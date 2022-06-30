Lorsqu’il s’agit d’obtenir une bonne stratégie de données, j’aime appliquer certains des principes de base d’un modèle de gestion réussi (évolutivité, rentabilité et flexibilité face au changement) et étendre ces concepts à la technologie, aux processus et à l’entreprise. Les entreprises avec des stratégies de données qui manquent de ces facteurs obtiennent souvent qu'un faible pourcentage de la valeur potentielle de leurs données et peuvent même augmenter leurs coûts sans en tirer des avantages significatifs.

Outre les considérations traditionnelles en matière de stratégie de données, telles que la reconnaissance des données en tant qu’actif de l’entreprise ou l’adoption d’une culture fondée sur les données avec des équipes pluri-fonctionnelles, voici cinq recommandations pour une Stratégie de données qui profite de l’environnement :

Donnez aux actifs de données et aux accélérateurs la priorité absolue : développez un processus et une culture autour des données qui permettent une véritable standardisation, réutilisation, portabilité, rapidité d’action et réduction des risques tout au long du cycle de vie des données de bout en bout. Depuis la création des cas d’utilisation jusqu’au développement, au déploiement, à l’exploitation et à l’échelle de vos actifs, votre stratégie de données doit être soutenue par les bonnes technologies et la bonne plateforme pour permettre des solutions pleinement opérationnelles et évolutives. Établir un véritable modèle opérationnel centré sur l’entreprise : il est essentiel de disposer du bon modèle opérationnel, parfaitement aligné sur les objectifs métier de l’organisation et sur son écosystème de partenaires. Cela nécessite une compréhension approfondie des forces et des faiblesses de l'organisation. Adoptez les bonnes pratiques, mais éloignez-vous des approches purement universitaires. Voyez en grand, mais donnez priorité et élaborez des plans réalistes et concrets, en établissant les bons modèles de partenariat en cours de route. Ceci dit, adoptez et développez les techniques agiles dès que possible. Revoyez l'étendue et l'approche de la gouvernance des données : Dans cet environnement multifonctionnel, les fonctions, processus et technologies de gouvernance des données devraient être constamment revus afin de gérer la qualité des données, les métadonnées, le catalogage des données, l'accès en libre-service aux données, la sécurité et la conformité tout au long du cycle de vie des données et de l'analytique à l'échelle de votre entreprise. Étendez la gouvernance des données pour renforcer la confiance dans vos données en créant de la transparence, en éliminant les biais et en garantissant l’explicabilité des données et des informations alimentées par le machine learning et l’IA. Ne perdez pas l'essentiel de vue : Pour améliorer les résultats de l'entreprise, exploitez les données de manière durable et donnez la priorité à des projets évolutifs, rentables, adaptables et reproductibles afin d'obtenir des résultats à court et à long terme. Dans tous les cas, la stratégie de données doit être étroitement alignée avec vos objectifs et votre stratégie d’entreprise et reposer sur une architecture de données solide et gouvernée. Il peut être tentant de se lancer rapidement dans des cas d’utilisation d’analytique avancée et d’IA avec la promesse de résultats étonnants sans avoir pris en compte toutes les implications de l’équation, mais n’oubliez pas qu’il n’y a pas d’IA sans IA. « Montrer et raconter » : profitez le plus possible de vos expériences, des nouvelles technologies et de vos actifs existants, et n'oubliez pas de montrer rapidement les résultats. Grâce aux capacités offertes par les environnements multicloud hybrides et aux méthodes innovantes de co-création et d’accélération comme IBM Garage, vous disposez des outils pour concevoir, mettre en œuvre et faire évoluer votre stratégie de données afin de livrer en continu des résultats métier. En montrant des résultats tangibles, en favorisant l'adoption et en opérationnalisant à l’échelle, vous pouvez réduire les risques et accélérer le passage à une culture durable et fondée sur les données.

Si les principes fondamentaux d'une stratégie de données restent les mêmes, le « comment » a radicalement changé dans le nouvel environnement (informatique) des données et de l'analytique, et les entreprises les plus performantes sont les plus adaptables aux changements lorsqu'il s'agit de revoir les stratégies de données. Aujourd’hui, les approches et les schémas architecturaux comme le data fabric et le data mesh jouent un rôle de plus en plus pertinent grâce à des technologies et plateformes habilitantes comme le multicloud hybride. À l’avenir, révisez votre stratégie en fonction des opportunités offertes par ce nouvel environnement et préparez-vous à changer les choses.

Pour en savoir plus sur la façon de concevoir votre stratégie de données

Pour en savoir plus sur nos solutions de données et d'analytique