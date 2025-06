Nous reconnaissons que la façon la plus efficace de réduire nos émissions de GES est de rendre nos opérations plus efficaces et, par conséquent, de réduire la consommation réelle d’énergie d’IBM, qui est la source la plus importante d’émissions de GES de l’entreprise. IBM a établi son programme mondial d’économie d’énergie en 1973 et a développé la méthodologie qui a mené à son premier objectif d’économie d’énergie en 1975. L’entreprise continue de se concentrer sur les moyens de réduire davantage sa consommation d’énergie.

Consommation d’énergie

IBM a enregistré une réduction de sa consommation d'énergie de 6,6 % en 2023 par rapport à 2022, due à une efficacité opérationnelle accrue et à un engagement continu en faveur de la conservation énergétique. À l'échelle mondiale, nos activités ont consommé approximativement 2 287 000 mégawattheures (MWh) d'énergie, toutes catégories confondues, dont 82 % sous forme d'électricité.

Projets d’économie d’énergie

Au cours de l'année 2023, nous avons réalisé 675 projets d'économie d'énergie sur plus de 130 sites IBM à l'échelle mondiale, ce qui a permis d'éviter une consommation énergétique estimée à 95 000 MWh et 33 000 tonnes métriques d'émissions équivalent CO₂ (teqCO₂), et d'économiser approximativement 11 millions de dollars américains.1

En 2021, nous avons établi un objectif visant à mettre en place au moins 3 000 projets d'économie d'énergie afin d'éviter la consommation de 275 000 MWh d'énergie de 2021 à 2025. Fin 2023, nous avions mené à bien 2 130 projets d'économie d'énergie en vue de notre objectif 2025, ce qui a permis d'éviter une consommation énergétique estimée à 256 000 MWh.

De 1990 à 2023, IBM a conservé une estimation de 10,1 millions de MWh d'énergie – ce qui équivaut à plus de quatre fois la consommation énergétique annuelle actuelle d'IBM – permettant une économie estimée à 691 millions de dollars et évitant l'émission d'environ 4,66 millions de tonnes métriques d'équivalent CO₂ (teqCO₂). Pour plus de détails sur nos projets de conservation de l'énergie, veuillez consulter le dernier rapport d'impact IBM.

Efficacité énergétique du centre de données

La démarche exhaustive d'IBM pour réduire l'encombrement de ses centres de données accorde la priorité à l'efficacité énergétique et comprend les stratégies suivantes : optimisation de l'espace, améliorations technologiques et location de centres de données en colocation plus économes en énergie.

En 2021, nous avons établi un objectif d’améliorer l’efficacité moyenne de refroidissement des centres de données de 20 % d’ici 2025 par rapport à l’année de référence (2019).2 En 2023, notre efficacité de refroidissement moyenne pondérée (PUE)3 était de 1,46, soit une amélioration de 16,4 % de l’efficacité de refroidissement par rapport à notre base de référence de 1,55 en 2019.



1 Pour mesurer les performances par rapport à l'objectif d'IBM en matière d'économie d'énergie, nous ne prenons en compte que les économies réalisées par les projets au cours de la première année. Par conséquent, les économies d'énergie et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées par IBM dans le cadre de ces projets sont plus importantes que la simple addition des résultats annuels. Nous n'incluons pas dans nos résultats en matière d'économie d'énergie les réductions de la consommation d'énergie résultant de réductions d'effectifs, de la vente des opérations ou de mesures d'évitement des coûts, telles que le changement de combustible et le déplacement de la charge en dehors des heures de pointe.

2 Afin d'évaluer nos performances par rapport à cet objectif, nous mesurons activement le PUE dans tous les centres de données sous notre contrôle direct qui sont équipés de systèmes de mesure. Concernant les installations hébergées en colocation, nous utilisons les données PUE communiquées par les bailleurs. Dans les situations où les données PUE directes ne sont pas disponibles, nous utilisons des données comparatives du secteur pour assurer le suivi de nos progrès et mesurer notre performance globale en matière d'efficacité énergétique.

3 Le PUE est le rapport de l’énergie totale consommée par le centre de données divisée par l’énergie consommée par l’équipement informatique. Plus cette valeur est proche de 1, plus le centre de données et ses systèmes de refroidissement sont efficaces sur le plan énergétique.