pourraient ne pas disposer de suffisamment de contexte pour formuler de nouveaux objectifs. » Il explique que « les utilisateurs humains sont susceptibles de fournir l’objectif, tandis que les agents déduisent probablement les étapes intermédiaires nécessaires pour atteindre l’objectif ».
Malgré ces défis, le développement des agents IA se poursuit à un rythme soutenu, stimulé par leurs immenses avantages potentiels et le gain concurrentiel qu’ils représentent pour les entreprises.
Le rapport Forrester Total Economic Impact d’IBM® watsonx Assistant a révélé que les utilisateurs de cette solution d’IA ont enregistré 23 millions de dollars de bénéfices sur une période de trois ans, soit un ROI de 370 %. Dans la pratique, cela se traduit par un engagement client accru et une expérience améliorée, tant pour les utilisateurs que pour les agents humains.
La confiance est la clé de cette réussite, et il est essentiel de savoir quand l’intervention humaine est requise pour la renforcer. « Nous voulons nous assurer que les utilisateurs savent que les données qu’ils fournissent et reçoivent sont exactes et sécurisées », explique Morgan Carroll, ingénieure senior en IA chez IBM, dans un récent épisode du podcast L’IA en action. Morgan Carroll a également souligné l’importance de faire savoir aux clients, dès le départ, qu’ils parlent à un agent IA.
C’est lorsque les besoins d’un client se font plus subtils ou qu’une approche plus personnalisée est souhaitée qu’intervient l’humain. « Parfois, il y a des situations où il faut faire intervenir un humain », affirme Jeannie Walters, conférencière et formatrice en expérience client, dans cet épisode. Nous avons besoin à la fois de l’empathie que peut apporter un être humain et... de cette compréhension. »
À mesure que les systèmes d’IA deviennent plus intelligents et autonomes, les experts plaident pour des mesures de sécurité renforcées et une coopération mondiale. Les choix que nous faisons aujourd’hui en matière d’IA détermineront l’évolution de la technologie et de la société à l’avenir. Truth Terminal n’est qu’un exemple de ces nouveaux agents IA. C’est encore tôt, mais ces programmes soulèvent déjà de grandes questions. À mesure que l’IA progresse, nous devons réfléchir sérieusement à ce qu’est l’intelligence et à la place des humains dans un monde où les machines peuvent agir par elles-mêmes.
