Solutions de stockage sur bande

Unité de bande IBM TS1160

Offre une capacité de format maximale (native) de 20 To (JE), 15 To (JD). Autres capacités de format (natives) : 10 To (JD), 7 To (JC). Offre des performances de disque à débit de données de 360 Mo/s. Inclut une connexion d'interface FC 16 Go, Ethernet 10 Go ou SAS 12 Go.