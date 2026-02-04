La faille de responsabilité dans l’IA autonome :

De nombreuses entreprises cherchent à réduire le risque lié aux agents en mettant en place des contrôles de gouvernance fragmentés. Chaque fragment résout une partie du problème, mais aucun ne permet de prouver qui a autorisé quoi, dans quelles conditions et avec quels identifiants. Ces fragments incluent :

Des plateformes d’identité qui comprennent les utilisateurs, mais pas les machines

Des plateformes de secrets qui émettent des identifiants, mais manquent de contexte

Des moteurs de politiques déconnectés de l’application des contrôles à l’exécution

Aucun de ces éléments ne peut, à lui seul, gouverner les agents. Une gouvernance réelle n’émerge que lorsque l’identité, les politiques et les identifiants fonctionnent dans un plan de contrôle unique, où l’identité répond aux questions « qui » et « pourquoi », tandis que les identifiants répondent aux questions « quoi » et « combien de temps ». Ils se combinent au sein d’un cas d’utilisation pour garantir l’intégrité et la responsabilité.

C’est là que l’association IBM Verify + HashiCorp Vault prend toute sa valeur. Ensemble, ils comblent l’écart entre le contexte d’identité et le contrôle des identifiants en reliant l’intention, la politique et l’approbation aux secrets et jetons réellement utilisés par les agents à l’exécution. Au lieu de traiter l’identité et les secrets comme deux domaines séparés, Verify et Vault créent un plan de contrôle unifié pour gouverner l’autorité des agents avec une application effective des règles, et non une simple documentation.

IBM Verify gouverne l’identité d’un utilisateur et d’un agent, ce qu’un agent est autorisé à faire, et les conditions dans lesquelles l’utilisateur et l’agent sont autorisés à le faire.

HashiCorp Vault stocke et distribue les secrets de manière sécurisée, génère des identifiants dynamiques à la demande, applique les TTL, le renouvellement et la révocation, et fournit une gestion centralisée des politiques et des journaux d’audit. Ainsi, les agents n’ont jamais besoin d’identifiants permanents codés en dur dans le code ou les workflows.

Ensemble, ils apportent aux entreprises ce qu’elles n’avaient jamais eu pour les agents IA : un contrôle démontrable, sans créer de goulots d’étranglement humains.