Besoin de planifier un voyage, de réserver un train ou de prévoir des repas ? L’IA agentique peut s’en charger, et faire bien plus. Le système d’IA intuitif est sophistiqué et conçu pour décider de manière autonome. Mais cette autonomie décisionnelle nécessite une gouvernance solide.
La nécessité de disposer de structures de gouvernance complètes devient primordiale à mesure que ces systèmes d’IA agentique gagnent en popularité dans les entreprises. La capacité de ces systèmes à décider indépendamment souligne le besoin critique de cadres qui garantissent une conduite éthique, une transparence et une responsabilité. Lors de cette session de questions-réponses, Phaedra Boinodiris, responsable mondiale des systèmes d’IA digne de confiance d’IBM Consulting, discute de la « mode » autour de l’IA agentique et de la nécessité d’une gouvernance fondamentale de l’IA.
Teaganne Finn : Pouvez-vous nous parler de l’IA agentique ? L’enthousiasme suscité par cette technologie est-il légitime ?
Phaedra Boinodiris : L’IA agentique suscite un intérêt considérable. C’est un peu comme disposer de plusieurs solutions d’IA ou de modèles d’IA différents, et où la production d’un modèle d’IA servirait d’entrée à un autre modèle d’IA.
TF : Avez-vous des exemples concrets ?
PB : Absolument. Commençons par les véhicules autonomes, un exemple classique. Ces systèmes vont au-delà de la simple reconnaissance d’images : ils intègrent des capacités de traitement automatique du langage naturel, de prise de décision et même de planification. Ils ne se contentent pas de voir, ils raisonnent et agissent.
Les robots de nettoyage domestique intelligents sont un autre exemple. Ils cartographient votre espace de vie, évitent les obstacles, apprennent les meilleurs itinéraires de nettoyage et décident quand nettoyer en fonction de votre emploi du temps ou de vos préférences. Ce sont des agents qui agissent de manière autonome dans un environnement physique.
On peut également mentionner les agents d’IA personnels et intelligents. Supposons que vous organisiez un voyage à Madrid. Vous indiquez à l’un de ces agents l’emplacement de votre hôtel, vos centres d’intérêt (musique, nourriture, art) et vos contraintes, comme un budget de 50 euros et une limite de marche de 10 km. En réponse, l’agent d’IA organise un itinéraire, effectue des réservations et optimise le programme en fonction du temps, de la proximité et des préférences. Il ne se contente pas de répondre à vos questions : il fait le travail pour vous.
Je vais maintenant vous présenter quelques cas d’utilisation professionnels sur lesquels IBM a travaillé :
Dans le secteur des services financiers, une solution d’IA agentique classe et trie les déclarations des clients. Grâce au traitement automatique du langage naturel, la solution identifie les mots-clés et les opinions, tels que « rembourser », « préjudice » ou « sécurité », afin de hiérarchiser et d’acheminer les messages de manière appropriée. Le système peut même proposer des réponses personnalisées alignées sur le ton et la politique de l’entreprise.
En structurant les messages non structurés en catégories et actions claires, l’IA réduit les temps de résolution et garantit que les dossiers urgents sont transmis pour une évaluation humaine. IBM a mis en œuvre des solutions similaires pour de grandes banques afin d’améliorer l’expérience client et la conformité réglementaire.
Dans le domaine des sciences de la vie, l’IA agentique est utilisée pour rationaliser la documentation réglementaire. Une solution IBM génère automatiquement des brouillons de rapports de haute qualité à partir de données d’essais cliniques, de publications de recherche et de documentation technique. Entraînée sur d’anciennes soumissions réglementaires, l’IA produit du contenu dans des formats structurés et compatibles avec les directives des agences.
Les évaluateurs humains restent dans la boucle, garantissant l’exactitude et la traçabilité. Elle accélère non seulement le délai de mise sur le marché des nouveaux médicaments, mais réduit également les efforts manuels et les erreurs : des caractéristiques critiques dans un secteur aussi réglementé.
IBM a fourni aux fabricants d’appareils électroménagers des outils en libre-service alimentés par l’IA pour gérer les demandes complexes et persistantes des clients, comme la recherche de pièces de rechange, la comparaison des produits ou la résolution de problèmes. Ces requêtes sont diverses et peu fréquentes, souvent trop spécialisées pour les chatbots La solution agentique extrait des informations de bases de connaissances disparates pour fournir des réponses précises, réduisant ainsi la charge sur les centres d’appel et améliorant la satisfaction client à grande échelle.
