Un aperçu du cadre de gouvernance de l’éthique de l’IA d’IBM

« Les entreprises ont la responsabilité de veiller à ce que les projets d’IA qu’elles développent, déploient ou utilisent n’aient pas de conséquences éthiques négatives », selon Gartner. Pourtant, alors que 79 % des dirigeants affirment que l’éthique de l’IA est importante pour leur approche de celle-ci à l’échelle de l’entreprise, moins de 25 % ont mis en œuvre des principes de gouvernance éthique. Dans une nouvelle étude de cas consacrée à IBM, Gartner explique comment établir un cadre de gouvernance afin de rationaliser le processus de détection et de gestion des problèmes d’éthique technologique dans les projets d’IA.
L’étude de cas fait observer que « l’IA étant de plus en plus largement adoptée dans les opérations des entreprises, ces dernières doivent s’assurer que cette technologie est utilisée de manière éthique ». À mesure que les cas d’utilisation de l’IA se multiplient, les principes généraux et abstraits s’avèrent insuffisants, car ils ne fournissent pas de processus clairs pour l’examen juridique et éthique.
Le cadre de gouvernance d’IBM s’articule autour de quatre grands rôles au sein de l’entreprise :
De plus, le bureau du projet d’éthique de l’IA du CPO soutient toutes ces initiatives : il assure la liaison entre les rôles de gouvernance, soutient la mise en œuvre des priorités en matière d’éthique technologique, contribue à établir les programmes du conseil d’éthique de l’IA et veille à ce que celui-ci soit tenu informé des tendances du secteur et de la stratégie de l’entreprise.
IBM a publiquement défini son approche multidisciplinaire et multidimensionnelle de l’éthique de l’IA, fondée sur des principes de confiance et de transparence. Ces principes fondamentaux sous-tendent le travail du conseil d’éthique de l’IA d’IBM, qui examine ses cas d’utilisation afin de garantir leur conformité avec les principes d’IBM et l’évolution du paysage réglementaire.
À l’aide du cadre décrit ci-dessus, IBM fait progresser la gouvernance éthique de l’IA à travers ses offres de produits. IBM watsonx.governance, un composant du portefeuille watsonx qui sera disponible le 5 décembre 2023, permet aux entreprises de surveiller et de gouverner l’ensemble du cycle de vie de l’IA. Il contribue à accélérer les workflows responsables, transparents et explicables en matière d’IA. Sa boîte à outils automatise la gestion des risques, surveille les modèles pour détecter les biais et les dérives, capture les métadonnées des modèles et facilite la conformité collaborative à l’échelle de l’entreprise.
IBM Consulting fournit également des services de conseil étendus en matière d’IA, conformément à notre approche globale de l’éthique de l’IA. Nos experts peuvent aider les entreprises à mettre en œuvre une IA digne de confiance dans un large éventail de cas d’utilisation, notamment le service client, la modernisation des applications, la transformation des talents, le marketing et les opérations financières.
Gartner, Case Study: An AI Governance Framework for Managing Use Case Ethics, Legal and Compliance Research Team, 20 septembre 2023.
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’étranger, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
