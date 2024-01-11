Cinq manières dont IBM aide les fabricants à maximiser les avantages de l’IA générative

Les amendes réglementaires ne sont pas à prendre à la légère et peuvent coûter des millions de dollars chaque année aux fabricants. Et alors que de plus en plus de pays créent des organismes de régulation et publient des réglementations, les entreprises mondiales sont confrontées à un environnement complexe et en constante évolution. La possibilité de vérifier les processus et les politiques actuels dans les bases de données réglementaires afin de détecter les mises à jour nécessaires permettra d'améliorer le respect des règles, de réduire les amendes et d'éviter l'embarras potentiel du public en cas de non-respect des exigences. L'IA générative peut entraîner une réduction de 25 % des amendes et une amélioration de 60 % de la conformité grâce à l'accès en temps réel par SMS et requêtes orales aux organismes de réglementation pour aider les utilisateurs finaux.

