3 règles qui façonnent l'avenir des entreprises modernes

L'augmentation des attentes des clients et des employés n'est pas un phénomène nouveau. Les nouvelles attentes ont toujours poussé les entreprises à se transformer et à s’adapter à de nouveaux défis tout en créant de nouvelles opportunités de croissance et d’accélération. Mais le monde d'aujourd'hui est différent et nous nous trouvons à un carrefour amplifié par la pandémie et impitoyable pour les entreprises qui s'accrochent et espèrent que les choses redeviendront comme avant.

Mais les entreprises qui vont de l'avant, qui relèvent les défis et qui s'engagent dans une véritable transformation sont celles qui continuent à se démarquer de la concurrence. Elles apparaissent comme les entreprises modernes d'aujourd'hui et seront les mieux placées pour attirer les clients les plus précieux, les employés les plus loyaux et les partenaires les plus engagés.

Cette nouvelle dynamique commerciale — avec des priorités changeantes, des conditions de marché en constante évolution et des modèles économiques émergents — a offert à IBM l’opportunité de réimaginer et d’élargir notre rapport annuel The State of Salesforce. Cette année, dans notre dixième édition, nous regardons avec impatience et partageons des informations sur la manière dont les dirigeants de niveau C à travers le monde perçoivent Salesforce, son portefeuille en expansion et comment il permet une approche moderne du leadership d’entreprise.

Découvrez The State of Salesforce : l'avenir des entreprises 2021-2022

Vous trouverez ci-dessous un résumé des trois nouvelles règles qui façonnent l'avenir des entreprises et qui vous permettront de créer un avantage concurrentiel et d'engager vos clients et vos employés dans le monde entier. J'espère que ce résumé vous sera utile et je vous encourage à lire le rapport complet et à vous plonger dans nos recherches, nos avis d'experts et nos conseils.