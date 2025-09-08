Permettre à l’ensemble d’une entreprise de tirer parti de l’IA ne consiste pas seulement à adopter cette technologie, mais aussi à l’appliquer de manière réfléchie aux points faibles et aux opportunités de croissance de l’organisation.
Une utilisation accrue de l’IA au sein d’une entreprise sans visibilité claire de la communication et de l’orchestration à l’échelle ouvre la voie à des baisses de productivité, et non à la promesse de l’IA attendue par les dirigeants.
Ce paradoxe met en évidence l’importance, pour les dirigeants, d’identifier l’IA la mieux adaptée à chaque processus et de cibler les workflows à forte valeur ajoutée, afin de combiner efficacement cette technologie et réussir une transformation organisationnelle pilotée par l’IA.
Ann Fundai
DSI et vice-présidente de la transformation des plateformes d’entreprise
IBM
À ce stade, c’est au DSI de déterminer comment l’IA aidera l’entreprise et convertira les gains rapides en transformation organisationnelle. Voici quelques questions pour orienter l’usage de l’IA (agents, assistants et automatisation) vers la réalisation de vos objectifs commerciaux :
Appliquez l’IA à des cas d’utilisation liés à la croissance, à l’efficacité ou à la réduction des risques, et pas seulement à ce qui est techniquement possible.
Évaluez la qualité, l’accessibilité, la gouvernance et la traçabilité de vos données afin de vous assurer que les agents d’IA agissent à partir de données fiables.
Investissez dans la gestion du changement, la mise à niveau des compétences des employés et la refonte des workflows afin de favoriser l’adoption et l’impact à long terme.
Évaluez l’architecture, les API et l’état de préparation à l’automatisation afin de garantir que les agents d’IA puissent être intégrés sans perturbation.
Par exemple, Avid Solutions, une entreprise de recherche et développement dans le domaine de la production alimentaire, a exploité l’IA et l’automatisation pour optimiser de 25 % le processus d’intégration des nouveaux clients et réduire de 10 % le nombre d’erreurs dans le processus de gestion de projet.
En se concentrant sur des processus métier critiques qui étaient chronophages et sujets à des erreurs, ils ont identifié une opportunité idéale d’optimisation. Leur équipe consacre désormais moins de temps aux tâches manuelles et se dédie davantage au travail stratégique.
Dr Malcolm Adams
Président-directeur général
Solutions Avid