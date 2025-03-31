L’IA est à l’avant-garde d’un nombre croissant de décisions métier dans l’environnement informatique. Qu’il s’agisse de stimuler la productivité ou de fournir des informations de haut niveau, l’IA transforme fondamentalement le mode de fonctionnement des entreprises modernes. Entre-temps, les mainframes continuent de gérer plus de 70 % des charges de travail transactionnelles mondiales dans tous les secteurs et ont évolué pour alimenter l’innovation numérique d’aujourd’hui.
Les organisations cherchant à atteindre une véritable innovation réalisent que les mainframes et l’IA sont des partenaires et des catalyseurs des futures initiatives et stratégies. Les principaux axes d’intervention incluent les capacités d’IA intégrées, la fiabilité critique, l’architecture de sécurité, la conformité, la puissance de traitement, l’adaptabilité et la flexibilité. En d’autres termes, les mainframes offrent des avantages indispensables aux stratégies informatiques d’entreprise modernes et aux stratégies métier en matière d’IA.
Les mainframes ont redéfini leur rôle au sein d’une infrastructure informatique moderne. Ces systèmes permettent aux organisations de gagne en autonomie grâce à des accélérateurs d’IA intégrés sur puce, favorisant la vitesse et l’échelle avec une latence réduite pour aider les entreprises à être plus performantes. Les mainframes d’aujourd’hui sont des centrales capables de traiter quotidiennement mille milliards de transactions en ligne, en donnant la priorité à la sécurité et à la fiabilité. Et comme les organisations s’en rendent rapidement compte, les solutions alimenté par l’IA nécessitent des quantités massives d’énergie et de puissance de traitement.
En intégrant l’IA directement dans les opérations mainframe pour dynamiser le traitement, les entreprises peuvent obtenir des informations en temps réel avec un débit accru et des temps de réponse réduits. En gardant l’inférence intégrée au mainframe, les organisations peuvent obtenir des résultats en matière d’IA plus rapidement et de manière plus rentable.
Alors que quelques minutes de temps d’arrêt peuvent coûter des millions de dollars, les mainframe d’aujourd’hui se distinguent par leur fiabilité exceptionnelle. Avec un temps de fonctionnement de 99,99999 %, ce qui correspond à quelques secondes de temps d’arrêt par an ou moins, les mainframes actuels offrent les capacités opérationnelles continues que les entreprises modernes exigent. Il ne s’agit pas seulement de maintenir le fonctionnement des systèmes, mais aussi de maintenir la confiance des clients, des partenaires et des parties prenantes, qui dépendent de la disponibilité permanente des services.
Par exemple, lorsque les grandes banques traitent des millions de transactions pendant des fêtes de fin d’année, elles ont besoin d’un traitement fiable et rapide qui n’oblige pas les clients à patienter au moment de payer. Dans les secteurs de la banque, de la santé et d’autres secteurs à forte intensité de données, le risque de temps d’arrêt minimal offert par les mainframes est un impératif stratégique.
Lorsque ces secteurs intègrent des outils d’IA dans leurs propres opérations, ce temps de fonctionnement permet de réduire une multitude de défis, notamment de maintenir l’accès à des données et des informations précieuses. Le mainframe n’a tout simplement aucun concurrent en termes de rapidité de temps de réponse pour les informations métier grâce à l’expertise des solutions d’IA.
Face à l’émergence de cybermenaces de plus en plus sophistiquées, les mainframes offrent un avantage stratégique grâce à leur architecture de sécurité complète.
Les ordinateurs centraux offrent un niveau de sécurité intrinsèque grâce aux fonctionnalités suivantes :
Les mainframes modernes poussent la détection des menaces en temps réel encore plus loin grâce à des capacités quantique et d’accélération par l’IA, permettant ainsi de répondre de manière proactive à l’avenir des cybermenaces. Les entreprises peuvent renforcer les mesures de sécurité grâce à l’IA en détectant des anomalies et en générant des rapports qui mènent à des informations précieuses liées aux menaces.