TF : Les nouvelles technologies accroissent les risques en matière d’éthique et de gouvernance de l’IA. Pouvez-vous expliquer certaines de ces préoccupations ?
BP : L’IA prédictive ou traditionnelle comporte des risques qui nécessitent des protections fiables. On peut lire dans de nombreux articles que des entreprises déploient des modèles d’IA traditionnels qui manquent de précision et de partialité. L’IA générative a amplifié ces risques et en a introduit de nouveaux. Désormais, face à l’autonomie grandissante des agents d’IA, il existe des risques nouveaux et amplifiés.
Pour les entreprises qui n’ont peut-être pas mis en place une gouvernance de l’IA, celles qui cherchent à se lancer dans l’IA agentique font face à un défi bien plus grand : une courbe d’apprentissage encore plus importante lorsqu’il s’agit de déterminer comment nous garantissons la fiabilité de ces solutions d’IA.
Afin de pleinement exploiter le potentiel de l’IA, les entreprises doivent non seulement « faire de la bonne IA », c’est-à-dire choisir les meilleurs cas d’utilisation du modèle d’IA dans lesquels investir et qui sont alignés sur la stratégie de la mission, mais aussi « faire de l’IA correctement ». Pour cela, les entreprises doivent tourner leur attention au-delà de l’infrastructure, des modèles et des opérations pour relever le défi sociotechnique qui consiste à gagner la confiance.
La confiance dans les systèmes d’IA ne peut pas être obtenue uniquement par des solutions techniques : elle nécessite une approche holistique englobant les personnes, les processus et les outils. La confiance doit être intentionnellement construite par la transparence, la formation et l’inclusion.
TF : Quand on parle de gouvernance responsable de l’IA, l’oppression de l’innovation est souvent critiquée. Pouvez-vous décrire cet équilibre entre éthique et créativité ?
PB : Je pense que lorsque les gens se montrent critiques à propos de l’éthique et de la gouvernance de l’IA, ou critiques au sujet de la réglementation de l’IA, ils expriment des inquiétudes concernant l’oppression de l’innovation et de la créativité. Il convient aussi de souligner les 75 % d’échec. Une statistique souvent reprise par les analystes.
75 % des investissements dans l’IA échouent. Ils se retrouvent bloqués au stade de preuve de concept. Ils n’apportent jamais le ROI attendu par les investisseurs. L’une des principales raisons pour lesquelles ils échouent ? Soit parce qu’ils n’ont pas gagné la confiance des gens, soit parce que les gens font bien trop confiance à l’IA.
L’objectif principal doit être de choisir la bonne IA pour résoudre le problème qui augmentera notre intelligence, puis de correctement utiliser cette IA en mettant tout en œuvre pour gagner la confiance des gens. Il n’y a pas de solution de facilité.
Les systèmes d’IA doivent être protégés de leurs adversaires. Ils doivent refléter l’intention de manière appropriée. Ils doivent obtenir des résultats équitables, être transparents et vraiment explicables, et préserver la confidentialité des données. Les agents doivent être observables afin que nous puissions suivre ce qui se passe réellement. Et oui, étant donné l’appétit insatiable de l’IA pour l’énergie et l’eau, ces systèmes doivent également être durables sur le plan environnemental.
Il n’y a pas de confiance sans responsabilité. J’ai beaucoup écrit sur le sujet de la responsabilité, et nous avons publié de nombreux articles IBV sur ce sujet. Cette année, Gartner a publié un excellent article expliquant à ses clients comment tenir les fournisseurs contractuellement responsables des résultats de l’IA.
Comme je l’ai mentionné précédemment, rien de tout cela n’est facile. Il n’est pas facile de développer l’IA d’une manière qui soit digne de notre confiance, mais l’effort est d’une importance cruciale. Une fois que l’effort de base a été fourni, alors vous pouvez aller vite, comme l’explique bien l’analogie des pistes de course. Alors que les nouvelles technologies telles que l’IA agentique continuent d’évoluer, une gouvernance accrue devra être appliquée.
