L’IA, un nouvel eldorado pour la génération de services innovants

Quels que soient les choix que vous effectuerez pour la partie infrastructure ou pour l’utilisation ou pas d’une plate-forme d’IA accessible via une offre d’AIaaS, c’est bien à travers le déploiement d’agents, d’assistants et/ou de solutions d’IA que la transformation des fonctions de votre entreprise sera rendue possible. Et ce sont bien ces déploiements, accompagnés d’une évolution du modèle opérationnel, qui maximiseront la réalisation de cette promesse de génération de productivité et/ou de valeur apportée par l’IA.

Ce marché est évidemment beaucoup plus important que les deux précédents et sa dynamique est à la hauteur des enjeux qu’il porte. On parle d’un marché qui développerait une croissance de plus de 50 % chaque année entre 2025 et 2030 pour passer de quelque 58 milliards de dollars à plus de 474 milliards. Vous choisirez d’acheter sur le marché ces agents, assistants et solutions d’IA ou de les développer vous-mêmes. Bien entendu, ceux qui investissent pour s’équiper en capacité de calcul haute performance et/ou dans des plates-formes d’IA ont choisi de développer eux-mêmes une partie de ces agents, assistants solutions d’IA qui supporteront leur transformation : de leurs opérations jusqu’à, éventuellement, les business models qu’ils servent.

Ce choix n’est pas neutre pour beaucoup car, au-delà de s’équiper en technologies d’IA, il nécessite d’investir également massivement dans les données (architecture, sourcing/captation, gestion et traitements, accès), dans les compétences (scientists, architectes spécialisés, gestion de produits) mais aussi dans la transformation de leur propre culture. Ils deviennent ainsi des acteurs beaucoup plus typés « tech » et/ou « data », qui maîtrisent la totalité du cycle de vie de produits d’IA. Si cette évolution se fait en premier lieu pour maîtriser leur propre transformation et optimiser leurs coûts, elle ouvre vite des opportunités de réflexion sur leur business model, par exemple en cherchant des débouchés externes aux produits conçus et déployés en interne, et qui génèrent un impact sensible et réplicable ailleurs.

IBM se positionne sur les trois marchés évoqués ici et est même un leader de l’AIaaS avec ses offres watsonx notamment.