Cinq manières dont IBM aide les fabricants à maximiser les avantages de l’IA générative

Bien qu’à ses débuts, l’IA générative peut offrir de puissantes capacités d’optimisation aux fabricants dans les domaines qui comptent le plus pour eux : productivité, qualité des produits, efficacité, sécurité des travailleurs et conformité réglementaire. L'IA générative peut collaborer avec d'autres modèles d'IA pour améliorer la précision et la performance, par exemple en augmentant les images pour améliorer l'évaluation de la qualité d'un modèle de vision par ordinateur. Avec l’IA générative, il y a moins de « erreurs de lecture » et les évaluations globales sont de meilleure qualité.
Examinons cinq manières spécifiques dont IBM® fournit des solutions expertes qui ont aidé des clients réels à incorporer l'IA générative dans la planification des opérations futures.
La formation des employés est un élément important de la création d'un environnement de production sûr et efficace, mais elle fait perdre du temps aux responsables. L'IA générative peut regarder des vidéos et suivre les étapes de formation des employés, notamment en notant des événements spécifiques et en validant l'achèvement adéquat. L'IA générative peut ensuite résumer les résultats, y compris des horodatages permettant aux responsables de passer en revue l’événement, un gain de temps pour tout le monde. Dans les secteurs très réglementés, le fait d’avoir une « preuve » au-delà d’un certificat améliorera la préparation du personnel et les opérations. Les tests précoces suggèrent que l’IA générative pourrait réduire la durée de la formation d’environ 30 % et augmenter l’achèvement des formations et la certification de 25 %.
Les travailleurs qui consultent les procédures opérationnelles standard (SOP) ont souvent des tonnes de questions à poser, en particulier dans les usines complexes, qui peuvent compter plus de 3 000 SOP. Obtenir des réponses rapides avec l’aide visuelle et sonore de l’IA générative peut améliorer l’efficacité opérationnelle d’environ 15 % et augmenter de 90 % la résolution des problèmes des utilisateurs finaux. La possibilité d'interroger et de confirmer les étapes opérationnelles réduit le temps consacré par les autres travailleurs, accroît la confiance du personnel subalterne et améliore le respect général des procédures.
Dans certains secteurs, l'installation et le démarrage peuvent être des tâches très complexes, qui peuvent avoir des conséquences économiques importantes si elles ne sont pas gérées correctement. Un exemple est la mise en place d'une autorisation de ligne dans la fabrication biopharmaceutique, où une autorisation de ligne correctement exécutée peut faire la différence entre un lot de médicaments de grande valeur vendu ou des déchets coûteux. L'IA générative peut visionner des vidéos pour fournir une vérification automatisée des configurations de lignes de fabrication, ainsi que la configuration correcte de l’exécution de production. Associée à la vidéo et à la vision par ordinateur, l'IA générative peut renforcer de manière proactive les contrôles manuels effectués par les travailleurs, ce qui permet de réduire considérablement les reprises et de diminuer les erreurs de configuration d'environ 75 %.
De nombreux secteurs utilisent déjà l’IA et la vision par ordinateur pour vérifier la qualité. L'IA générative peut améliorer la fidélité des images qui sont ensuite examinées pour l'assurance qualité. L’identification et la synthèse des défauts à l’aide de stratégies d’atténuation permettent d’améliorer la qualité globale du premier passage et pourraient entraîner une augmentation de 80 % de la détection des erreurs de qualité par rapport aux autres méthodes. Le fait de permettre aux travailleurs de modifier rapidement un paramètre de fabrication pour éliminer les problèmes de qualité peut réduire considérablement le nombre de problèmes de qualité ultérieurs, améliorer le rendement et renforcer la réputation du marché.
Les amendes réglementaires ne sont pas à prendre à la légère et peuvent coûter des millions de dollars chaque année aux fabricants. Et alors que de plus en plus de pays créent des organismes de régulation et publient des réglementations, les entreprises mondiales sont confrontées à un environnement complexe et en constante évolution. La possibilité de vérifier les processus et les politiques actuels dans les bases de données réglementaires afin de détecter les mises à jour nécessaires permettra d'améliorer le respect des règles, de réduire les amendes et d'éviter l'embarras potentiel du public en cas de non-respect des exigences. L'IA générative peut entraîner une réduction de 25 % des amendes et une amélioration de 60 % de la conformité grâce à l'accès en temps réel par SMS et requêtes orales aux organismes de réglementation pour aider les utilisateurs finaux.
