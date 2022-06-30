Balises
L’essor de la stratégie de données

La réflexion sur ce qui peut et doit être fait avec les données, sur la manière d'atteindre ces objectifs et sur la manière de vérifier l'alignement de la stratégie en matière de données sur les objectifs commerciaux suscite un regain d'intérêt. L’évolution incroyable de la technologie, du cloud et de l’analytique — et ce que cela signifie pour l’utilisation des données — évolue rapidement, ce qui rend facile de prendre du retard si votre stratégie de données et vos processus associés ne sont pas fréquemment revus.

Du multicloud et multidata au multiprocessus et multitechnologie, nous vivons dans un environnement multi-tout. Heureusement, les approches actuelles de gestion des données ne sont pas limitées par des contraintes traditionnelles telles que la localisation ou les schémas de données. La bonne stratégie et architecture de données permet aux utilisateurs d'accéder à différents types de données à différents endroits - sur site, sur n'importe quel cloud public ou à l'edge - en libre-service. Grâce à des technologies telles que machine learning, l'intelligence artificielle ou IdO, les informations qui en résultent sont plus sophistiquées et plus précieuses, en particulier lorsqu'elles sont intégrées aux processus et aux workflows de votre entreprise.

L’évolution d’un environnement multi-tout, et ce que ceci signifie pour la stratégie des données

À mesure que les écosystèmes se sont transformés ces dernières années et ont simultanément accru les opportunités d’amélioration des résultats grâce aux données, quelques facteurs principaux ont conduit à un changement majeur dans la manière dont vous devez réfléchir à votre stratégie de données :

  • La réalité du multicloud hybride et son adoption accélérée ont créé de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Selon une récente étude de l’Institute for Business Value (IBV), 97 % des entreprises ont piloté, mis en œuvre ou intégré le cloud dans leurs opérations. Mais toutes les données ne sont pas parfaitement adaptées au cloud. Alors que la part des dépenses informatiques dédiées au cloud public devrait diminuer de 4 % entre 2020 et 2023, les dépenses hybrides et multicloud devraient augmenter jusqu’à 17 %. Le déplacement, la gestion et l'intégration des données dans un écosystème hybride multicloud nécessitent une stratégie, une conception et une gouvernance des données appropriées pour éliminer les silos et rationaliser l'accès aux données.
  • La diversité des types de données, du traitement de données, de l'Intégration et des schémas de consommation utilisés par les Entreprises a augmenté de manière exponentielle. Ces types de données nécessitent des plateformes ouvertes et des architectures de données flexibles pour garantir la cohérence avec une orchestration appropriée à travers les environnements et une forte réapproche des capacités et compétences traditionnelles.
  • Les secteurs d'activité ont besoin de plus de valeur, plus rapidement - c'est un fait que l'environnement multi-tout a engendré un monde plus exigeant. La concurrence est plus rude et, chaque jour, de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles solutions fondées sur les données et la numérisation font leur apparition dans presque tous les secteurs. Les secteurs d'activité sont de plus en plus contraints d'accélérer la mise sur le marché de l'innovation grâce à de nouvelles solutions, de nouveaux produits ou de nouvelles activités fondés sur les données. Les services informatiques permettent de gérer les risques, la sécurité et les performances sous-jacents grâce à une gouvernance efficace, sans pour autant limiter la flexibilité. Cet équilibre entre innovation et gouvernance conduit à de nouvelles méthodes de travail, comme la portabilité des données et des solutions d'analytique est devenue un moyen d'anticiper et de s'adapter au changement en permettant une grande flexibilité d'exécution dans différents environnements et en évitant l'enfermement propriétaire.
Cinq recommandations pour une stratégie de données dans le nouvel environnement multi-tout

Lorsqu’il s’agit d’obtenir une bonne stratégie de données, j’aime appliquer certains des principes de base d’un modèle de gestion réussi (évolutivité, rentabilité et flexibilité face au changement) et étendre ces concepts à la technologie, aux processus et à l’entreprise. Les entreprises avec des stratégies de données qui manquent de ces facteurs obtiennent souvent qu'un faible pourcentage de la valeur potentielle de leurs données et peuvent même augmenter leurs coûts sans en tirer des avantages significatifs.

