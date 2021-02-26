Les 10 aspects de l’équipe agile parfaite

Le fait d’être basé au même endroit améliore la dynamique d’équipe, mais comme nous l’avons vu avec la pandémie, ce n’est pas une obligation. Comme le recrutement de talents provenant de différents endroits peut contribuer à réduire les coûts, certains membres de l’équipe peuvent résider dans d’autres régions du monde. La clé de la réussite réside ici dans le fait de garder la majorité des membres de l’équipe dans le même fuseau horaire afin que les réunions régulières puissent toujours avoir lieu.

Identifier et sélectionner les talents adaptés à votre équipe agile peut sembler difficile au premier abord, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans le processus, vous constaterez que grâce à de petites itérations, votre équipe sera suffisamment bien préparée pour réussir.

Dans le modèle de bout en bout IBM Garage, notre équipe travaille avec vous pour identifier les points faibles, développer des idées innovantes et mettre en œuvre des solutions itératives avec un risque gérable. Nous dotons votre équipe des pratiques, des techniques et de l’expertise nécessaires pour y parvenir. La collaboration qui en résulte vous apporte de la valeur grâce à des déploiements résilients, à une expansion des capacités, à une transformation numérique accélérée.