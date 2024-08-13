Certains observateurs estiment que l’émergence d’agents IA tels que Truth Terminal marque un tournant dans l’intelligence artificielle. Contrairement aux outils d’IA traditionnels qui accomplissent des tâches spécifiques sur la base d’instructions humaines, ces agents peuvent prendre des décisions de manière autonome et interagir avec leur environnement de façons de plus en plus complexes.

Benjamin Lee, professeur à l’université de Pennsylvanie, explique comment les agents IA pourraient améliorer l’interaction de l’utilisateur avec l’IA générative. « Plutôt que de fournir des instructions individuelles, l’utilisateur humain pourrait définir un objectif général et demander à un agent IA d’élaborer un plan ou une série d’analyses pour atteindre cet objectif », ajoute Benjamin Lee, précisant que les agents IA pourraient opérer à la fois dans des mondes virtuels et cyberphysiques, étendant ainsi les capacités de l’IA générative et interagissant avec l’environnement physique.

Alan Chan, chercheur au Centre pour la gouvernance de l’IA, offre une perspective similaire sur le potentiel des agents IA. « À l’avenir, des agents IA plus performants pourraient s’avérer utiles pour automatiser des tâches essentielles qui sont fastidieuses, dangereuses ou indésirables », déclare Alan Chan. Il envisage l’IA pour relever des défis complexes, tels que « sonder une base de code pour détecter des failles de sécurité » ou mener des recherches scientifiques indépendantes.

Cependant, les deux experts insistent sur la nécessité de mesures de sécurité. Benjamin Lee suggère que « les agents IA devraient être capables de fournir des explications interprétables ou de détailler leur plan. Les humains devraient être capables d’inspecter ou de diagnostiquer les causes des productions ou des actions d’un agent. » Il propose également une nouvelle mesure de protection selon laquelle « l’agent pourrait apprendre et proposer une séquence d’analyses ou d’étapes pour atteindre un objectif, mais l’utilisateur humain devrait approuver ce plan avant son exécution ».

Alan Chan partage cet avis, en soulignant que « des travaux sont encore nécessaires pour déterminer quelles mesures de protection seraient appropriées et à quel moment ». Parmi les mesures potentielles figurent « la limitation des actions qu’un agent peut entreprendre au nom de l’utilisateur, le maintien de la possibilité pour l’utilisateur d’arrêter l’agent et la clarification pour l’utilisateur des actions que l’agent est en train d’exécuter ».

Le défi de contrôler les agents IA devient encore plus redoutable à mesure qu’ils approchent ou dépassent l’intelligence humaine. Roman V. Yampolskiy, professeur titulaire distingué à l’Université de Louisville, souligne un défi majeur : « S’ils deviennent plus intelligents que les humains, nous n’avons actuellement aucune technique pour les contrôler dans une direction positive ou négative ».