Teaganne Finn : Pouvez-vous nous parler de l’IA agentique ? L’enthousiasme suscité par cette technologie est-il légitime ?

Phaedra Boinodiris : L’IA agentique suscite un intérêt considérable. C’est un peu comme disposer de plusieurs solutions d’IA ou de modèles d’IA différents, et où la production d’un modèle d’IA servirait d’entrée à un autre modèle d’IA.

TF : Avez-vous des exemples concrets ?

PB : Absolument. Commençons par les véhicules autonomes, un exemple classique. Ces systèmes vont au-delà de la simple reconnaissance d’images : ils intègrent des capacités de traitement automatique du langage naturel, de prise de décision et même de planification. Ils ne se contentent pas de voir, ils raisonnent et agissent.

Les robots de nettoyage domestique intelligents sont un autre exemple. Ils cartographient votre espace de vie, évitent les obstacles, apprennent les meilleurs itinéraires de nettoyage et décident quand nettoyer en fonction de votre emploi du temps ou de vos préférences. Ce sont des agents qui agissent de manière autonome dans un environnement physique.

On peut également mentionner les agents d’IA personnels et intelligents. Supposons que vous organisiez un voyage à Madrid. Vous indiquez à l’un de ces agents l’emplacement de votre hôtel, vos centres d’intérêt (musique, nourriture, art) et vos contraintes, comme un budget de 50 euros et une limite de marche de 10 km. En réponse, l’agent d’IA organise un itinéraire, effectue des réservations et optimise le programme en fonction du temps, de la proximité et des préférences. Il ne se contente pas de répondre à vos questions : il fait le travail pour vous.

Je vais maintenant vous présenter quelques cas d’utilisation professionnels sur lesquels IBM a travaillé :