De nombreux mainframes modernes disposent de frameworks intégrés et d’un suivi d’audit solide. Ils sont donc précieux pour les entreprises qui utilisent des données sensibles dans leur IA et qui doivent se conformer à des exigences réglementaires strictes. Par exemple, les compagnies d’assurance doivent traiter en toute sécurité des informations précieuses, telles que les informations sur les patients, les dossiers médicaux et les informations de facturation. Cette architecture de sécurité inhérente peut réduire les risques, simplifier la conformité et offrir une tranquillité d’esprit aux entreprises gérant des opérations sensibles.
Bien que les plateformes cloud excellent dans de nombreux domaines, les mainframes restent très efficaces pour gérer des charges de travail transactionnelles complexes et à volume élevé. Les mainframes ont la puissance de tirer parti de le potentiel des solutions piloté par l’IA.
Leur capacité à traiter des millions de transactions par seconde avec des temps de réponse de l’ordre de la microseconde fait des mainframes la solution idéale pour le traitement financier en temps réel, la transformation des données à grande échelle et les opérations commerciales critiques. L’inférence à faible latence pour les tâches sensibles au facteur temps, tels que les transactions ou les charges de travail en temps réel, permet de garantir que les résultats axés sur les informations sont fournis aux entreprises et à leurs clients à un volume élevé et avec rapidité.
La puissance de traitement à grande vitesse du mainframe se traduit directement par des capacités commerciales, telles que la capacité de gérer les pics de charges de travail pendant les achats de fin d’année, de traiter les transactions bancaires mondiales de fin de journée ou de gérer les systèmes de réservation des compagnies aériennes. Dans chacun de ces scénarios, le mainframe est le héros discret qui crée de la valeur pour les clients.
Bien que les investissements initiaux dans la technologie mainframe soient importants, il a été démontré que les avantages économiques à long terme l’emportent sur les coûts. Grâce à des encombrements d’infrastructure consolidés, des coûts opérationnels réduits et des performances prévisibles, les mainframes affichent généralement un coût total de possession plus faible que les systèmes distribués qui gèrent des charges de travail similaires.
Plusieurs fonctionnalités du mainframe contribuent à l’efficacité économique :
Les avantages en termes de coûts vont également au-delà du système. Les systèmes pilotés par l’IA nécessitent moins de maintenance et de main-d’œuvre grâce à des contrôles, des détections et des alertes intelligents.
Les mainframes modernes sont conçus pour réduire la consommation d’énergie et l’encombrement immobilier, que ce soit sur site ou dans un centre de données. En mettant l’accent sur la durabilité, vous stimulerez non seulement le ROI, mais aussi l’efficacité des centres de données, pour un impact positif sur l’environnement.
Les mainframes font preuve d’agilité stratégique en s’intégrant de façon fluide aux services cloud afin de mener à bien une stratégie de transformation numérique centrée sur l’IA. En prenant en charge les langages de programmation courants, la conteneurisation et les architectures de microservices, les mainframes aident les entreprises à utiliser leurs investissements tout en adoptant des pratiques de développement modernes.
Pas moins de 88 % des 2 500 responsables informatiques mondiaux interrogés par IBM Institute for Business Value (IBV) estiment que la modernisation des applications sur les mainframes est essentielle à la réussite à long terme. Les développeurs peuvent utiliser l’IA pour moderniser ou créer des applications plus rapidement et plus efficacement, tout en comblant les lacunes en matière de compétences.
L’adaptabilité est essentielle pour optimiser les charges de travail et utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’IA tout en réduisant les coûts et en protégeant les données critiques. Les mainframes servent de pont entre les systèmes établis et les technologies émergentes, offrant une plateforme stable pour l’innovation tout en maintenant l’excellence opérationnelle.
Alors que les organisations redéfinissent ce qui est possible grâce aux solutions d’IA, les mainframe continuent d’évoluer et de s’adapter en tant que moteurs de la transformation opérationnelle. Les entreprises tournées vers l’avenir reconnaissent la valeur stratégique des mainframes en tant que fondement de l’innovation et de la croissance. Leur combinaison unique de fiabilité, de sécurité, de puissance de traitement, d’adaptabilité et d’efficacité économique en fait un outil essentiel pour la réussite des opérations d’entreprise.
