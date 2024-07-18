10 tâches que l’IA peut accomplir pour les professionnels de la planification et de l’analyse financière

Ce n’est un secret pour personne : l’intelligence artificielle (IA) transforme notre façon de travailler lorsqu’il s’agit de la planification et de l’analyse financière (FP&A). C’est déjà le cas dans une certaine mesure, mais nous pourrions facilement rêver à bien d’autres choses que l’IA pourrait faire pour nous.

La plupart des professionnels de la FP&A sont accaparés par des tâches manuelles qui les empêchent d’ajouter de la valeur à leur travail. Les directeurs financiers et les dirigeants d’entreprise sont souvent frustrés par le retour sur investissement de leur équipe de FP&A. Cependant, l’IA peut aider les professionnels de la FP&A à améliorer leur travail.

Les développements en matière d’IA se sont considérablement accélérés ces dernières années, et les professionnels de la FP&A ne connaissent peut-être même pas toute l’étendue des possibles. Il est temps d’élargir notre réflexion et de découvrir comment nous pourrions maximiser les utilisations potentielles de l’IA.

Alors que je réfléchis à d’autres façons dont l’IA pourrait nous aider, je m’intéresse aux tâches pratiques que les professionnels de la FP&A effectuent aujourd’hui. J’ai également pensé à des workflows pilotés par l’IA qui sont réalistes et pourraient être mis en œuvre au cours de l’année prochaine.