Outre les considérations traditionnelles en matière de stratégie de données, telles que la reconnaissance des données en tant qu’actif de l’entreprise ou l’adoption d’une culture fondée sur les données avec des équipes pluri-fonctionnelles, voici cinq recommandations pour une Stratégie de données qui profite de l’environnement :

  1. Donnez aux actifs de données et aux accélérateurs la priorité absolue : développez un processus et une culture autour des données qui permettent une véritable standardisation, réutilisation, portabilité, rapidité d’action et réduction des risques tout au long du cycle de vie des données de bout en bout. Depuis la création des cas d’utilisation jusqu’au développement, au déploiement, à l’exploitation et à l’échelle de vos actifs, votre stratégie de données doit être soutenue par les bonnes technologies et la bonne plateforme pour permettre des solutions pleinement opérationnelles et évolutives.
  2. Établir un véritable modèle opérationnel centré sur l’entreprise : il est essentiel de disposer du bon modèle opérationnel, parfaitement aligné sur les objectifs métier de l’organisation et sur son écosystème de partenaires. Cela nécessite une compréhension approfondie des forces et des faiblesses de l'organisation. Adoptez les bonnes pratiques, mais éloignez-vous des approches purement universitaires. Voyez en grand, mais donnez priorité et élaborez des plans réalistes et concrets, en établissant les bons modèles de partenariat en cours de route. Ceci dit, adoptez et développez les techniques agiles dès que possible.
  3. Revoyez l'étendue et l'approche de la gouvernance des données : Dans cet environnement multifonctionnel, les fonctions, processus et technologies de gouvernance des données devraient être constamment revus afin de gérer la qualité des données, les métadonnées, le catalogage des données, l'accès en libre-service aux données, la sécurité et la conformité tout au long du cycle de vie des données et de l'analytique à l'échelle de votre entreprise. Étendez la gouvernance des données pour renforcer la confiance dans vos données en créant de la transparence, en éliminant les biais et en garantissant l’explicabilité des données et des informations alimentées par le machine learning et l’IA.
  4. Ne perdez pas l'essentiel de vue : Pour améliorer les résultats de l'entreprise, exploitez les données de manière durable et donnez la priorité à des projets évolutifs, rentables, adaptables et reproductibles afin d'obtenir des résultats à court et à long terme. Dans tous les cas, la stratégie de données doit être étroitement alignée avec vos objectifs et votre stratégie d’entreprise et reposer sur une architecture de données solide et gouvernée. Il peut être tentant de se lancer rapidement dans des cas d’utilisation d’analytique avancée et d’IA avec la promesse de résultats étonnants sans avoir pris en compte toutes les implications de l’équation, mais n’oubliez pas qu’il n’y a pas d’IA sans IA.
  5. « Montrer et raconter » : profitez le plus possible de vos expériences, des nouvelles technologies et de vos actifs existants, et n'oubliez pas de montrer rapidement les résultats. Grâce aux capacités offertes par les environnements multicloud hybrides et aux méthodes innovantes de co-création et d’accélération comme IBM Garage, vous disposez des outils pour concevoir, mettre en œuvre et faire évoluer votre stratégie de données afin de livrer en continu des résultats métier. En montrant des résultats tangibles, en favorisant l'adoption et en opérationnalisant à l’échelle, vous pouvez réduire les risques et accélérer le passage à une culture durable et fondée sur les données.

Si les principes fondamentaux d'une stratégie de données restent les mêmes, le « comment » a radicalement changé dans le nouvel environnement (informatique) des données et de l'analytique, et les entreprises les plus performantes sont les plus adaptables aux changements lorsqu'il s'agit de revoir les stratégies de données. Aujourd’hui, les approches et les schémas architecturaux comme le data fabric et le data mesh jouent un rôle de plus en plus pertinent grâce à des technologies et plateformes habilitantes comme le multicloud hybride. À l’avenir, révisez votre stratégie en fonction des opportunités offertes par ce nouvel environnement et préparez-vous à changer les choses.

Pour en savoir plus sur la façon de concevoir votre stratégie de données, consultez le Data Differentiator.

Pour en savoir plus sur nos solutions de données et d'analytique IBM, visitez notre page sur les données et l'analytique pilotée par l'IA.

