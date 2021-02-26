Une équipe agile bien établie travaille en harmonie pour itérer sans relâche et générer des résultats à forte valeur ajoutée. Elle maintient un rythme régulier et fournit des résultats quantifiables de haute qualité, en phase avec la stratégie de votre entreprise. Comme je l’ai appris en travaillant au sein d’une équipe IBM Garage, il faut une structure d’équipe adéquate, un mélange de personnalités, de talents et de compétences avec un état d’esprit unique axé sur la croissance, pour qu’une équipe atteigne ce niveau d’efficacité. Voici les 10 aspects de l’équipe agile parfaite :
Lorsqu’une équipe fonctionne bien, le bien-être de chaque membre est tout aussi important que les résultats de l’équipe. Les collègues sont fiers de leurs résultats et, au fil du temps, le groupe développe un sentiment de camaraderie à mesure que les relations de travail se transforment en amitiés.
C’est pourquoi il est essentiel de faire tout votre possible pour maintenir la cohésion au sein de l’équipe agile. Plus le groupe partage de défis et de victoires, plus ce lien se renforce et plus l’équipe devient efficace. Étant donné que l’établissement de relations prend du temps, vous voudrez minimiser autant que possible les changements au sein de l’équipe.
Une équipe est composée de divers experts techniques, mais c’est le chef d’équipe qui est l’agent du changement. Ce membre de l’équipe doit avoir de l’expérience dans les domaines suivants : lean startup, expérience utilisateur lean, design thinking d’entreprise, méthode agile et même certains concepts DevOps.
Les responsables d’équipe les plus performants ne sont pas seulement expérimentés dans le domaine de l’Enterprise Design Thinking, mais sont également des coachs certifiés. Créatifs de nature, ils sont capables d’animer des ateliers complexes qui incitent les équipes à sortir des sentiers battus et à surmonter les défis. Un excellent responsable d’équipe croit fermement aux avantages des pratiques agiles et a la capacité de faire en sorte que l’agilité soit un élément fondamental de la culture de l’équipe.
L’architecte est un autre moteur de l’équipe agile. Il l’aide à se concentrer sur l’objectif principal d’un sprint et l’empêche de se perdre dans les détails. Grâce à son expérience, il est capable de prendre une solution complexe et de la simplifier en fonction des spécialités de chaque membre de l’équipe.
L’architecte supervise également la conception et la mise en œuvre d’une solution et gère les risques techniques ou les obstacles qui surviennent en cours de route. Bien qu’il écoute les opinions de tous les membres de l’équipe, il a le pouvoir de prendre des décisions techniques. Il est important que l’équipe fasse confiance à son expérience.
Un produit ne pourra jamais connaître le succès si l’expérience utilisateur n’est pas bien pensée et basée sur des recherches concrètes. Vous pourriez certes soutenir que certains produits ne disposent pas d’interface utilisateur et n’ont donc pas besoin d’un concepteur d’expérience utilisateur, mais vous rendriez un mauvais service à votre équipe. En présence d’utilisateurs, un tel concepteur apporte une perspective précieuse et objective qui permet à votre équipe de rester concentrée sur les besoins des utilisateurs.
Bien que les autres membres de l’équipe ne soient pas mentionnés dans cet article, ils sont tout aussi importants que le chef d’équipe et l’architecte. La réussite d’une équipe dépend des contributions de chacun et de ses efforts en cas de difficultés.
Les autres caractéristiques de l’équipe dépendent du produit en cours de développement. Si vous modernisez la technologie d’un workflow préexistant, cela nécessite des compétences différentes de celles requises pour créer un nouvel algorithme visant à optimiser un processus quotidien afin de garantir des performances optimales. Par conséquent, les autres membres de l’équipe doivent posséder des compétences complémentaires par rapport à la tâche à accomplir et aux autres membres de l’équipe.
Une fois que vous avez identifié les compétences dont vous avez besoin dans votre équipe agile, vous devez sélectionner les personnes adéquates. La profondeur et l’étendue sont tout aussi importantes, comme le montre le modèle de compétences en « T ». Chaque membre de l’équipe doit non seulement disposer d’un éventail de compétences suffisamment large pour pouvoir aider les autres et suivre les progrès de l’équipe, mais aussi disposer d’une expertise approfondie dans un domaine particulier.
