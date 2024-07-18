Balises
10 tâches que l’IA peut accomplir pour les professionnels de la planification et de l’analyse financière

Homme d'affaires mûr menant une discussion sur un projet avec des collègues au bureau

Ce n’est un secret pour personne : l’intelligence artificielle (IA) transforme notre façon de travailler lorsqu’il s’agit de la planification et de l’analyse financière (FP&A). C’est déjà le cas dans une certaine mesure, mais nous pourrions facilement rêver à bien d’autres choses que l’IA pourrait faire pour nous.

La plupart des professionnels de la FP&A sont accaparés par des tâches manuelles qui les empêchent d’ajouter de la valeur à leur travail. Les directeurs financiers et les dirigeants d’entreprise sont souvent frustrés par le retour sur investissement de leur équipe de FP&A. Cependant, l’IA peut aider les professionnels de la FP&A à améliorer leur travail.

Les développements en matière d’IA se sont considérablement accélérés ces dernières années, et les professionnels de la FP&A ne connaissent peut-être même pas toute l’étendue des possibles. Il est temps d’élargir notre réflexion et de découvrir comment nous pourrions maximiser les utilisations potentielles de l’IA.

Alors que je réfléchis à d’autres façons dont l’IA pourrait nous aider, je m’intéresse aux tâches pratiques que les professionnels de la FP&A effectuent aujourd’hui. J’ai également pensé à des workflows pilotés par l’IA qui sont réalistes et pourraient être mis en œuvre au cours de l’année prochaine.

10 tâches de FP&A pour l’IA

  1. Prévisions financières avancées : elle permet de mettre à jour les prévisions en continu et en temps réel en s’appuyant sur les données les plus récentes. Elle génère automatiquement plusieurs scénarios financiers et simule leurs impacts dans différentes conditions. Enfin, elle utilise des algorithmes avancés pour prédire avec grande précision les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.
  2. Rapports et visualisation automatisés : elle génère et met à jour automatiquement des rapports et des tableaux de bord en extrayant des données provenant de plusieurs sources en temps réel. Elle fournit des explications contextuelles et des informations dans les rapports afin de mettre en évidence les principaux points forts et les anomalies. Elle permet des mesures et des visualisations définies par l’utilisateur et adaptées aux besoins spécifiques de l’entreprise.
  3. Interaction en langage naturel : elle permet aux utilisateurs d’interagir avec les systèmes financiers qui exploitent des requêtes en langage naturel et des commandes, permettant ainsi une récupération et une analyse de données en toute transparence. Elle fournit des interfaces vocales pour un fonctionnement mains libres et des informations instantanées. Elle facilite la génération de langage naturel pour convertir des données financières complexes en récits et résumés facilement compréhensibles.
  4. Budgétisation et planification intelligentes : elle ajuste les budgets de manière dynamique en fonction des performances en temps réel et des facteurs externes. Elle identifie et analyse automatiquement les écarts entre les données réelles et les budgets, en fournissant des explications sur ces écarts. Elle propose des recommandations stratégiques basées sur les tendances et projections des données financières.
  5. Gestion avancée des risques : elle utilise des modèles de risque avancés pilotés par l’IA pour identifier les risques potentiels du marché, du crédit et des opérations. Elle développe des systèmes d’alerte précoce qui signalent les problèmes financiers potentiels ou les écarts par rapport aux performances prévues. Elle contribue à garantir la conformité aux réglementations financières grâce à une surveillance et un reporting automatisés.
  6. Détection d’anomalies dans les prévisions : elle améliore la précision de la prévision en utilisant des modèles de machine learning avancés qui intègrent à la fois des données historiques et des entrées en temps réel. Elle détecte automatiquement les anomalies dans les données financières et émet des alertes en cas de tendances inhabituelles ou d’écarts par rapport aux comportements attendus. Elle propose des explications détaillées et les causes potentielles des anomalies détectées afin d’orienter les mesures correctives.
  7. Planification financière collaborative : elle facilite la collaboration entre les équipes de FP&A et les autres services grâce à des plateformes partagées et à un accès aux données. Elle permet des interactions en langage naturel avec des modèles financiers et des données. Elle met en place des assistants pilotés par l’IA pour répondre aux requêtes, effectuer des tâches et soutenir les processus de prise de décision.
  8. Apprentissage et amélioration continus : elle développe des modèles de machine learning qui apprennent continuellement à partir de nouvelles données et s’améliorent au fil du temps. Elle intègre des mécanismes de commentaires pour affiner les prévisions et les analyses en fonction des résultats réels. Elle capture les données historiques et les informations pour la prise de décision futures.
  9. Planification de scénarios stratégiques : elle analyse les tendances du marché et le positionnement concurrentiel pour soutenir la planification stratégique. Elle évalue les investissements potentiels et leurs impacts financiers à l’aide d’analyses pilotées par l’IA. Elle optimise les portefeuilles d’actifs et de projets en s’appuyant sur des recommandations pilotées par l’IA.
  10. Explications du modèle financier : elle génère automatiquement des explications claires et détaillées des modèles financiers, incluant hypothèses, calculs et impacts potentiels. Elle fournit des visualisations et des analyses de scénarios pour démontrer comment les changements dans les données d’entrée affectent les résultats. Elle contribue à assurer la transparence en permettant aux utilisateurs d’approfondir les composantes du modèle et de comprendre la logique qui sous-tend les projections et les recommandations.

