5 bonnes pratiques pour gérer la multiplication des applications et résoudre le problème des silos de données

Les entreprises croulent aujourd’hui sous le poids des applications. Avec des centaines, voire des milliers d’outils déconnectés, les silos de données emprisonnent des informations précieuses et isolent les équipes des connaissances dont elles ont besoin pour mener à bien leurs activités.

Avec environ un milliard de nouvelles applications logiques qui devraient être créées dans le monde d’ici 2028, la gestion efficace des données sur des systèmes disparates est devenue un défi urgent. Lorsque des informations critiques sont enfermées dans des applications, elles deviennent inaccessibles aux autres équipes qui pourraient en tirer profit.

On estime qu’il existe aujourd’hui en moyenne plus de 500 dépendances par application. De nouvelles entreprises font leur entrée sur le marché des outils de développement avec un TCAC de 14,6 %. La multiplication des applications fragmente les données au sein des entreprises, qui ont besoin de stratégies concrètes pour combler efficacement ces lacunes.

L’écosystème des applications en constante expansion

Aujourd’hui, les entreprises adoptent davantage d’applications cloud, SaaS et sur mesure pour répondre à leurs besoins. Ce qui était autrefois un environnement informatique centralisé s’est transformé en un vaste écosystème d’outils couvrant plusieurs services, régions et équipes.

Des études montrent que les entreprises utilisent en moyenne plus de 130 applications et que ce nombre peut dépasser 1 000 pour les plus grandes d’entre elles. Cette croissance du nombre d’applications ajoute à la complexité, rendant la gestion et l’accessibilité des données de plus en plus difficiles.

La multiplication des applications conduit à la création de silos de données

Qui dit augmentation du nombre d’applications dit augmentation de la complexité. Des silos de données se créent lorsque les applications fonctionnent de manière indépendante, empêchant l’accès à des informations essentielles et entravant la collaboration. Cette fragmentation complique non seulement la gestion des données, mais nuit également à la prise de décision, car des informations précieuses restent inexploitées.

En effet, selon un article de blog publié en juin 2023 par IDC, 33 % des dirigeants admettent qu’ils n’utilisent souvent pas les données qu’ils reçoivent. Cela souligne le coût réel des silos de données : des informations critiques sont collectées, mais elles ne permettent pas de prendre des mesures car elles sont inaccessibles, mal intégrées ou tout simplement trop difficiles à gérer. Cette fragmentation pose notamment les défis suivants :

  • Décentralisation : à mesure que les entreprises passent d’architectures monolithiques à des architectures de microservices, le nombre d’applications fonctionnant de manière indépendante augmente. Cet écosystème décentralisé fragmente les données, ce qui complique à la fois leur gestion et leur accessibilité.
  • Shadow IT : les employés adoptent fréquemment leurs propres outils sans supervision informatique. Cela se traduit souvent par des applications non gérées qui ne sont pas conformes aux normes de l’entreprise, laissant les données isolées et non surveillées.
  • Manque d’efficacité : les équipes perdent du temps à collecter manuellement les données entre les différents systèmes, et ces processus manuels introduisent un facteur d’erreur humaine qui peut entraîner des résultats inexacts.
  • Mauvaise prise de décision : des données incomplètes conduisent à des informations manquantes, ce qui limite les choix stratégiques.
  • Risques pour la sécurité : le cloisonnement des données rend plus difficile l’application de mesures de sécurité cohérentes, ce qui augmente la vulnérabilité.

Les silos de données dans la pratique : un scénario difficile

Imaginez une entreprise de vente au détail mondiale qui gère ses stocks sur plusieurs marchés régionaux. Chaque région utilise une application différente pour suivre les stocks, les ventes et les commandes des clients. Ces systèmes ne sont pas connectés à l’échelle mondiale et ne communiquent donc pas entre eux, ce qui crée des silos de données. Les défis spécifiques de cette entreprise sont les suivants :

  • Manque d’efficacité : l’équipe opérationnelle du siège social passe chaque jour des heures à collecter et à consolider manuellement les données provenant de diverses applications régionales. Cela retarde les décisions cruciales concernant les produits à réapprovisionner ou à transférer d’un marché à l’autre.
  • Mauvaise prise de décision : sans une vue unifiée des données, la direction de l’entreprise prend des décisions incomplètes ou tardives, ce qui entraîne des ruptures de stock dans certaines régions et des excédents dans d’autres. Cette mauvaise gestion a une incidence directe sur le chiffre d’affaires et la satisfaction des clients.
  • Risques pour la sécurité : les différentes régions appliquent des protocoles de sécurité incohérents en raison de l’utilisation de systèmes indépendants. Cela génère des vulnérabilités, qui peuvent conduire à d’éventuelles violations de données, en particulier dans les régions où les normes sont moins strictes, et entraîner une non-conformité avec les lois internationales sur la protection des données.

5 bonnes pratiques pour gérer la multiplication des applications et résoudre le problème des silos de données

La mise en œuvre de ces stratégies permet aux entreprises de mieux gérer la complexité de la multiplication des applications et de résoudre le problème des silos de données.

