L’essor de l’IA générative est un moment décisif pour les PDG. Tous les regards sont tournés vers eux et vers les décisions qu’ils prennent aujourd’hui pour orienter leur entreprise vers l’avenir.
L’IA générative offre un champ d’opportunités passionnant : améliorer la productivité dans pratiquement toutes les fonctions de l’entreprise, proposer de nouvelles expériences client captivantes et stimuler le développement de nouveaux produits et services numériques, le tout reposant sur une transformation des modes de prestation de la Technologie.
Pour transformer ces opportunités en réalité, lerécent épisode de l’AI Academy d’IBM identifie cinq piliers clés à mettre en place.
Une chose est très claire : les PDG ne peuvent pas gérer l’entreprise de demain avec l’état d’esprit d’aujourd’hui. L’IA générative est bien plus qu’un outil permettant des améliorations progressives. Elle changera la donne, à condition que les dirigeants parviennent à faire face à certaines dures réalités.
Le nouvel IBM Institute for Business Value 2024 CEO study a identifié six dures réalités que les PDG doivent affronter de front pour prospérer dans cette nouvelle ère d’affaires et de Technologie.
L’essor de l’IA générative a déclenché un débat vigoureux sur son impact sur la main-d’œuvre. Certains affirment que cela créera de nouveaux emplois, d'autres préviennent que cela les supprimera. En réalité, ce sera les deux. Considérez ceci : un petit pourcentage d'emplois peut être nouvellement créé, un petit pourcentage peut disparaître ; qu'en est-il du grand pourcentage au milieu qui sera transformé ?
Alors que les PDG déplacent pour agir rapidement sur l’IA générative, ils comprennent que cette Technologie va redéfinir les emplois et les tâches à tous les niveaux. Déjà, 51 % des PDG disent qu'ils recrutent actuellement pour des postes liés à l'IA générative qui n'existaient pas l'année dernière. Cependant, malgré ce rythme de changement rapide, seulement 44 % déclarent avoir évalué l'impact de l'IA générative sur leur personnel.
Les dirigeants doivent envisager l'avenir et se demander quelles compétences routinières et banales les assistants IA couvriront, et quelles compétences seront les plus importantes pour les personnes ? Cela mettra en lumière l’importance de compétences humaines innées telles que la créativité, le design, l’éthique, la pensée critique, la communication et la capacité à poser les bonnes questions.
Il incombe aux dirigeants de permettre à leur personnel de tirer parti de l'IA générative pour réinventer leur façon de travailler. Cela signifie rechercher dès aujourd’hui les personnes qui occuperont les emplois de demain, récompenser la prise de risques réfléchie et doter les employés des Ressources et de la formation nécessaires pour Découvrir l’IA générative avec confiance et responsabilité.
Sachez que l’IA générative ne remplacera pas les personnes, mais les personnes qui utilisent l’IA générative remplaceront celles qui ne l’utilisent pas.
« Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils auraient répondu : des chevaux plus rapides. »
La célèbre citation souvent attribuée à Henry Ford vient à l'esprit lorsque l'on considère le potentiel de l'IA générative dans l'expérience client. Envisager une meilleure solution est une chose, mais conceptualiser une approche totalement nouvelle d'un problème en est une autre. De nombreux PDG adoptent déjà cet état d’esprit ; ils ont classé l’innovation en matière de produits et de services comme leur priorité absolue dans notre enquête 2024, contre la sixième place l’année dernière.
Les expériences réellement innovantes s'appuient sur les commentaires des clients pour leur donner ce qu'ils veulent avant même qu'ils ne sachent qu'ils le veulent. Mais cette commodité n'a de valeur que si elle repose sur une base de confiance.
Prenons l’exemple de la technologie portable. Les applications basées sur l'IA générative peuvent collecter des données sur les habitudes physiques, les habitudes de sommeil, l'alimentation et la biométrie des utilisateurs, et résumer les résultats. Mais avant toute chose, les utilisateurs doivent accepter que leurs données soient collectées et analysées. En expliquant clairement comment l’IA générative protégera et traitera les données client, vous pouvez favoriser l’engagement, la fidélité et la confiance des clients, qui deviennent plus à l’aise avec l’IA générative.
