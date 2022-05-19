Quand est-ce que 10 secondes deviendraient importantes ? En ce qui concerne les performances des applications.

Pour les applications cloud natives de microservices, 10 secondes représentent un délai considérable.

Les incidents pouvant survenir sur vos applications en 10 secondes sont innombrables et la plupart ne sont pas souhaitables.

Mais avant d'entrer dans les détails de ce qui pourrait arriver à vos applications, examinons quelques événements réels qui montrent ce qui peut se passer en 10 secondes :

Usain Bolt peut remporter la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux olympiques en 9,58 secondes, pour être exact.

Un feu de signalisation peut passer du vert au jaune puis au rouge.

Les utilisateurs décident en 10 secondes s'ils veulent rester sur votre site web.

Soigner votre hoquet.

Désembuer votre miroir après la douche.

Plier un t-shirt en deux mouvements.

Faire toutes sortes de calculs mentaux.

Résoudre un Rubik’s Cube en 2 coups.

Crocheter une serrure à l'aide d'un trombone.

Nous aimons particulièrement l'exemple d'Usain Bolt, car cette distance est longue à parcourir en moins de 10 secondes.

Pour les performances et la disponibilité des applications cloud natives, 10 secondes représentent une éternité. Les transactions circulent rapidement sur Internet, assurant le bon fonctionnement du commerce.

Que peut-il se passer en 10 secondes en cas de problème ? En effet, des milliers de transactions peuvent subir des retards ou des défaillances et ne pas aboutir.

Avec ce type de problème, les revenus peuvent chuter en raison des ventes perdues. Les clients abandonneront leurs paniers d'achat et votre site et trouveront un autre endroit où acheter ce qu'ils veulent. Et votre image de marque pourrait en pâtir.

Pourquoi serait-il alors acceptable que les outils d'observabilité capturent les métriques lentement ou, pire encore, échantillonnent et agrègent les indicateurs et les traces ? Comment une telle plateforme peut-elle être considérée comme équivalente à une plateforme d'observabilité, telle que la plateforme IBM Instana qui recueille et contextualise les informations à la vitesse des microservices modernes. Elles permettent aux problèmes décrits ci-dessus de persister pendant une période prolongée jusqu'à ce que les informations nécessaires pour remédier au problème soient disponibles.