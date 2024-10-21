3 raisons pour lesquelles une infrastructure adaptée est essentielle pour l’IA

L’adoption de l’IA générative n’est plus une question d’avenir. Grâce à son vaste potentiel, les entreprises maximisent déjà son utilisation pour rationaliser les opérations, augmenter la productivité et faire profiter leurs clients de ces avantages.
Cette transformation s’accompagne de nouveaux défis. Lorsque les clients commencent à déployer l’IA sur site, la première étape consiste à évaluer si leurs centres de données sont prêts : la mise à niveau de l’infrastructure informatique implique une alimentation électrique et un refroidissement adéquats, la préparation du réseau à gérer d’importants volumes de données, l’optimisation et l’extension de la capacité de l’infrastructure, et la mise en œuvre de mesures de protection tout en permettant l’évolutivité. Selon un rapport de l’Institute for Business Value (IBM IBV), en collaboration avec Oxford Economics, qui a interrogé 2 500 cadres supérieurs en charge de la technologie dans 34 pays et 26 secteurs d’activité, 43 % des cadres supérieurs en charge de la technologie affirment que leurs préoccupations concernant leur infrastructure technologique ont augmenté au cours des six derniers mois en raison de l’IA générative, et qu’ils se concentrent désormais sur sa mise à niveau pour permettre le déploiement à grande échelle de cette technologie.
Les Entreprises doivent disposer d'une Stratégie de mise en œuvre qui leur permette de garantir des Opérations efficaces, des temps d’arrêt minimaux et des réponses rapides aux exigences informatiques, tout en adressant la conformité réglementaire, des considérations éthiques et des menaces pour la sécurité. Il est important de disposer d'un partenaire clé disposant d'une expertise interne en matière d'IA et capable de gérer le cycle de vie complet de cette infrastructure sous-jacente pour tirer parti des avantages d'une telle évolution technologique.
IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) propose une suite complète de solutions pour le support et les services d’infrastructure, du déploiement au démantèlement, aidant les entreprises à optimiser leur infrastructure informatique en termes de disponibilité et de résilience. IBM TLS contribue à la mise à niveau des centres de données pour les rendre compatibles avec l’IA, en utilisant une chaîne d’approvisionnement et un framework logistique mondiaux pour répondre aux exigences des charges de travail d’IA à haute intensité pour les produits IBM et divers fabricants d’équipement d’origine (OEM), à l’échelle. Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les centres de données peuvent être confrontés lors de l’exécution de charges de travail d’IA, ainsi que la manière dont IBM TLS les prend en charge :
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les centres de données actuels sont devenus plus complexes en raison de l’adoption de l’IA et du recours à des technologies provenant de nombreux fournisseurs. Selon le rapport « Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape » du TechTarget Enterprise Strategy Group, 30 % des organisations prévoient de déployer l’IA dans des environnements cloud hybride, ce qui souligne la nécessité d’une infrastructure modernisée et d’une connectivité efficace.
Maintenir la résilience opérationnelle exige une infrastructure à jour et une gestion proactive des risques, mais la supervision de divers contrats et le dépannage peuvent s’avérer difficiles et coûteux pour le personnel interne informatique. IBM TLS améliore les capacités existantes des clients non seulement en déployant et en prenant en charge les produits IBM (IBM Z, Power et Storage), mais aussi en intégrant de nouvelles technologies multi-fournisseurs compatibles avec l’IA.
Les grands modèles de langage nécessitent des ressources importantes et plusieurs ordinateurs fonctionnant en parallèle au sein de grandes configurations de cluster réseau. En tant que colonne vertébrale de l'infrastructure, ce réseau doit prendre en charge des architectures à large bande passante, à faible latence et évolutives, avec des optimisations spécifiques pour la communication GPU, l'accès au stockage et les tâches d'IA distribuées. Le rapport IDC « AI View » note que le réseau est le principal poste de dépenses d'infrastructure pour la formation à l'IA générative, comptant pour 44 %. En offrant une approche intégrée et holistique axée sur la résilience et la disponibilité, avec des équipes spécialisées à travers le monde et des Partenariats stratégiques, IBM TLS agit comme un guichet unique pour les clients et comme un conseiller pour l’approvisionnement, la planification, le déploiement, le support, l’optimisation et l’actualisation de l’infrastructure des centres de données (serveurs, réseau, stockage et logiciels), facilitant une transition en douceur vers des environnements prêts pour l’IA.
