3 règles qui façonnent l'avenir des entreprises modernes

L'augmentation des attentes des clients et des employés n'est pas un phénomène nouveau. Les nouvelles attentes ont toujours poussé les entreprises à se transformer et à s’adapter à de nouveaux défis tout en créant de nouvelles opportunités de croissance et d’accélération. Mais le monde d'aujourd'hui est différent et nous nous trouvons à un carrefour amplifié par la pandémie et impitoyable pour les entreprises qui s'accrochent et espèrent que les choses redeviendront comme avant.
Mais les entreprises qui vont de l'avant, qui relèvent les défis et qui s'engagent dans une véritable transformation sont celles qui continuent à se démarquer de la concurrence. Elles apparaissent comme les entreprises modernes d'aujourd'hui et seront les mieux placées pour attirer les clients les plus précieux, les employés les plus loyaux et les partenaires les plus engagés.
Cette nouvelle dynamique commerciale — avec des priorités changeantes, des conditions de marché en constante évolution et des modèles économiques émergents — a offert à IBM l’opportunité de réimaginer et d’élargir notre rapport annuel The State of Salesforce. Cette année, dans notre dixième édition, nous regardons avec impatience et partageons des informations sur la manière dont les dirigeants de niveau C à travers le monde perçoivent Salesforce, son portefeuille en expansion et comment il permet une approche moderne du leadership d’entreprise.
Découvrez The State of Salesforce : l'avenir des entreprises 2021-2022
Vous trouverez ci-dessous un résumé des trois nouvelles règles qui façonnent l'avenir des entreprises et qui vous permettront de créer un avantage concurrentiel et d'engager vos clients et vos employés dans le monde entier. J'espère que ce résumé vous sera utile et je vous encourage à lire le rapport complet et à vous plonger dans nos recherches, nos avis d'experts et nos conseils.
Les méthodes de travail modernes comprennent plusieurs domaines tels que la culture, les moyens de favoriser la connectivité, les politiques, la technologie et, bien sûr, les talents de classe mondiale. Aujourd'hui, les employés travaillent différemment, avec de nouvelles technologies qui les engagent, les informent et créent des liens et de la collaboration. La constitution d'une main-d'œuvre numérique flexible et maîtrisant les technologies est, et continuera d'être, un défi majeur et une opportunité pour les entreprises en 2022 et au-delà. Les chefs d'entreprise devront adopter des portefeuilles de cloud comme Salesforce et Slack pour concevoir des systèmes plus intelligents et plus intuitifs afin d'étendre leurs stratégies de talents et leurs efforts d'habilitation des employés.
Slack offre une nouvelle opportunité d'impliquer vos employés et de solliciter leurs commentaires d'une manière très conversationnelle, similaire à la façon dont ils communiquent en dehors du travail. Nous pensons qu'investir dans ce type de plateforme conversationnelle et collaborative est une vague importante de la main-d'œuvre du futur et aura un impact significatif sur la capacité des entreprises à attirer, retenir et responsabiliser une main-d'œuvre dynamique et diversifiée. Elle connectera votre entreprise, vos employés et vos clients aux informations et aux expériences qui comptent le plus.
Les investissements en IA dans les canaux clients continuent, avec des investissements émergents dans la collaboration et la personnalisation des employés—le domaine de croissance future le plus rapide pour l’IA et l’automatisation est la Collaboration, en hausse de +81 %.
– The State of Salesforce : Enquête sur l'avenir de l'entreprise, 2021
Au sens large, les workflows sont des processus. Elles correspondent simplement à la manière dont les choses se font dans votre entreprise. Mais les workflows intelligents sont prédictifs, automatisés, Agile et transparents. Et plus vous développez, plus votre entreprise devient intelligente. Les entreprises modernes doivent adopter une vision holistique et évaluer l’ensemble de leur processus de bout en bout, en identifiant les points de friction et en appliquant stratégiquement l’IA et la Business Intelligence pour créer des expériences fluides et flexibles dans toute l’entreprise.
De nombreux dirigeants d’entreprise avec qui nous travaillons expriment un intérêt particulier pourles workflows intégrés de technologie, car ils considèrent cela comme l’un des avantages concurrentiels les plus importants pour eux dans les prochaines années. Investir dans des workflows intelligents sur une plateforme aussi robuste et étendue que Salesforce créera une valeur significative et continue, ainsi que des Expériences améliorées pour vos clients et employés.
Salesforce est bien plus qu’un CRM — c’est une plateforme connectée aux processus du cœur de métier permettant une Transformation plus large. +80 % des personnes interrogées estiment que Salesforce est important pour la mise en place de l’IA et de l’automatisation des processus.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
L’avenir des entreprises dépend de la valeur unique de communautés concentriques qui associent technologie, idées et capacités pour générer une valeur maximale pour les clients. Lorsque ces communautés se connectent, l'écosystème se développe et la valeur ajoutée pour le client augmente. Salesforce en est un excellent exemple et Trailhead, l’AppExchange et le réseau de partenaires plus large travaillent tous de concert pour créer une valeur ajoutée pour les clients.
Il existe de nombreux exemples de secteurs qui s’appuient sur l’écosystème Salesforce et adoptent de nouveaux partenariats et modèles économiques, alors qu’elles ont été contraintes de devenir numériques du jour au lendemain pendant la pandémie, les gouvernements, les professionnels de santé, les détaillants cherchant et continuent de chercher de nouvelles façons de servir leurs partenaires, patients et clients. Les exigences commerciales en constante évolution en matière d’innovation, de rapidité et de flexibilité signifient que les entreprises modernes continueront de s’appuyer sur les capacités de leurs communautés et de leur écosystème pour générer des Expériences fondées sur la valeur.
Alors que les perturbations du marché obligent les entreprises à s’adapter, beaucoup s’appuient sur la plateforme Salesforce. 8 dirigeants sur 10 estiment que Salesforce transforme les modèles d’entreprise — tandis que la moitié d’entre eux le considèrent essentiel.
– The State of Salesforce : Enquête sur l’avenir des entreprises, 2021
