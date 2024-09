Arvind Krishna a saisi l’essence du partenariat entre IBM et Adobe dans son discours Think 2024 : « Adobe et IBM ont pour mission conjointe d’opérer la transition numérique de la chaîne d’approvisionnement de l’information au sein de l’entreprise, et l’IA générative joue un rôle important en contribuant à l’opérer à l’échelle. Nous passons d’une ère d’expérimentation de l’IA générative à une ère où l’entreprise cherche à mettre en œuvre les avantages de l’IA à l’échelle. Le partenariat d’IBM et Adobe est essentiel pour franchir cette nouvelle étape. »

Shantanu Narayen a commenté la trajectoire du partenariat et la manière dont il peut offrir de la valeur aux clients : « Nous pouvons faire beaucoup plus ensemble dans toutes nos entreprises, mais je crois que le test ultime sera d’apporter de la valeur à nos clients. Plus nous nous engageons avec le public ici présent pour nous assurer que nous les aidons à obtenir les résultats métiers attendus, plus je crois que c’est ainsi qu’Adobe et IBM apporteront de la valeur. »