Alors que quelques minutes de temps d’arrêt peuvent coûter des millions de dollars, les mainframe d’aujourd’hui se distinguent par leur fiabilité exceptionnelle. Avec un temps de fonctionnement de 99,99999 %, ce qui correspond à quelques secondes de temps d’arrêt par an ou moins, les mainframes actuels offrent les capacités opérationnelles continues que les entreprises modernes exigent. Il ne s’agit pas seulement de maintenir le fonctionnement des systèmes, mais aussi de maintenir la confiance des clients, des partenaires et des parties prenantes, qui dépendent de la disponibilité permanente des services.

Par exemple, lorsque les grandes banques traitent des millions de transactions pendant des fêtes de fin d’année, elles ont besoin d’un traitement fiable et rapide qui n’oblige pas les clients à patienter au moment de payer. Dans les secteurs de la banque, de la santé et d’autres secteurs à forte intensité de données, le risque de temps d’arrêt minimal offert par les mainframes est un impératif stratégique.

Lorsque ces secteurs intègrent des outils d’IA dans leurs propres opérations, ce temps de fonctionnement permet de réduire une multitude de défis, notamment de maintenir l’accès à des données et des informations précieuses. Le mainframe n’a tout simplement aucun concurrent en termes de rapidité de temps de réponse pour les informations métier grâce à l’expertise des solutions d’IA.