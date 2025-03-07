5 questions pour aider les agences de gouvernement à mettre en œuvre l'IA

Emboîtant le pas au secteur privé, le gouvernement fédéral commence à embrasser le pouvoir transformateur de l’intelligence artificielle (IA). A décembre 2023, la Government Accountability Office (GAO) a recensé près de 1 200 cas d’utilisation actuels et prévus de l’IA, à travers 20 agences fédérales du gouvernement.



La communauté de pratique de l'IA de l'Office of Management and Budget a déjà attiré 12 000 membres dans plus de 100 agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales.

Alors que l'IA prend racine, IBM continue de s'appuyer sur son expérience approfondie avec le gouvernement fédéral en aidant les agences à comprendre comment mettre en œuvre cette nouvelle technologie. Notre partenariat avec Amazon Web Services (AWS) est à la base de nos efforts en matière d'IA et nous permet de proposer des solutions d'IA innovantes basées sur les piles technologiques d'AWS.

Ensemble, IBM et AWS aident les agences fédérales à naviguer les complexités de la mise en œuvre de l’IA et à identifier les domaines d’opportunité, des preuves de concept (POC) aux systèmes entièrement opérationnels, tout en assurant la conformité aux exigences strictes en matière de sécurité et de gouvernance des données.



5 questions clés peuvent guider les agences fédérales dans la mise en œuvre de l'IA :