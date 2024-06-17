L’essor de l’IA générative est un moment décisif pour les PDG. Tous les regards sont tournés vers eux et vers les décisions qu’ils prennent aujourd’hui pour orienter leur entreprise vers l’avenir.

L’IA générative offre un champ d’opportunités passionnant : améliorer la productivité dans pratiquement toutes les fonctions de l’entreprise, proposer de nouvelles expériences client captivantes et stimuler le développement de nouveaux produits et services numériques, le tout reposant sur une transformation des modes de prestation de la Technologie.

Pour transformer ces opportunités en réalité, lerécent épisode de l’AI Academy d’IBM identifie cinq piliers clés à mettre en place.

Stratégie : définissez une stratégie claire en matière d’IA générative, en identifiant les cas d’utilisation prioritaires qui se rapportent à une valeur métier et à un RSI tangibles.

Centre de contrôle de l'IA : Lorsque vous développez l'IA, vous disposez de nombreuses technologies et de modèles IA fonctionnant à différents endroits. Un centre de contrôle IA peut être la couche qui connecte et enveloppe plusieurs modèles, fournissant une gouvernance de l'IA et un accès sécurisé à vos données propriétaires.

Données : Déverrouillez le plein potentiel de vos données en combinant le trésor que représentent vos données propriétaires avec les modèles appropriés afin de puiser dans de nouvelles sources de valeur.

Modèle opérationnel : Repensez l'ensemble de votre modèle opérationnel de Transformation pour aider votre Entreprise à déplacer rapidement de l'idée au minimum viable product (MVP) à une solution à grande échelle, en mettant l'accent sur la fourniture d'Expériences humaines transparentes.

Le personnel : Ne vous contentez pas d'améliorer l'efficacité de votre personnel. Vous devez repenser votre façon de travailler et créer de nouvelles compétences, de nouveaux rôles et de nouvelles carrières pour piloter l'Entreprise du futur alimentée par l'IA.

Une chose est très claire : les PDG ne peuvent pas gérer l’entreprise de demain avec l’état d’esprit d’aujourd’hui. L’IA générative est bien plus qu’un outil permettant des améliorations progressives. Elle changera la donne, à condition que les dirigeants parviennent à faire face à certaines dures réalités.

Le nouvel IBM Institute for Business Value 2024 CEO study a identifié six dures réalités que les PDG doivent affronter de front pour prospérer dans cette nouvelle ère d’affaires et de Technologie.