83 % des entreprises ont signalé des attaques internes en 2024

Selon le récent rapport 2024 sur les menaces internes de Cybersecurity Insiders, 83 % des entreprises ont signalé au moins une attaque interne au cours de l’année écoulée. Plus surprenant encore que cette statistique, les entreprises qui ont subi 11 à 20 attaques internes ont vu une augmentation par cinq du nombre d’attaques par rapport à 2023, passant de seulement 4 % à 21 % au cours des 12 derniers mois.

Avec la montée des menaces internes, il est crucial que les entreprises reconnaissent les véritables dangers qui proviennent de leur écosystème numérique tout en mettant en œuvre des stratégies efficaces de gestion des menaces pour y faire face.