6 facteurs à l’origine de l’essor des clouds sectoriels

Dans les secteurs hautement réglementés qui traitent des données sensibles, tels que la finance et la santé, les plateformes cloud doivent répondre à des normes strictes de conformité et de sécurité. Ces secteurs sont soumis à des réglementations sectorielles complexes, comme la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS). Les plateformes cloud qui desservent ces secteurs doivent donc proposer des fonctionnalités complètes pour leur permettre d’assurer leur conformité aux lois sur la protection des données, aux protocoles de sécurité des transactions et aux mesures de prévention des fraudes définies par des organismes publics tels que le National Institute of Standards and Technology (NIST).

Les clouds sectoriels offrent les fonctionnalités de sécurité et de conformité nécessaires pour répondre aux profils de risque uniques de ces secteurs hautement réglementés. Par exemple, IBM Cloud Framework for Financial Services est un cadre de contrôle conçu pour aider les institutions financières à automatiser leur posture de sécurité et de conformité. Ces entreprises, ainsi que leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement numérique, sont donc en mesure de simplifier la gestion des risques et de prouver leur conformité réglementaire.