À l'approche de 2025, il est important de se pencher sur les développements et les divers revers survenus dans le domaine de la cybersécurité au cours de l'année écoulée. Malgré les nombreuses améliorations apportées aux technologies de sécurité et la sensibilisation croissante aux nouvelles menaces en matière de cybersécurité, 2024 nous a rappelé que la lutte contre les cybercriminels est loin d'être terminée.

Nous avons résumé les cinq principaux cas de violation de données et tendances des secteurs de l’année dernière, avec des points essentiels à retenir de chacun d’entre eux que les Entreprises devraient prendre en compte pour l’année suivante.