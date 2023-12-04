Un aperçu du cadre de gouvernance de l’éthique de l’IA d’IBM

L’étude de cas fait observer que « l’IA étant de plus en plus largement adoptée dans les opérations des entreprises, ces dernières doivent s’assurer que cette technologie est utilisée de manière éthique ». À mesure que les cas d’utilisation de l’IA se multiplient, les principes généraux et abstraits s’avèrent insuffisants, car ils ne fournissent pas de processus clairs pour l’examen juridique et éthique.

Le cadre de gouvernance d’IBM s’articule autour de quatre grands rôles au sein de l’entreprise :

Le comité consultatif sur les politiques : des dirigeants internationaux de haut niveau qui supervisent le comité d’éthique de l’IA et contribuent à définir la stratégie et la tolérance au risque de l’entreprise.

Le conseil d'éthique de l'IA : un organe central et interdisciplinaire qui soutient un processus centralisé de gouvernance, d'examen et de prise de décision pour les politiques, pratiques, communications, recherches, produits et services d'IBM en matière d'éthique. Le conseil a récemment publié son point de vue sur les modèles de fondation traitant des risques posés par l'IA générative.

Les points focaux en matière d'éthique de l'IA : des représentants des unités commerciales formés à l'éthique de l'IA, qui agissent en tant que premiers interlocuteurs pour identifier les préoccupations, atténuer les risques associés à chaque cas d'utilisation et transmettre les problèmes au comité d'éthique de l'IA si nécessaire.

Un réseau de défense : un réseau de base composé d'employés issus des nombreux groupes de travail du comité, qui partagent et promeuvent les principes d'éthique technologique d'IBM au sein de leurs équipes et déploient les initiatives en matière d'éthique de l'IA à l'échelle de l'entreprise.

De plus, le bureau du projet d’éthique de l’IA du CPO soutient toutes ces initiatives : il assure la liaison entre les rôles de gouvernance, soutient la mise en œuvre des priorités en matière d’éthique technologique, contribue à établir les programmes du conseil d’éthique de l’IA et veille à ce que celui-ci soit tenu informé des tendances du secteur et de la stratégie de l’entreprise.