1.    Centraliser la gestion des applications

La mise en place d’une gestion centralisée offre aux responsables métier et informatiques modernes un moyen de maintenir l’efficacité, la sécurité et le contrôle de l’ensemble de leur portefeuille d’applications. Les entreprises bénéficient ainsi d’une vue claire et structurée des applications, de leur utilisation et des données qu’elles gèrent, ce qui favorise l’agilité métier. Une approche de gestion centralisée comprend les éléments suivants :

  • Inventaire des applications : créez un registre complet des applications qui répertorie la propriété, les dépendances, la gestion des licences, l’utilisation et l’objectif de chacune d’entre elles. Cela garantit que toutes les applications sont prises en compte et reliées aux objectifs stratégiques. Toutes les informations étant centralisées, vous pouvez effectuer des analyses sur l’ensemble de votre portefeuille d’applications afin d’obtenir des informations sur l’alignement de la création de valeur, les tests de performance, la répartition des coûts, les indicateurs d’utilisation et les tendances.
  • Tableaux de bord en temps réel : mettez en place des tableaux de bord en temps réel pour la surveillance et les alertes grâce à une architecture orientée événements qui permet aux données de circuler de manière fluide. Il en résulte une source d’information unique pour tous les indicateurs relatifs aux applications. De plus, les entreprises peuvent suivre l’utilisation des ressources, la gestion des coûts et les performances intégrées. Et les parties prenantes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre rapidement des décisions fondées sur les données.
  • Workflows normalisés : l’automatisation des workflows normalisés permet de remplacer les processus manuels par des workflows efficaces, ce qui fait gagner du temps et réduit les coûts. Toutes les informations sont centralisées grâce à des processus de déploiement automatisés, des flux d’approbation, des pipelines CI/CD intégrés et un système de gestion des changements unifié.
  • Gestion intégrée de la sécurité : développez des contrôles de sécurité intégrés pour centraliser la gestion des accès grâce à des politiques de sécurité unifiées. Les professionnels de l’informatique peuvent ainsi surveiller les pratiques de sécurité, créer des contrôles de conformité automatisés et gérer les vulnérabilités. Les entreprises peuvent gérer efficacement les risques grâce à la surveillance de la conformité, à la maintenance des pistes d’audit et à la gestion des incidents, et passer ainsi d’une approche réactive à proactive.

 

2.    Préserver l’interopérabilité des données entre les applications

Les systèmes doivent communiquer de manière transparente afin de réduire les silos de données et d’améliorer l’accessibilité. Les entreprises peuvent ainsi améliorer les résultats de leurs analyses, optimiser leur planification stratégique, accroître leur efficacité opérationnelle et gérer plus facilement les risques et la conformité.  Les solutions de communication entre systèmes comprennent les éléments suivants :

  • Interfaces de programmation d’application (API) : les API permettent aux applications d’échanger des données directement, ce qui réduit l’isolement et le traitement manuel des données. L’adoption d’une approche axée sur les API permet de gérer la multiplication des applications avec une plus grande flexibilité dans les choix technologiques, une complexité d’intégration réduite, une interopérabilité améliorée des applications et une productivité accrue des développeurs.
  • Modèle de données normalisé : un modèle de données normalisé réduit les coûts de maintenance et d’intégration des données et améliore l’efficacité dans toute l’entreprise en diminuant les tâches manuelles. Il permet également une croissance stratégique grâce à une expansion plus rapide sur le marché et au développement de nouveaux produits, tout en accélérant l’innovation grâce à des initiatives dans les domaines de la science des données et de l’IA.
  • Solutions middleware ou alimentées par l’IA : les outils middleware et d’IA agissent comme des couches de traduction, normalisant et traduisant les formats de données entre les applications cloisonnées afin de faciliter la communication entre les systèmes.

 

3.    Mettre en place un cadre de gouvernance des données

Une stratégie de gouvernance des données robuste, en phase avec les besoins organisationnels et soutenue par une infrastructure technique, permet de maintenir la cohérence et de garantir la qualité des données dans toute l’entreprise. Cette stratégie comprend les éléments suivants :

  • Politiques et normes en matière de données : établissez des normes relatives aux données à l’échelle de l’entreprise afin de favoriser la compatibilité entre les systèmes, notamment en matière de sécurité, de confidentialité, d’utilisation et d’accès. La normalisation des données améliore le partage et l’accessibilité des données, ainsi que la confiance à leur égard, en les rendant plus cohérentes, complètes et précises, et donc plus fiables.  Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions précises fondées sur les données, ce qui réduit les erreurs et le manque d’efficacité.
  • Gestion des données maîtresses (MDM) : utilisez la MDM afin de créer une source d’information unique, qui fournit aux différents services des données cohérentes et dignes de confiance. Cela permet d’augmenter la précision des données, de réduire leur redondance, d’améliorer la qualité des informations fondées sur les données et de renforcer la cohérence des données entre les différentes applications.
  • Intégration : veillez à ce que le cadre de gouvernance des données soit en phase avec la stratégie de l’entreprise, la gestion des risques et la gouvernance informatique. Cela permet de réduire les doublons dans les workflows et favorise la conformité réglementaire à moindre coût.

