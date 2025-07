Partenariat entre IBM et Salesforce

Les partenariats stratégiques d’IBM aident les clients en leur donnant accès à des technologies de pointe et à des services de conseil, en améliorant l’expérience client et en stimulant la croissance de l’entreprise. En collaborant avec IBM et ses partenaires, les clients ont un avantage du à l'expertise, des ressources et des technologies associées au partenariat. Cela peut conduire à la création de solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques du client, et l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux de manière plus efficace. En outre, les partenariats stratégiques d’IBM peuvent également aider les clients à garder une longueur d’avance en termes de technologie et de secteurs, en leur donnant accès aux dernières innovations et aux bonnes pratiques.