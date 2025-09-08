Une entreprise moyenne utilise aujourd’hui 254 applications d’IA1, dont certaines ne sont pas approuvées en interne. Les dirigeants sont conscients de cette prolifération et tentent de la contenir : 84 % des DSI estiment qu’il existe trop d’outils d’IA2.
L’IA et ses agents sont particulièrement utiles lorsqu’ils sont intégrés de manière intentionnelle et approfondie dans votre entreprise, fonctionnant avec les outils utilisés quotidiennement pour accomplir des tâches complexes. Concentrez-vous sur la création d’une couche d’orchestration ouverte qui communique et relie l’ensemble de vos données, workflows et outils métier. Cela permettra d’éliminer efficacement les silos et de générer une valeur ajoutée. Un écosystème coordonné et unifié ouvrira de nouvelles perspectives.
Matt Lyteson
DSI, transformation des plateformes technologiques
IBM
Si les termes « assistants d’IA » et « agents d’IA » sont souvent utilisés de manière interchangeable, les assistants gèrent généralement des tâches répétitives et bien définies, tandis que les agents agissent avec une plus grande autonomie, utilisant le raisonnement pour obtenir des résultats avec une intervention humaine minimale.
Voici six questions pour vous guider dans vos premiers pas avec les agents ou assistants d’IA.
Quelles tâches répétitives, bien définies ou de faible valeur occupent vos employés ?
Quels processus décisionnels suivent des règles ou des modèles prévisibles et peuvent être améliorés ou accélérés grâce à des informations fondées sur les données ?
Existe-t-il des workflows qui couvrent plusieurs systèmes ou services et qui souffrent de retards de transfert ou de coordination manuelle ?
Quels objectifs à fort impact pourraient être accélérés si un système pouvait agir de manière indépendante dans le cadre de garde-fous définis ?
Y a-t-il des domaines dans lesquels le service client ou la satisfaction des employés pâtissent de temps de réponse lents ou d’un manque de cohérence ?
Avez-vous accès aux données nécessaires pour soutenir les agents d’IA dans ce domaine ? Ces données sont-elles fiables ?
Si vous vous demandez par où commencer, sachez que le support et le service client, les ressources humaines, les achats numériques et la modernisation informatique ont tous déjà démontré leur capacité à générer des gains de productivité quantifiables grâce à l’utilisation d’agents et d’assistants d’IA.
Par exemple, AskHR d’IBM a automatisé 80 processus RH différents et 94 % des tâches simples, telles que les demandes de congés et les bulletins de paie. Grâce à ces différents cas d’utilisation, IBM a réalisé 4,5 milliards de dollars d’économies.
1 Marriott, M. « How Many AI Tools Are Employees Using? More Than You Think, and Often With Personal Accounts », Harmonic (blog), 14 avril 2025
2 Adams, C. « How CIOs are planning for an AI-first future » , Canva (blog), 30 janvier 2024.