Ce n’est pas parce que vous disposez d’un ingénieur full-stack, c’est-à-dire capable de développer des solutions d’applications mobiles et Web de bout en bout sans dépendre d’autres personnes, que ses compétences sont forcément utilisées de manière optimale. Lorsque vous disposez d’équipes possédant à la fois des compétences approfondies et étendues, vous pouvez déléguer le travail en conséquence afin d’obtenir le meilleur résultat possible dans un sprint sans surcharger un seul individu.
La culture d’une équipe stimule l’efficacité et la productivité. Il ne suffit pas de mettre en pratique l’agilité, le DevOps ou le design thinking d’entreprise : ces idéologies doivent faire partie intégrante des interactions quotidiennes de l’équipe. La culture agile et DevOps confère aux équipes une plus grande autonomie et une plus grande capacité à prendre des décisions.
Avec le design thinking d’entreprise, les équipes mettent également l’accent sur une communication ouverte et valorisée de manière égale entre tous les membres, le prototypage et l’itération normalisant l’échec et l’échec accéléré. Ce processus favorise les idées créatives et originales et permet aux plus prometteuses de briller. Mais la culture s’étend aux relations personnelles qui constituent le fondement de l’équipe, notamment les habitudes telles que les sorties le week-end, les apéritifs informels ou même les fêtes d’anniversaire mensuelles.
Pour continuer à se développer et à améliorer ses performances au fil du temps, une équipe doit faire le point sur son travail. Les rétrospectives, qui constituent un élément important du cadre agile, permettent aux équipes de relever les défis et de collaborer pour trouver des solutions.
Par exemple, si un nouveau membre de l’équipe manque de compétences dans un certain domaine ou ne suit pas le rythme du reste de l’équipe, cela peut être mis en évidence lors de la rétrospective. Les membres de l’équipe peuvent alors réfléchir ensemble à la manière de mieux soutenir cette personne, afin de lui permettre, ainsi qu’à l’équipe, d’être plus performants lors des prochaines itérations.
Il n’est pas toujours possible ni durable de se déplacer pour assister à des réunions en personne. Afin de remédier à cela, certaines équipes adoptent des approches hybrides, dans lesquelles les membres se réunissent pendant une semaine, puis travaillent à distance pendant une période similaire, tandis que d’autres ne se réunissent que lors de grands événements agiles.
Ce qui importe, c’est que l’équipe trouve un rythme et une cadence qui lui permettent de développer et de renforcer sa cohésion et son harmonie. Ces réunions régulières facilitent la communication, offrent l’occasion de se soutenir mutuellement et, au final, contribuent à la réussite de l’équipe. Même dans les environnements entièrement virtuels, les happy hours virtuelles et l’utilisation de la webcam encouragent les télétravailleurs à rester en contact.
Le fait d’être basé au même endroit améliore la dynamique d’équipe, mais comme nous l’avons vu avec la pandémie, ce n’est pas une obligation. Comme le recrutement de talents provenant de différents endroits peut contribuer à réduire les coûts, certains membres de l’équipe peuvent résider dans d’autres régions du monde. La clé de la réussite réside ici dans le fait de garder la majorité des membres de l’équipe dans le même fuseau horaire afin que les réunions régulières puissent toujours avoir lieu.
Identifier et sélectionner les talents adaptés à votre équipe agile peut sembler difficile au premier abord, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans le processus, vous constaterez que grâce à de petites itérations, votre équipe sera suffisamment bien préparée pour réussir.
Dans le modèle de bout en bout IBM Garage, notre équipe travaille avec vous pour identifier les points faibles, développer des idées innovantes et mettre en œuvre des solutions itératives avec un risque gérable. Nous dotons votre équipe des pratiques, des techniques et de l’expertise nécessaires pour y parvenir. La collaboration qui en résulte vous apporte de la valeur grâce à des déploiements résilients, à une expansion des capacités, à une transformation numérique accélérée.
