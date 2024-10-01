5 conseils pour créer une équipe d’innovation performante

Alors que les entreprises cherchent à adopter des technologies émergentes telles que l’IA générative, il est de plus en plus critique d’établir des équipes dont l’objectif principal est de mettre en œuvre la technologie pour générer de la valeur. Les équipes d’innovation stimulent le développement de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouveaux processus, favorisant ainsi la croissance et l’avantage concurrentiel. En se concentrant sur la résolution créative de problèmes et sur les tendances futures, ces équipes aident les entreprises à rester pertinentes et à s’adapter à l’évolution des conditions du marché. Cependant, plus de 95 % des innovations des entreprises échouent. Alors, comment pouvons-nous préparer les équipes d’innovation pour réussir ?

Les équipes d’innovation sont uniques au sein d’une entreprise, car elles doivent atteindre de nombreux objectifs distincts, notamment la recherche et le développement, la formation et la réalisation de projets. Elles ont besoin de flexibilité pour tester de nouvelles choses, tout en étant capables de produire un impact de manière mature. Trois éléments fondamentaux peuvent aider les équipes d’innovation à réussir : une structure d’équipe unique, un partenariat avec l’entreprise et des processus spécifiques à l’innovation, en utilisant la méthodologie IBM Garage pour l’innovation comme schéma directeur.