 

4.    Tirer parti de l’IA et de l’automatisation

L’IA et l’automatisation peuvent rationaliser l’accès aux données, améliorant ainsi l’efficacité et la collaboration interfonctionnelle. Ces solutions comprennent les éléments suivants :

  • Informations extraites par l’IA : l’IA peut identifier les tendances et les schémas dans toutes les applications, fournissant des informations exploitables et identifiant les relations cachées que les équipes humaines pourraient manquer. Ces dernières peuvent ainsi se montrer proactives en mettant en évidence des informations qui améliorent l’efficacité opérationnelle et répondent aux bonnes pratiques du secteur dans l’ensemble de leur environnement d’applications.
  • Automatisation : l’automatisation réduit les interventions manuelles dans la collecte et le traitement des données, ce qui permet d’économiser des ressources précieuses et de garantir un accès rapide aux informations. Par le recours à l’IA pour automatiser la gestion des métadonnées en classant et en suggérant des connexions entre des données cloisonnées, les entreprises peuvent assurer la traçabilité des données afin d’identifier leur utilisation, leurs dépendances et leur origine, et ainsi rendre les données plus découvrables et accessibles.
  • Synchronisation des données en temps réel : afin de réduire la latence lors de l’accès aux données sur différents systèmes et outils, il convient d’intégrer l’IA en vue de détecter et de hiérarchiser les changements entre les données et les applications. Ce processus garantit que les mises à jour critiques sont propagées en premier. L’analyse et la synchronisation des données en temps réel améliorent l’agilité de l’entreprise en permettant aux équipes de réagir rapidement aux changements grâce à des décisions fondées sur les données les plus récentes, et ce dans l’ensemble de l’entreprise.
  • Fédération des données : créez une couche de virtualisation des données en les laissant à leur emplacement d’origine. Utilisez l’IA pour mettre en cache de manière intelligente les données fréquemment consultées et optimiser les performances des requêtes. Vous obtenez ainsi une vue unifiée des sources de données et réduisez la latence et les coûts associés à la consolidation traditionnelle des données.
  • Intégration de l’IA : comblez les lacunes en matière de connaissances à l’aide du traitement automatique du langage naturel et de l’IA générative. Les employés non techniques peuvent ainsi poser des questions et obtenir des informations exploitables pour prendre des décisions éclairées fondées sur les données. L’intégration de l’IA permet de mettre en place une culture des données qui relie les silos entre les systèmes, mappe les données en temps réel, automatise la gestion des métadonnées, facilite l’analyse en libre-service et satisfait aux exigences en matière de gouvernance et de conformité réglementaire. Les entreprises sont ainsi en mesure de saisir des opportunités de croissance clés, de réduire les goulots d’étranglement manuels, d’améliorer leur prise de décision, et donc de rester compétitives.

 

5.    Favoriser une culture de collaboration

Si les solutions techniques sont essentielles, une culture de collaboration est également critique pour briser les silos tout en gérant la multiplication des applications. La mise en place d’une telle culture combine technologie, ressources humaines et processus afin d’améliorer la qualité des données, leur connectivité et la planification stratégique basée sur les données. Voici les éléments qui permettent d’accroître la collaboration :

  • Équipes interfonctionnelles : encouragez les équipes de différents services à travailler ensemble sur des projets liés aux données, en favorisant une approche commune en matière d’information et d’innovation. Rendez les informations accessibles à toutes les parties prenantes et encouragez l’alignement interfonctionnel afin de briser les silos organisationnels et de données.
  • Partage transparent des données : les dirigeants doivent promouvoir une communication ouverte entre les équipes métier et informatiques, en veillant à ce que les données circulent librement et que tout le monde ait accès aux informations dont il a besoin.

Passez à l’étape suivante avec IBM Concert

Si les bonnes pratiques contribuent à atténuer les défis liés à la multiplication des applications et aux silos de données, les entreprises ont besoin d’outils avancés pour gérer cette complexité à l’échelle. IBM Concert offre une vue centralisée des applications, notamment de leurs performances et de leur état de santé.

Cette solution cartographie également les dépendances et consolide les informations sur les vulnérabilités, la conformité et les certificats. En fournissant aux entreprises des informations extraites par l’IA, des workflows, des tableaux de bord personnalisés en temps réel, une résolution automatisée et des indicateurs personnalisables pour évaluer leur posture par rapport aux bonnes pratiques, IBM Concert leur permet de rationaliser leurs opérations, de renforcer leur sécurité et de favoriser une collaboration efficace entre leurs services.

À mesure que les écosystèmes d’applications se développent, les défis liés à la gestion des silos de données et à la prolifération des applications s’amplifient. En mettant en œuvre ces bonnes pratiques et en tirant parti d’outils innovants tels qu’IBM Concert, les entreprises peuvent favoriser la mise en place d’un environnement plus intégré, plus efficace et plus sécurisé.

Brisez les silos de données et construisez un avenir plus connecté grâce à un essai gratuit de 30 jours d'IBM Concert