En s'appuyant sur la confiance et les principes de l'IA responsable, l'IA générative peut révolutionner la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients, en proposant des expériences véritablement personnalisées qui non seulement répondent aux attentes, mais les dépassent.
En adoptant l’IA générative dans leurs entreprises, les PDG sont confrontés à un défi : rechercher des gains à court terme ou investir dans la réussite à long terme. En fait, deux PDG sur trois affirment qu’ils atteignent des objectifs à court terme en réaffectant des ressources consacrées à des efforts à plus long terme.
Mais les raccourcis technologiques sont une impasse. Les PDG doivent prendre du recul, évaluer leur infrastructure de technologie et décider où elle est structurellement solide, où elle doit être renforcée et où elle doit repartir à zéro. Les couches d’expérience de l’IA générative peuvent fonctionner comme un correctif, mettant les utilisateurs à l’abri de la complexité et offrant des expériences de qualité supérieure aux clients et aux employés. Cependant, ils doivent encore faire le travail difficile pour corriger ce qui se passe en dessous.
De nombreux dirigeants subissent aujourd’hui une pression immense pour « faire quelque chose » avec l’IA générative. Au sein de la direction, les différents dirigeants se disputent la direction et le contrôle, et les droits en matière de prise de décision ne sont pas toujours clairs.
Pour autant, le désaccord peut être productif. C’est la vue d’ensemble qui émerge de l’avis de chaque dirigeant et qui montre aux PDG la direction que l’Entreprise devrait prendre.
Pour s'assurer que les conflits stimulent la créativité, les dirigeants doivent fixer des règles de base et créer le bon type de tension constructive. Les PDG doivent notamment s'assurer que leurs fonctions financières et technologiques adoptent la bonne dynamique de collaboration ; près des deux tiers des PDG affirment que le succès est directement lié à la qualité de la collaboration entre la finance et la technologie.
Il est tentant de s'accrocher à ce qui est confortable et familier dans un contexte de changement aussi rapide. Cependant, les partenariats commerciaux réussis ne se limitent pas à l'histoire, à la confiance et aux valeurs partagées ; ils exigent une volonté d'adaptation, d'innovation et d'évolution.
Pour garder une longueur d'avance, les entreprises doivent évaluer leurs partenariats avec l'écosystème d'un œil critique. Ceci implique de définir clairement ce qu'ils attendent de leurs partenariats et de poser une question difficile, mais nécessaire : leurs partenaires actuels accélèrent-ils la transformation ou la freinent-ils ?
Personne ne peut être le meilleur dans tous les domaines, mais en s'associant avec le bon partenaire, les entreprises peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour stimuler la croissance et renforcer la résilience.
La technologie n'est qu'un outil et son pouvoir est entre les mains de ses utilisateurs. Si les gens choisissent d'exploiter le potentiel de l'IA générative, les entreprises peuvent s'attendre à une transformation rapide. Mais s’ils ne le font pas, les efforts s’enlisent. En fait, 64 % des PDG reconnaissent que le succès de l'IA générative dépend plus de l'adoption par les gens que de la technologie elle-même.
Pourtant, dans l'état actuel des choses, le décalage persiste. De nombreux employés considèrent l'IA générative comme quelque chose qui leur arrive, et non comme un outil qui leur convient. Les PDG doivent se concentrer sur leur personnel pour cultiver une culture où les gens ont le sentiment de faire partie de la solution, en particulier quand le changement semble venir du haut de la hiérarchie. Imaginez un futur où chaque employé serait un créateur, participerait à réinventer ses rôles et écrirait l'histoire de l'avenir de l'Entreprise.
L’avenir des affaires appartient à ceux qui osent ré-imaginer, bouleverser et mener la transformation avec courage et conviction. Les six dures vérités exposées sont un appel à l’action pour que les PDG affrontent les réalités de l’IA générative et saisissent son potentiel pour révolutionner leur organisation. Il est temps d'abandonner « ce qui a toujours fonctionné » et de faire preuve de foi en faveur d'une nouvelle technologie, d'un nouveau modèle économique et d'une nouvelle ère d'innovation.
