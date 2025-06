Les activités opérationnelles, les produits et les services d'IBM n'ont pas d'impact significatif sur la biodiversité. Néanmoins, en 2021, IBM a initié un programme mondial visant à créer, améliorer et restaurer des habitats pour les pollinisateurs. Nous nous étions fixé comme but de planter 50 jardins pour pollinisateurs sur les sites IBM à l'échelle mondiale d'ici la fin de 2023. IBM a non seulement atteint, mais dépassé cet objectif en établissant 70 jardins pour pollinisateurs sur 54 sites IBM dans 26 pays. Ces jardins incluaient des prairies renaturées, des jardins en terrasse, des parterres au sol, des contenants et des pots, ainsi que la mise en place d'un aménagement paysager tolérant à la sécheresse avec des plantes et des fleurs amies des pollinisateurs. Ensemble, ces jardins et prairies représentaient une surface d'environ 68 310 mètres carrés.

IBM est également membre du Wildlife Habitat Council (WHC) depuis 1991, soit depuis plus de 30 ans. Quatre sites IBM (le siège social d'IBM à New York, IBM Research Triangle Park en Caroline du Nord, et IBM Almaden Research Center et IBM Silicon Valley Laboratory en Californie) ont conservé la certification WHC Conservation pour leurs programmes de gestion de l'habitat faunique et de Formation à la conservation depuis plus de 18 ans.

En outre, EcoTeams@IBM offre aux employés du monde entier l’opportunité de diriger et de participer volontairement à des initiatives environnementales locales qui leur tiennent à cœur et à soutenir les objectifs environnementaux d’IBM. En 2023, on comptait 23 EcoTeams actifs répartis sur 58 sites IBM dans 16 pays. EcoTeams a soutenu plus de 70 activités telles que des événements de formation, les plantations d’arbres, le nettoyage des plages et des parcs, des événements à vélo, ainsi que la fourniture de kits de plantes que les employés peuvent utiliser à la maison et l’entretien de bacs à volailles. EcoTeams a également participé activement à des événements mondiaux tels que la Journée de la Terre, la Journée internationale de la diversité biologique et la Journée zéro émission.