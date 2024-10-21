3 raisons pour lesquelles une infrastructure adaptée est essentielle pour l’IA

L’adoption de l’IA générative n’est plus une question d’avenir. Grâce à son vaste potentiel, les entreprises maximisent déjà son utilisation pour rationaliser les opérations, augmenter la productivité et faire profiter leurs clients de ces avantages.

Cette transformation s’accompagne de nouveaux défis. Lorsque les clients commencent à déployer l’IA sur site, la première étape consiste à évaluer si leurs centres de données sont prêts : la mise à niveau de l’infrastructure informatique implique une alimentation électrique et un refroidissement adéquats, la préparation du réseau à gérer d’importants volumes de données, l’optimisation et l’extension de la capacité de l’infrastructure, et la mise en œuvre de mesures de protection tout en permettant l’évolutivité. Selon un rapport de l’Institute for Business Value (IBM IBV), en collaboration avec Oxford Economics, qui a interrogé 2 500 cadres supérieurs en charge de la technologie dans 34 pays et 26 secteurs d’activité, 43 % des cadres supérieurs en charge de la technologie affirment que leurs préoccupations concernant leur infrastructure technologique ont augmenté au cours des six derniers mois en raison de l’IA générative, et qu’ils se concentrent désormais sur sa mise à niveau pour permettre le déploiement à grande échelle de cette technologie.

Les Entreprises doivent disposer d'une Stratégie de mise en œuvre qui leur permette de garantir des Opérations efficaces, des temps d’arrêt minimaux et des réponses rapides aux exigences informatiques, tout en adressant la conformité réglementaire, des considérations éthiques et des menaces pour la sécurité. Il est important de disposer d'un partenaire clé disposant d'une expertise interne en matière d'IA et capable de gérer le cycle de vie complet de cette infrastructure sous-jacente pour tirer parti des avantages d'une telle évolution technologique.

IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) propose une suite complète de solutions pour le support et les services d’infrastructure, du déploiement au démantèlement, aidant les entreprises à optimiser leur infrastructure informatique en termes de disponibilité et de résilience. IBM TLS contribue à la mise à niveau des centres de données pour les rendre compatibles avec l’IA, en utilisant une chaîne d’approvisionnement et un framework logistique mondiaux pour répondre aux exigences des charges de travail d’IA à haute intensité pour les produits IBM et divers fabricants d’équipement d’origine (OEM), à l’échelle. Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les centres de données peuvent être confrontés lors de l’exécution de charges de travail d’IA, ainsi que la manière dont IBM TLS les prend en charge :