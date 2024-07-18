10 tâches que l’IA peut accomplir pour les professionnels de la planification et de l’analyse financière

Ce n’est un secret pour personne : l’intelligence artificielle (IA) transforme notre façon de travailler lorsqu’il s’agit de la planification et de l’analyse financière (FP&A). C’est déjà le cas dans une certaine mesure, mais nous pourrions facilement rêver à bien d’autres choses que l’IA pourrait faire pour nous.
La plupart des professionnels de la FP&A sont accaparés par des tâches manuelles qui les empêchent d’ajouter de la valeur à leur travail. Les directeurs financiers et les dirigeants d’entreprise sont souvent frustrés par le retour sur investissement de leur équipe de FP&A. Cependant, l’IA peut aider les professionnels de la FP&A à améliorer leur travail.
Les développements en matière d’IA se sont considérablement accélérés ces dernières années, et les professionnels de la FP&A ne connaissent peut-être même pas toute l’étendue des possibles. Il est temps d’élargir notre réflexion et de découvrir comment nous pourrions maximiser les utilisations potentielles de l’IA.
Alors que je réfléchis à d’autres façons dont l’IA pourrait nous aider, je m’intéresse aux tâches pratiques que les professionnels de la FP&A effectuent aujourd’hui. J’ai également pensé à des workflows pilotés par l’IA qui sont réalistes et pourraient être mis en œuvre au cours de l’année prochaine.
Cette liste de souhaits n’est pas courte, mais elle devrait nous rendre tous enthousiastes quant à l’avenir de la FP&A. Aujourd’hui, les professionnels de la FP&A passent trop de temps à effectuer des tâches manuelles dans les feuilles de calcul ou les mises à jour des tableaux de bord. En mettant en œuvre ces fonctionnalités, vous pourrez facilement libérer plusieurs jours par mois pour des tâches à valeur ajoutée.
Enfin, utilisez ce nouveau temps libre pour réaliser la mission de la FP&A et favoriser les bons choix stratégiques au sein de l’entreprise. Combien d’entreprises disposent d’équipes de FP&A qui facilitent la stratégie ? Je n’en ai pas encore rencontré.
Toutefois, grâce aux capacités ajoutées d’IA, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Voyons comment certaines des capacités figurant sur la liste de souhaits peuvent faire passer notre travail à un niveau stratégique.
Si vous ne savez pas par où commencer, identifiez dès aujourd’hui une tâche concrète qui correspond à n’importe quel élément de votre liste de souhaits. Ensuite, parcourez les outils déjà disponibles au sein de votre entreprise pour automatiser ou augmenter la production à l’aide de l’IA.
Si aucun outil n’est disponible, vous devez élaborer une analyse de rentabilisation en discutant avec vos collègues des besoins les plus urgents et en les présentant à la direction.
Sinon, vous pouvez essayer IBM® Planning Analytics gratuitement. Si ces outils fonctionnent pour vous, ils peuvent aussi fonctionner pour les autres.
Ne négligez pas le problème. Commencez dès aujourd’hui à mettre en œuvre des outils d’IA dans vos tâches quotidiennes. Il est important d’utiliser ces éléments comme outils pour améliorer notre travail en FP&A. Par où allez-vous commencer ?
