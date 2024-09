Db2 Warehouse est un entrepôt de données cloud élastique et entièrement géré qui répond à vos objectifs de prix et de performances pour les workloads permanents, et conçu pour s’adapter à vos analyses opérationnelles, de BI et mixtes. Partagez des données pour l’IA et optimisez les workloads pour un rapport qualité-performances optimal grâce à l’intégration watsonx.data sur AWS.