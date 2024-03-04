Avantages et inconvénients de la 5G : ce que les responsables d’entreprise doivent savoir

Les réseaux 5G sont divisés en sections géographiques appelées cellules. Au sein de ces cellules, des appareils sans fil comme les smartphones, tablettes et ordinateurs se connectent à Internet ou au réseau téléphonique en envoyant des ondes radio entre une station de base et une antenne. La technologie sous-jacente d’un réseau 5G est la même que celle d’un réseau 3G ou 4G, mais les vitesses de téléchargement sont beaucoup plus rapides. Les vitesses de téléchargement de certains réseaux 5G peuvent atteindre jusqu’à 10 gigabits par seconde (Gbps) si seulement quelques appareils sont connectés au réseau.

À mesure que le nombre de clients bénéficiant de la technologie 5G augmente et que le nombre d’applications qui la prennent en charge continue de croître, sa popularité auprès des entreprises de télécommunications et des fournisseurs d’accès Internet (FAI) devrait également augmenter. En Amérique du Nord, par exemple, les FAI les plus populaires pour l’internet à domicile (Verizon, Google et AT&T) l’ont déjà adopté et plus de 200 millions de foyers s’y sont abonnés.

Trois fonctionnalités clés distinguent la technologie 5G :

Normes cellulaires Découpage du réseau Réseaux privés

Voici un aperçu plus détaillé de chacun de ces domaines, pourquoi ils sont spécifiques à la 5G et la manière dont ils contribuent au fonctionnement de cette technologie.

Nouvelle norme cellulaire

La norme 5G NR (New Radio) pour les réseaux cellulaires est la nouvelle spécification de technologie d’accès radio (RAT) conçue spécifiquement pour les réseaux mobiles 5G. En 2018, le projet de partenariat de troisième génération (3FPP) a entrepris d’élaborer une nouvelle norme mondiale pour les réseaux mobiles afin de guider le développement d’appareils et d’applications sur les réseaux 5G. Aujourd’hui, les réseaux cellulaires et les fabricants qui souhaitent alimenter ou concevoir des appareils 5G n’ont qu’à suivre la norme 5G NR pour être en conformité, ce qui facilite l’expansion et la viabilité de la 5G. Selon un rapport récent d’Ericsson, 45 % des réseaux dans le monde étaient compatibles avec la 5G fin 2023, et ce nombre devrait atteindre 85 % d’ici la fin de la décennie.

Découpage du réseau

Sur un réseau 5G, les opérateurs peuvent déployer plusieurs réseaux virtuels indépendants sur la même infrastructure, alimentant de nombreuses applications et permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches encore plus complexes à distance qu’aujourd’hui. Par exemple, les entreprises qui souhaitent répartir les fonctionnalités sans fil par cas d’utilisation ou par modèle commercial peuvent constituer une « collection » sur un réseau 5G. Les collections offrent aux utilisateurs de ce réseau une expérience plus fiable et cohérente sur l’appareil mobile de leur choix que ce qui aurait été possible dans les générations précédentes de technologies sans fil.

Réseaux privés

La technologie 5G permet aux utilisateurs de créer un réseau privé avec des fonctionnalités de personnalisation améliorées, telles qu’un accès sécurisé, un contrôle qualité amélioré et une mobilité accrue. En raison de ces fonctionnalités, la 5G privée gagne rapidement en popularité auprès des entreprises mondiales qui souhaitent bénéficier de toute la puissance et des fonctionnalités de la 5G, tout en disposant de couches de sécurité supplémentaires pour leur entreprise. Les réseaux 5G privés permettent aux entreprises de gérer plusieurs appareils, services et applications dans un environnement hautement privé, sécurisé et efficace, plus que n’importe quel réseau public.