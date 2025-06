Utilisation et conservation des matériaux

La préservation des ressources en eau et la sauvegarde des bassins versants sont des priorités importantes en matière de protection de l’environnement. Le premier objectif de conservation de l’eau d’IBM a été établi en 2000 et a évolué au fil du temps.

En règle générale, les opérations d'IBM ne nécessitent pas une utilisation intensive d'eau. La priorité de l'entreprise en matière de conservation de l'eau est de concentrer ses efforts sur la réduction de la consommation là où l'impact environnemental potentiel est le plus significatif. L'objectif d'IBM est de réduire d'une année sur l'autre les prélèvements d'eau sur les plus grands sites IBM situés dans les régions soumises au stress hydrique. Environ 85 % des prélèvements d'eau sur ces sites sont destinés à la consommation domestique sur le lieu de travail, dont environ 60 % pour l'eau potable, la cafétéria, les sanitaires, etc., et environ 25 % pour le chauffage, la ventilation et la climatisation des bâtiments. Nos prélèvements d'eau dans les régions en situation de stress hydrique ont augmenté de 3,4 % en 2023 par rapport à 2022, malgré les efforts de conservation qui ont permis d'éviter environ 25 800 mètres cubes de prélèvements. Cette augmentation était principalement liée au retour progressif des employés dans les bureaux.

Les efforts de conservation ont consisté à remplacer les zones de gazon irriguées par des plantes indigènes résistantes à la sécheresse, à étendre les programmes de détection et de réparation des fuites des systèmes d'eau sur nos sites, à moderniser les équipements d'humidification et à installer des urinoirs sans eau et des aérateurs de robinet dans les sanitaires. Pour nous aider à identifier de nouvelles possibilités d'économie et permettre une mesure plus exacte de l'utilisation de l'eau, nous avons poursuivi l'installation de compteurs d'eau dans les campus et les immeubles à usage multiple.