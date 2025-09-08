Permettre à l’ensemble d’une entreprise de tirer parti de l’IA ne consiste pas seulement à adopter cette technologie, mais aussi à l’appliquer de manière réfléchie aux points faibles et aux opportunités de croissance de l’organisation.



Une utilisation accrue de l’IA au sein d’une entreprise sans visibilité claire de la communication et de l’orchestration à l’échelle ouvre la voie à des baisses de productivité, et non à la promesse de l’IA attendue par les dirigeants.



Ce paradoxe met en évidence l’importance, pour les dirigeants, d’identifier l’IA la mieux adaptée à chaque processus et de cibler les workflows à forte valeur ajoutée, afin de combiner efficacement cette technologie et réussir une transformation organisationnelle pilotée par l’IA.