Si l’IA pose des obstacles de plus en plus complexes aux centres de données, il pourrait également être avantageux de l’utiliser elle-même pour résoudre ces problèmes. À l’avant-garde de ce changement, IBM TLS intègre l’IA dans les outils et les processus pour autonomiser les agents et améliorer l’expérience client. Pour un aperçu plus détaillé de l’utilisation de l’IA par IBM TLS, lisez les propos de Bina Hallman, vice-présidente de TLS Support Services pour IBM Infrastructure.
Les systèmes d’IA générative, qui reposent sur des composants complexes comme les GPU, le réseau et le stockage, peuvent connaître des taux de défaillance plus élevés en raison de charges de travail intenses, et la grande quantité de données traitée et partagée peut également accroître leur vulnérabilité. Les temps d’arrêt imprévus et les potentielles violations de données sont coûteux pour les entreprises, mais un support proactif accélère la résolution et l’anticipation des problèmes.
L’enquête IBM IBV « Le guide du PDG sur l’IA générative : les plateformes, les données et la gouvernance » révèle que la plupart d’entre eux affirment que les inquiétudes concernant la traçabilité des données et la provenance des données (61 %) ainsi que la sécurité des données (57 %) constitueront un obstacle à l’adoption de l’IA générative. Pour relever ces défis, IBM TLS propose des solutions comme IBM Support Insights, qui gère un stock de plus de 3 000 clients et 3,5 millions d’actif informatiques, identifiant plus de 1,5 million de vulnérabilités de sécurité actives avec des alertes et des recommandations de résolution. Cette approche permet de maintenir l’intégrité de l’infrastructure d’IA, d’atténuer les pannes et de résoudre les problèmes liés à l’expiration des contrats. En outre, IBM TLS aide ses clients à effacer les données des actifs hérités et fournit des services de destruction des supports, en veillant à ce que l’assainissement soit conforme aux directives du National Institute of Standards and Technology (NIST) pour l’assainissement des supports.
La demande énergétique croissante des centres de données, résultant d’une intégration accrue de l’IA, pourrait entraîner des dépenses opérationnelles plus élevées en raison de la consommation d’énergie et des émissions de carbone, entravant ainsi les objectifs de durabilité. Comme l’a rapporté l’Agence internationale de l’énergie (AIE) en janvier, la consommation mondiale d’électricité des centres de données pourrait dépasser 1 000 TWh en 2026, contre une estimation de 460 TWh en 2022. L’adoption de l’IA ne doit pas négliger les objectifs de durabilité, et le portefeuille IBM TLS aide les clients à prendre des décisions éclairées en évaluant les besoins relatifs aux charges de travail et aux infrastructures, mas aussi en surveillant la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. IBM IT Sustainability Optimization Assessment utilise le logiciel IBM Turbonomic, qui exécute des scénarios de planification sélectionnés pour comprendre les possibilités et les impacts de l’optimisation des data center. Après évaluation, les clients reçoivent un rapport détaillé avec des actions recommandées, des réductions de coûts estimées, des projections de consommation d’énergie et des améliorations de l’empreinte carbone, qui les aide à atteindre leurs objectifs de durabilité.
Face à l’apparition de nouveaux obstacles, le fait d’être bien préparé, d’anticiper les problèmes potentiels et de s’associer à un partenaire de confiance et expérimenté en matière d’assistance et de services informatiques peut avoir une incidence sur le succès de l’adoption de l’IA et de la maintenance continue. Depuis des décennies, IBM suit des principes fondamentaux qui soutiennent une pile complète de solutions IA avec plusieurs technologies fournisseurs. Peu importe où se trouvent les clients dans leur parcours, IBM s’appuie sur son expertise pour aider les organisations à bénéficier d’une infrastructure adaptée aux opportunités de l’IA, à travers des offres de produits personnalisées, des services de conseils détaillés, des services dédiés au cycle de vie technologique et une collaboration avec notre vaste écosystème de partenaires.
Profitez d’une valeur métier augmentée en intégrant l’IA aux workloads critiques sur l’IBM z17.
IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.
Le IBM z17™ intègre l’IA avancée dans le cloud hybride, optimisant les performances, la sécurité et la prise de décision là où résident les données critiques.
Découvrez comment protéger les données de votre organisation contre les cybermenaces et assurer une récupération rapide après des événements critiques.
Associez cadres et outils open source pour appliquer IA et machine learning aux données les plus importantes de votre entreprise sur les mainframes IBM zSystems.
IBM propose des solutions d’infrastructure IA pour accélérer l’impact à l’échelle de l’entreprise grâce à une stratégie « hybrid by design ».
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Optimisez vos workloads d’IA grâce à une infrastructure qui allie performance, fiabilité et intégration cloud, afin de répondre aux besoins réels des entreprises.