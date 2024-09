Trouvez le juste équilibre entre revenu net et zéro émission nette avec IBM + AWS. Les responsables des données et des fonctionnalités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont 43 % plus susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats en termes de rentabilité et 52 % plus susceptibles de dire que les efforts ESG exercent une influence considérable sur la rentabilité1.

Rendez vos données ESG visibles et exploitables en les intégrant aux principales fonctions de l'entreprise. Augmentez la productivité et réduisez les coûts, les déchets et les émissions tout en respectant les exigences réglementaires grâce aux solutions de durabilité d'IBM, basées sur une plateforme cloud rentable et économe en énergie d'AWS.