Cette liste de souhaits n’est pas courte, mais elle devrait nous rendre tous enthousiastes quant à l’avenir de la FP&A. Aujourd’hui, les professionnels de la FP&A passent trop de temps à effectuer des tâches manuelles dans les feuilles de calcul ou les mises à jour des tableaux de bord. En mettant en œuvre ces fonctionnalités, vous pourrez facilement libérer plusieurs jours par mois pour des tâches à valeur ajoutée.

Faites les bons choix stratégiques

Enfin, utilisez ce nouveau temps libre pour réaliser la mission de la FP&A et favoriser les bons choix stratégiques au sein de l’entreprise. Combien d’entreprises disposent d’équipes de FP&A qui facilitent la stratégie ? Je n’en ai pas encore rencontré.

Toutefois, grâce aux capacités ajoutées d’IA, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Voyons comment certaines des capacités figurant sur la liste de souhaits peuvent faire passer notre travail à un niveau stratégique.

  • Planification de scénarios stratégiques : comment savoir quels sont les choix possibles ? Cela peut facilement devenir un exercice sans fin qui ne permet pas de produire des informations utiles. En intégrant l’IA dans les analyses, vous pouvez obtenir plus de résultats plus rapidement et remettre en question votre façon de penser. Cela permet à la FP&A d’apporter des choix et des informations pertinents sur la table de la stratégie au lieu de se contenter d’être un facilitateur passif.
  • Prévisions avancées : comment savoir si vous faites le bon choix stratégique ? La réponse est simple : vous ne le faites pas. Vous pouvez toutefois améliorer la qualification de votre choix. C’est là que la prévision avancée entre en jeu. En tenant compte de toutes les informations internes et externes disponibles, vous pouvez prévoir les résultats les plus probables d’un choix. Si les prévisions correspondent à vos aspirations stratégiques, c’est probablement le bon choix.
  • Planification collaborative : de nombreuses stratégies n’aboutissent pas aux résultats financiers escomptés en raison d’un manque d’harmonisation et d’une approche cloisonnée. Il est difficile de faire les bons choix si la stratégie n’a pas été élaborée en collaboration ou si sa mise en œuvre s’est faite de façon cloisonnée. Grâce à la planification collaborative, la FP&A peut faciliter la sensibilisation aux progrès stratégiques et mettre en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Si vous ne savez pas par où commencer, identifiez dès aujourd’hui une tâche concrète qui correspond à n’importe quel élément de votre liste de souhaits. Ensuite, parcourez les outils déjà disponibles au sein de votre entreprise pour automatiser ou augmenter la production à l’aide de l’IA.

Si aucun outil n’est disponible, vous devez élaborer une analyse de rentabilisation en discutant avec vos collègues des besoins les plus urgents et en les présentant à la direction.

Sinon, vous pouvez essayer IBM® Planning Analytics gratuitement. Si ces outils fonctionnent pour vous, ils peuvent aussi fonctionner pour les autres.

Ne négligez pas le problème. Commencez dès aujourd’hui à mettre en œuvre des outils d’IA dans vos tâches quotidiennes. Il est important d’utiliser ces éléments comme outils pour améliorer notre travail en FP&A. Par où allez-vous commencer ?

 

Auteur

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
