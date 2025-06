Réussir l’automatisation alimentée par l’IA

La croissance dynamique de l’infrastructure en tant que code (IaC) a suscité un intérêt croissant pour l’automatisation de l’infrastructure.

L’IaC utilise un langage de codage descriptif de haut niveau pour l’approvisionnement de l’infrastructure, ce qui permet aux développeurs d’accéder à une infrastructure entièrement documentée et versionnée en exécutant un script. Il s’agit d’une amélioration exponentielle par rapport à la méthode manuelle, qui impliquait la gestion de multiples éléments d’infrastructure, tels que les systèmes d’exploitation, les serveurs et les connexions aux bases de données. Avec la bonne solution IaC, les développeurs peuvent déployer leurs applications ou leur code sur n’importe quel hyperscaler, mais ils doivent s’assurer que des mesures de protection adéquates sont en place.

Une solution efficace de gestion des secrets protège les identifiants utilisés par les applications et les serveurs. Elle peut détecter et empêcher l’accès non autorisé et l’usage abusif de données et de systèmes sensibles, permettant ainsi aux développeurs de travailler en toute sécurité dans divers environnements. L’association de l’IaC et de la gestion des secrets, déployée dans un environnement de cloud hybride, ouvre la voie à une innovation et une productivité encore plus grandes.

IBM a investi dans plusieurs capacités d’automatisation pour aborder l’automatisation de l’infrastructure et la gestion des secrets, notamment HashiCorp. Terraform et Vault de HashiCorp sont respectivement des solutions de premier plan pour la gestion de l’infrastructure et des secrets dans les environnements de cloud hybride.