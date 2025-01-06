Les entreprises croulent aujourd’hui sous le poids des applications. Avec des centaines, voire des milliers d’outils déconnectés, les silos de données emprisonnent des informations précieuses et isolent les équipes des connaissances dont elles ont besoin pour mener à bien leurs activités.
Avec environ un milliard de nouvelles applications logiques qui devraient être créées dans le monde d’ici 2028, la gestion efficace des données sur des systèmes disparates est devenue un défi urgent. Lorsque des informations critiques sont enfermées dans des applications, elles deviennent inaccessibles aux autres équipes qui pourraient en tirer profit.
On estime qu’il existe aujourd’hui en moyenne plus de 500 dépendances par application. De nouvelles entreprises font leur entrée sur le marché des outils de développement avec un TCAC de 14,6 %. La multiplication des applications fragmente les données au sein des entreprises, qui ont besoin de stratégies concrètes pour combler efficacement ces lacunes.
Aujourd’hui, les entreprises adoptent davantage d’applications cloud, SaaS et sur mesure pour répondre à leurs besoins. Ce qui était autrefois un environnement informatique centralisé s’est transformé en un vaste écosystème d’outils couvrant plusieurs services, régions et équipes.
Des études montrent que les entreprises utilisent en moyenne plus de 130 applications et que ce nombre peut dépasser 1 000 pour les plus grandes d’entre elles. Cette croissance du nombre d’applications ajoute à la complexité, rendant la gestion et l’accessibilité des données de plus en plus difficiles.
Qui dit augmentation du nombre d’applications dit augmentation de la complexité. Des silos de données se créent lorsque les applications fonctionnent de manière indépendante, empêchant l’accès à des informations essentielles et entravant la collaboration. Cette fragmentation complique non seulement la gestion des données, mais nuit également à la prise de décision, car des informations précieuses restent inexploitées.
En effet, selon un article de blog publié en juin 2023 par IDC, 33 % des dirigeants admettent qu’ils n’utilisent souvent pas les données qu’ils reçoivent. Cela souligne le coût réel des silos de données : des informations critiques sont collectées, mais elles ne permettent pas de prendre des mesures car elles sont inaccessibles, mal intégrées ou tout simplement trop difficiles à gérer. Cette fragmentation pose notamment les défis suivants :
Imaginez une entreprise de vente au détail mondiale qui gère ses stocks sur plusieurs marchés régionaux. Chaque région utilise une application différente pour suivre les stocks, les ventes et les commandes des clients. Ces systèmes ne sont pas connectés à l’échelle mondiale et ne communiquent donc pas entre eux, ce qui crée des silos de données. Les défis spécifiques de cette entreprise sont les suivants :
La mise en œuvre de ces stratégies permet aux entreprises de mieux gérer la complexité de la multiplication des applications et de résoudre le problème des silos de données.
1. Centraliser la gestion des applications
La mise en place d’une gestion centralisée offre aux responsables métier et informatiques modernes un moyen de maintenir l’efficacité, la sécurité et le contrôle de l’ensemble de leur portefeuille d’applications. Les entreprises bénéficient ainsi d’une vue claire et structurée des applications, de leur utilisation et des données qu’elles gèrent, ce qui favorise l’agilité métier. Une approche de gestion centralisée comprend les éléments suivants :
2. Préserver l’interopérabilité des données entre les applications
Les systèmes doivent communiquer de manière transparente afin de réduire les silos de données et d’améliorer l’accessibilité. Les entreprises peuvent ainsi améliorer les résultats de leurs analyses, optimiser leur planification stratégique, accroître leur efficacité opérationnelle et gérer plus facilement les risques et la conformité. Les solutions de communication entre systèmes comprennent les éléments suivants :
3. Mettre en place un cadre de gouvernance des données
Une stratégie de gouvernance des données robuste, en phase avec les besoins organisationnels et soutenue par une infrastructure technique, permet de maintenir la cohérence et de garantir la qualité des données dans toute l’entreprise. Cette stratégie comprend les éléments suivants :
4. Tirer parti de l’IA et de l’automatisation
L’IA et l’automatisation peuvent rationaliser l’accès aux données, améliorant ainsi l’efficacité et la collaboration interfonctionnelle. Ces solutions comprennent les éléments suivants :
5. Favoriser une culture de collaboration
Si les solutions techniques sont essentielles, une culture de collaboration est également critique pour briser les silos tout en gérant la multiplication des applications. La mise en place d’une telle culture combine technologie, ressources humaines et processus afin d’améliorer la qualité des données, leur connectivité et la planification stratégique basée sur les données. Voici les éléments qui permettent d’accroître la collaboration :
Si les bonnes pratiques contribuent à atténuer les défis liés à la multiplication des applications et aux silos de données, les entreprises ont besoin d’outils avancés pour gérer cette complexité à l’échelle. IBM Concert offre une vue centralisée des applications, notamment de leurs performances et de leur état de santé.
Cette solution cartographie également les dépendances et consolide les informations sur les vulnérabilités, la conformité et les certificats. En fournissant aux entreprises des informations extraites par l’IA, des workflows, des tableaux de bord personnalisés en temps réel, une résolution automatisée et des indicateurs personnalisables pour évaluer leur posture par rapport aux bonnes pratiques, IBM Concert leur permet de rationaliser leurs opérations, de renforcer leur sécurité et de favoriser une collaboration efficace entre leurs services.
À mesure que les écosystèmes d’applications se développent, les défis liés à la gestion des silos de données et à la prolifération des applications s’amplifient. En mettant en œuvre ces bonnes pratiques et en tirant parti d’outils innovants tels qu’IBM Concert, les entreprises peuvent favoriser la mise en place d’un environnement plus intégré, plus efficace et plus sécurisé.
