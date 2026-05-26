IBM et Google Cloud accélèrent la transformation du cloud hybride et de l’IA grâce à l’innovation open source pour offrir des solutions évolutives
Le partenariat IBM-Google Cloud est une collaboration stratégique visant à aider les clients à accélérer l’adoption du cloud hybride par les entreprises, la transformation pilotée par l’IA et la modernisation des charges de travail critiques.
Nous combinons les capacités de pointe de Google Cloud en matière d’IA et de données avec l’expertise de confiance d’IBM en matière de cloud hybride pour fournir des solutions sécurisées et flexibles. Ce partenariat réunit le meilleur d’IBM et de Google Cloud pour vous aider à réussir, quelle que soient vos avancées dans votre transition vers le cloud et l’IA.
Red Hat a été nommée Partenaire Technologie Google Cloud de l’année en 2025, en reconnaissance de l’innovation et de l’impact sur les clients de Red Hat Enterprise Linux sur Google Cloud.
Une certification mondiale signée Google Cloud fournissant des résultats sécurisés et évolutifs en matière de cloud hybride, de données, d’IA et de modernisation pour les entreprises complexes.
Grâce à une capacité d’exécution éprouvée dans les secteurs les plus réglementés au monde, IBM Consulting apporte expertise sectorielle, gouvernance et capacité de mise à l’échelle pour transformer des projets complexes en résultats mesurables.
IBM et Google Cloud développent l’IA d’entreprise à travers le cloud hybride, les données et l’infrastructure en tant que code, traduisant l’innovation en résultats mesurables pour les workloads critiques.
Normalisez et automatisez l’infrastructure hybride et multicloud avec Terraform afin d’accélérer le provisionnement, renforcer la gouvernance et réduire la complexité opérationnelle.
IBM watsonx.data est un data lakehouse hybride et ouvert dédié à l’IA et à l’analytique, conçu pour alimenter des agents et des applications d’IA fiables grâce à des contrôles d’accès hybrides RAG et au niveau de la source. Développé pour les environnements hybrides, watsonx.data simplifie l’accès aux données entre les plateformes grâce à une interopérabilité ouverte, un accès unifié et une optimisation des workloads. Grâce au partenariat d’IBM avec Google Cloud, les entreprises peuvent exécuter watsonx.data sur Google Cloud afin d’exploiter des données fiables pour l’IA tout en optimisant leurs investissements cloud. Ensemble, IBM et Google Cloud aident leurs clients à simplifier leurs données hybrides, à optimiser leurs performances et à déployer l’IA à grande échelle en toute confiance.
Conçu pour les entreprises opérant à grande échelle, IBM Vault offre une sécurité d’identité de niveau entreprise, une application centralisée des politiques et des opérations Zero-Trust dans les environnements sur site et dans le cloud sans ajouter de complexité opérationnelle.
En déployant IBM Vault sur Google Cloud, les entreprises peuvent affecter leurs dépenses engagées sur Google Cloud Platform aux technologies IBM via Google Cloud Marketplace, transformant ainsi leurs engagements cloud existants en une valeur ajoutée immédiate en matière de sécurité. Le résultat : un approvisionnement simplifié, une création de valeur plus rapide et une base de sécurité cohérente qui prend en charge le développement d’applications modernes, les initiatives d’IA et les charges de travail réglementées, tout en garantissant le retour sur investissement de Google Cloud.
Ensemble, IBM Consulting et Google permettent aux entreprises de passer de l’expérimentation à la production avec l’IA agentique. En exploitant l’IA Gemini et Vertex de Google, les workflows sectoriels, les capacités d’intégration et la gouvernance de l’IA responsable d’IBM Consulting, nous aidons les entreprises à déployer des agents d’IA qui rationalisent les opérations, améliorent la prise de décision et favorisent une productivité durable, tout en maintenant la confiance, la sécurité et le contrôle
IBM Consulting et Google Cloud aident les entreprises à moderniser leurs applications et bases de données les plus critiques, plus rapidement et en toute confiance. Ensemble, nous combinons une expertise sectorielle approfondie avec des capacités de découverte, de restructuration et de migration basées sur l’IA, notamment IBM Txture, pour transformer les workloads critiques en architectures cloud-natives sécurisées sur Google Cloud. Résultat : une agilité et une résilience accrues, une meilleure productivité des développeurs et des systèmes centraux prêts à intégrer et à exploiter l’IA à grande échelle, permettant ainsi de stimuler l’innovation sans perturber les activités.
IBM et Google proposent des services de cybersécurité gérés, conçus pour aider les entreprises à anticiper l’évolution des cybermenaces tout en simplifiant les opérations de sécurité quotidiennes. En combinant les renseignements sur les menaces pilotés par l’IA et les fonctionnalités cloud de Google avec l’expertise approfondie d’IBM en matière de sécurité et son leadership mondial dans les services gérés, les entreprises bénéficient d’une détection et d’une réponse proactives continues des menaces, sans devoir les gérer seules. Grâce à ce service, les opérations de sécurité passent d’une surveillance réactive à une gestion intelligente et adaptative des menaces, contribuant à réduire la complexité opérationnelle, améliorer la résilience et contrôler les coûts dans les environnements cloud. Un service alimenté par Google et géré par IBM.
Les partenariats stratégiques IBM sont des collaborations entre IBM et d’autres organisations pour développer et fournir des solutions innovantes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux. Ces partenariats impliquent souvent des efforts de développement, de co-marketing et de co-vente, et peuvent couvrir divers secteurs et technologies. En travaillant ensemble, IBM et ses partenaires peuvent combiner leurs compétences, leurs ressources et leurs technologies pour créer de la valeur pour les clients et stimuler la croissance des deux parties.
Les partenariats stratégiques d’IBM aident les clients en leur donnant accès à des technologies de pointe et à des services de conseil, en améliorant l’expérience client et en stimulant la croissance de l’entreprise. En collaborant avec IBM et ses partenaires, les clients ont un avantage résultant de l’expertise, des ressources et des technologies associées au partenariat. Cette collaboration peut conduire à la création de solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques du client.
De plus, cela peut aider le client à atteindre ses objectifs commerciaux de manière plus efficace. Les partenariats stratégiques d’IBM peuvent également aider les clients à rester à la pointe de la technologie et des tendances du secteur en leur offrant un accès aux dernières innovations et aux bonnes pratiques.