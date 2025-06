Depuis la fin des années 1980, IBM a mis en place un programme axé sur les caractéristiques environnementales de l'emballage de ses produits. L'une de nos priorités est de concevoir des produits qui peuvent être expédiés avec un minimum d'emballage. Dans la mesure du possible, nous choisissons des matériaux d'emballage qui ont un impact moindre sur l'environnement et nous collaborons avec les fournisseurs pour utiliser des matériaux recyclés et recyclables et pour promouvoir la réutilisation.

Afin de réduire l’impact environnemental de nos emballages de produits, IBM s’est fixé comme objectif en 2021 d’éliminer les emballages en plastique non essentiels des produits matériels portant le logo IBM d’ici la fin de l’année 2024. Pour les emballages plastiques essentiels, notre objectif est de nous assurer que ces emballages sont conçus pour être 100 % réutilisables, recyclables ou compostables, ou qu'ils intègrent 30 % ou plus de contenu recyclé lorsque c'est techniquement possible.

La majorité des matériaux d’emballage (en poids) utilisés pour les produits à marque IBM sont à base de cellulose (par exemple, bois, carton ondulé) et proviennent de fournisseurs certifiant qu’ils sont issus de forêts gérées de manière durable. De petites quantités d’emballages primaires en plastique sont utilisées principalement pour protéger les produits de marque IBM de l’humidité lors de la manutention et du transport, ou des dommages physiques dus aux chocs et aux vibrations des systèmes fragiles. En complément, des plastiques accessoires sont utilisés pour les applications secondaires ou tertiaires, afin de sécuriser et regrouper les charges lors de l’expédition.Nous avons identifié 21 projets d’élimination ou de substitution des plastiques à usage unique, dont 13 étaient achevés à la fin de l’année 2023. Ces 13 projets finalisés permettront d’éviter l’utilisation d’environ 99,7 tonnes métriques (tm) de plastique vierge par an. En 2024, nous prévoyons de finaliser les 8 projets restants.

Nous avons également mis en œuvre d’autres projets en 2023 visant à optimiser l’utilisation des matériaux d’emballage et à réduire les déchets. Pour IBM Spectrum Fusion et IBM Power, nous avons réalisé plusieurs refontes des emballages, ce qui a permis de regrouper les produits dans des emballages en vrac. Grâce à cette refonte, l’emballage d’IBM Spectrum Fusion a été réduit de 73 % (en poids) pour le bois, de 95 % pour la mousse plastique et de 42 % pour le carton ondulé. Pour IBM Power, nous avons réduit le nombre de palettes nécessaires pour les commandes volumineuses en regroupant les colis sur des palettes de plus grande taille, ce qui a permis d’éliminer l’utilisation de palettes plus petites. Cette combinaison de projets a permis d’éliminer 73,5 tonnes métriques de déchets d’emballage en 2023.