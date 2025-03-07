5 questions pour aider les agences de gouvernement à mettre en œuvre l'IA

Emboîtant le pas au secteur privé, le gouvernement fédéral commence à embrasser le pouvoir transformateur de l’intelligence artificielle (IA). A décembre 2023, la Government Accountability Office (GAO) a recensé près de 1 200 cas d’utilisation actuels et prévus de l’IA, à travers 20 agences fédérales du gouvernement.
La communauté de pratique de l'IA de l'Office of Management and Budget a déjà attiré 12 000 membres dans plus de 100 agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales.
Alors que l'IA prend racine, IBM continue de s'appuyer sur son expérience approfondie avec le gouvernement fédéral en aidant les agences à comprendre comment mettre en œuvre cette nouvelle technologie. Notre partenariat avec Amazon Web Services (AWS) est à la base de nos efforts en matière d'IA et nous permet de proposer des solutions d'IA innovantes basées sur les piles technologiques d'AWS.
Ensemble, IBM et AWS aident les agences fédérales à naviguer les complexités de la mise en œuvre de l’IA et à identifier les domaines d’opportunité, des preuves de concept (POC) aux systèmes entièrement opérationnels, tout en assurant la conformité aux exigences strictes en matière de sécurité et de gouvernance des données.
5 questions clés peuvent guider les agences fédérales dans la mise en œuvre de l'IA :
De nombreuses agences de gouvernement prennent souvent une approche prudente, à juste titre, en ce qui concerne l'application de l'IA. La mise en œuvre de nouvelles technologies n'est pas sans risque et l'IA est un outil puissant qui nécessite des garde-fous.
Un bon point de départ est d'utiliser les processus backend qui se concentrent sur la synthèse d'informations afin d'accélérer les processus de prise de décision. Dans un premier temps, nous aidons les agences à rechercher les workflows qui présentent le plus de retard dans l’Entreprise. Quel est le principal obstacle aux travaux essentiels de la mission ? C'est souvent un bon point de départ avec l'IA.
À partir de là, nous identifions le cœur de métier et développons une solution d’IA qui peut aider à rationaliser considérablement le workflow.
Dans le court laps de temps que les agences gouvernementales ont découvert l’IA, des cas d’utilisation distincts sont déjà apparus. Si vous êtes une agence qui cherche à rationaliser ses processus, voici 4 cas d'utilisation de l'IA à prendre en compte :
Être disposée à poursuivre les POC et à expérimenter la technologie d’IA est un bon début, mais de nombreuses agences s’enlisent dans cette phase lorsque leurs efforts s’enlisent. Cela peut avoir un impact négatif sur le personnel qui en voit déjà le potentiel dans ses tâches quotidiennes.
IBM aide les agences à dépasser les phases pilotes en développant des feuilles de route complètes. Ces feuilles de route prennent en compte la pile technologique nécessaire (y compris l’infrastructure et les logiciels tiers), les estimations de coûts et les conseils d’acquisition pour un déploiement à grande échelle.
Nous travaillons avec les agences pour déterminer le modèle opérationnel final, y compris les responsabilités opérationnelles, la prise en charge des modèles IA, la surveillance et la maintenance, ainsi que les stratégies pour remédier à la dérive des modèles.
Pour les agences publiques, la sécurité est primordiale. Heureusement, AWS intègre des dispositifs de sécurité à ses produits d'IA. Par exemple, Bedrock, qui est utilisé pour créer des applications d'IA générative, n'utilise jamais les données des clients pour entraîner ses modèles.
Au lieu de cela, les agences individuelles conservent le contrôle sécurisé de leurs données et modèles uniques, en utilisant leurs propres données pour entraîner leurs modèles. Notre utilisation des ressources AWS nous permet de minimiser les risques liés à la sécurité des données tout en permettant aux agences de répondre efficacement aux besoins de conformité.
Le partenariat d’IBM avec AWS exploite les avantages de conformité et de sécurité d’AWS GovCloud, qui est conforme à FedRAMP, et offre l’Autorité provisoire d’Exploitation du Conseil d’Autorisation Conjointe (JAB P-ATO) ainsi que des Autorisations d’Agences Multiples (A-ATO) pour des niveaux à fort impact. Nous soutenons également des exigences plus strictes en matière de résidence des données au sein de GovCloud.
Le maintien de la qualité des données est essentiel pour sécuriser les mises en œuvre de l'IA. IBM® InfoSphere® Information Server for Data Quality utilise le NLP pour nettoyer et classer les données, en particulier dans les systèmes de planification des ressources de l'agence.
Les agences qui s'associent à IBM ont accès à 3 piles de technologie d'IA générative AWS répondant à différents niveaux de maturité :
IBM propose également la plateforme d’IA et de données IBM watsonx, qui utilise le nœud GP2 d’AWS pour le traitement. Notre plateforme watsonx peut être configurée comme une solution entièrement gérée dans AWS et inclut ces composants :
L'un des avantages de l'étroite collaboration entre IBM et AWS est que watsonx permet aux agences de combiner des sources de données, notamment IBM® Db2®, AWS S3 et les bases de données Aurora. L'accès aux données provenant de diverses sources permet aux agences d'obtenir plus rapidement des informations, sans coûts ni complexité supplémentaires.
IBM Db2 est également proposé en tant que service géré via AWS. Grâce à l’accès aux GPU Nvidia d’AWS pour les instances de calcul accélérées, les agences peuvent utiliser Db2 pour entraîner et déployer leurs propres LLM.
IBM Consulting ® , avec une longue histoire de service aux agences gouvernementales, a obtenu la compétence AWS en IA générative, renforçant ainsi notre expertise fédérale. En partenariat avec AWS, nous développons des solutions innovantes, pilotées par l’IA, pour relever les défis communs du gouvernement, et aider les agences à remplir leurs missions de manière sûre et efficace. Ces solutions proactives permettent d'offrir un service plus rapide et de meilleure qualité aux administrés, tout en assurant la pérennité des agences.
