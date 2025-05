Chaîne d’approvisionnement

IBM est l’un des membres fondateurs de la Responsible Business Alliance (RBA), un groupe industriel à but non lucratif qui permet à ses membres de s’efforcer d’améliorer en permanence la responsabilité sociale, environnementale et éthique de leurs entreprises et de leurs chaînes d’approvisionnement en amont. Nous exigeons de nos fournisseurs de matériel, de logiciels et de services de premier niveau (ainsi que des opérations internes d'IBM) qu'ils respectent le code de conduite de la RBA, qui contient des dispositions sur le travail, la santé et la sécurité, les exigences environnementales, l'éthique et les systèmes de management. Le code RBA constitue la base des critères du système de gestion sociale et environnementale que nous exigeons de nos fournisseurs.