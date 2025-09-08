Une entreprise moyenne utilise aujourd’hui 254 applications d’IA1, dont certaines ne sont pas approuvées en interne. Les dirigeants sont conscients de cette prolifération et tentent de la contenir : 84 % des DSI estiment qu’il existe trop d’outils d’IA2.



L’IA et ses agents sont particulièrement utiles lorsqu’ils sont intégrés de manière intentionnelle et approfondie dans votre entreprise, fonctionnant avec les outils utilisés quotidiennement pour accomplir des tâches complexes. Concentrez-vous sur la création d’une couche d’orchestration ouverte qui communique et relie l’ensemble de vos données, workflows et outils métier. Cela permettra d’éliminer efficacement les silos et de générer une valeur ajoutée. Un écosystème coordonné et unifié ouvrira de nouvelles perspectives.