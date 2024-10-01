5 conseils pour créer une équipe d’innovation performante

Alors que les entreprises cherchent à adopter des technologies émergentes telles que l’IA générative, il est de plus en plus critique d’établir des équipes dont l’objectif principal est de mettre en œuvre la technologie pour générer de la valeur. Les équipes d’innovation stimulent le développement de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouveaux processus, favorisant ainsi la croissance et l’avantage concurrentiel. En se concentrant sur la résolution créative de problèmes et sur les tendances futures, ces équipes aident les entreprises à rester pertinentes et à s’adapter à l’évolution des conditions du marché. Cependant, plus de 95 % des innovations des entreprises échouent. Alors, comment pouvons-nous préparer les équipes d’innovation pour réussir ?
Les équipes d’innovation sont uniques au sein d’une entreprise, car elles doivent atteindre de nombreux objectifs distincts, notamment la recherche et le développement, la formation et la réalisation de projets. Elles ont besoin de flexibilité pour tester de nouvelles choses, tout en étant capables de produire un impact de manière mature. Trois éléments fondamentaux peuvent aider les équipes d’innovation à réussir : une structure d’équipe unique, un partenariat avec l’entreprise et des processus spécifiques à l’innovation, en utilisant la méthodologie IBM Garage pour l’innovation comme schéma directeur.
Les équipes d’innovation sont souvent structurées de manière à soutenir divers objectifs changeants, ce qui nécessite une structure d’équipe flexible et diversifiée. Souvent, les équipes d’innovation sont chargées de remplir les fonctions à la fois de R&D et de mise en œuvre, chacune ayant ses propres responsabilités et workflows. Cette approche nécessite des groupes fonctionnels distincts dotés de leurs propres équipes de soutien, qui poursuivent des objectifs différents :
Ces structures distinctes permettent à l’équipe d’innovation de découvrir simultanément de nouvelles idées et de les commercialiser efficacement.
Outre les deux fonctions principales (exécution et R&D), les équipes de innovation doivent également s’engager dans les efforts de formation et de activation, en étroite collaboration avec les entreprises. Les événements planifiés, tels que les hackathons, et la création d’outils éducatifs, sont essentiels pour favoriser une culture d’innovation et de changement organisationnel. Ces initiatives nécessitent une coordination entre la R&D et les fonctions d’exécution, ainsi qu’une collaboration avec la partie prenante de l’entreprise pour s’assurer que l’activation est pertinente et a un impact. Au fur et à mesure que les équipes innovation se développent, le besoin de structures et de processus évolutifs devient critique, garantissant que les aspects exploratoires et de livraison de l’équipe peuvent s’étendre sans perdre en efficacité. Cette approche à double fonction permet aux équipes d’innovation de rester réactives à la fois aux exigences du marché et aux opportunités internes de croissance.
Un partenariat efficace avec les unités commerciales nécessite un modèle opérationnel bien défini dans lequel une fonction centrale, telle qu’une équipe d’innovation, définit l’orientation stratégique et les bonnes pratiques. Ce modèle permet aux autres parties de l’entreprise de fonctionner de manière indépendante tout en respectant les directives établies. La gouvernance joue un rôle crucial dans cette collaboration en établissant des normes, en assurant l’alignement avec les objectifs de l’entreprise et en orchestrant la valeur entre les unités. L’équipe de gouvernance ou PMO peut mettre en place la phase de contrôle des étapes pour surveiller les progrès et gérer les risques, tout en supervisant les financements pour garantir que les ressources sont allouées à des initiatives alignées sur les objectifs stratégiques de l’entreprise. Cette approche structurée, mais flexible favorise l’innovation, stimule l’efficacité et maintient la cohérence au sein de l’entreprise.
IBM Garage montre comment les trois étapes que sont la co-création, la co-exécution et la coopération stimulent l’innovation et la valeur grâce à une collaboration structurée. En savoir plus sur la façon dont vous pouvez tirer parti de la méthodologie IBM Garage sous la section « Notre méthode » !
Les équipes d’innovation sont souvent confrontées à un flot ininterrompu d’opportunités potentielles, d’où l’importance d’établir un cadre des exigences pour la prise en charge du travail. Cette approche structurée permet une gestion efficace et efficiente des demandes entrantes, garantissant que l’équipe puisse se concentrer sur les initiatives les plus prometteuses tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux priorités changeantes.
Un processus d’admission peut couvrir de nombreuses bases, y compris la soumission d’une nouvelle idée, le dimensionnement des t-shirts, l’établissement de priorités, le développement de produits et les activités de mise sur le marché, jusqu’au lancement. Ce processus doit être associé à des structures de gouvernance appropriées regroupant les chefs d’entreprise fonctionnels concernés de l’ensemble de l’entreprise, notamment en matière de produits, de droit, de marketing et de finance. Aux étapes identifiées, l’organe directeur doit procéder à des avis afin de fournir l’approbation nécessaire pour avancer. En prenant en compte la demande de manière structurée, les équipes d’innovation peuvent contribuer à assurer un flux fluide entre la R&D et les équipes d’exécution, en réduisant le risque de désalignement et en maximisant le potentiel de réussite. Ce cadre d’exigences est particulièrement important étant donné l’étendue des points de contact des équipes de innovation avec l’entreprise, car il leur permet de donner la priorité aux projets qui s’alignent sur la stratégie et les objectifs globaux de l’entreprise.
L’échec rapide et l’itération rapide sont un composant critique du processus d’innovation. Comme le montre l’image ci-dessus, la méthodologie Garage repose sur des itérations rapides et fréquentes pour produire de la valeur. Les équipes d’innovation doivent cultiver une forte culture de collaboration et une forte culture de commentaires qui encouragent une communication ouverte et honnête. Pour y parvenir, les dirigeants doivent faire de ces processus la norme au sein de leurs équipes :
En accordant la priorité à la sécurité psychologique et aux commentaires, les équipes d’innovation peuvent transformer l’échec en une expérience précieuse qui favorise la croissance et l’amélioration au fil du temps.
Le framework IBM Garage permet aux entreprises de générer des idées innovantes et fournit à leurs clients les pratiques et les technologies nécessaires pour transformer ces idées en valeur dans les meilleurs délais. IBM Garage a aidé ses clients à générer des idées dix fois plus innovantes et à obtenir des résultats 67 % plus rapidement. En savoir plus sur les pratiques du Garage et sur la façon dont le Garage peut optimiser innovation pour vous.
