La réflexion sur ce qui peut et doit être fait avec les données, sur la manière d'atteindre ces objectifs et sur la manière de vérifier l'alignement de la stratégie en matière de données sur les objectifs commerciaux suscite un regain d'intérêt. L’évolution incroyable de la technologie, du cloud et de l’analytique — et ce que cela signifie pour l’utilisation des données — évolue rapidement, ce qui rend facile de prendre du retard si votre stratégie de données et vos processus associés ne sont pas fréquemment revus.
Du multicloud et multidata au multiprocessus et multitechnologie, nous vivons dans un environnement multi-tout. Heureusement, les approches actuelles de gestion des données ne sont pas limitées par des contraintes traditionnelles telles que la localisation ou les schémas de données. La bonne stratégie et architecture de données permet aux utilisateurs d'accéder à différents types de données à différents endroits - sur site, sur n'importe quel cloud public ou à l'edge - en libre-service. Grâce à des technologies telles que machine learning, l'intelligence artificielle ou IdO, les informations qui en résultent sont plus sophistiquées et plus précieuses, en particulier lorsqu'elles sont intégrées aux processus et aux workflows de votre entreprise.
À mesure que les écosystèmes se sont transformés ces dernières années et ont simultanément accru les opportunités d’amélioration des résultats grâce aux données, quelques facteurs principaux ont conduit à un changement majeur dans la manière dont vous devez réfléchir à votre stratégie de données :
Lorsqu’il s’agit d’obtenir une bonne stratégie de données, j’aime appliquer certains des principes de base d’un modèle de gestion réussi (évolutivité, rentabilité et flexibilité face au changement) et étendre ces concepts à la technologie, aux processus et à l’entreprise. Les entreprises avec des stratégies de données qui manquent de ces facteurs obtiennent souvent qu'un faible pourcentage de la valeur potentielle de leurs données et peuvent même augmenter leurs coûts sans en tirer des avantages significatifs.
Outre les considérations traditionnelles en matière de stratégie de données, telles que la reconnaissance des données en tant qu’actif de l’entreprise ou l’adoption d’une culture fondée sur les données avec des équipes pluri-fonctionnelles, voici cinq recommandations pour une Stratégie de données qui profite de l’environnement :
Si les principes fondamentaux d'une stratégie de données restent les mêmes, le « comment » a radicalement changé dans le nouvel environnement (informatique) des données et de l'analytique, et les entreprises les plus performantes sont les plus adaptables aux changements lorsqu'il s'agit de revoir les stratégies de données. Aujourd’hui, les approches et les schémas architecturaux comme le data fabric et le data mesh jouent un rôle de plus en plus pertinent grâce à des technologies et plateformes habilitantes comme le multicloud hybride. À l’avenir, révisez votre stratégie en fonction des opportunités offertes par ce nouvel environnement et préparez-vous à changer les choses.
