Partenariat entre IBM et SAP

Au cours des cinquante années de notre partenariat, plus de 10 000 clients SAP ont fait confiance à IBM pour fournir et gérer leurs systèmes SAP avec un vaste portefeuille de solutions sur mesure proposé par IBM Consulting et ses services de conseil en technologies. IBM Consulting développe plus de 1 000 solutions conçues pour SAP chaque année, et 4 800 clients utilisent SAP HANA sur des serveurs IBM Power.