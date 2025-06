Les solutions de stockage mainframe IBM pour IBM Z et LinuxONE offrent une fiabilité, une évolutivité et une sécurité incomparables pour les workloads les plus exigeants. Conçus pour gérer des volumes massifs de données avec des performances exceptionnelles, nos systèmes de stockage assurent un fonctionnement fluide de votre entreprise, même face à une croissance rapide et à des transactions complexes.

Une solution de stockage mainframe intégrée offre aux entreprises de toutes tailles une expérience cloud native, un chiffrement omniprésent, la cyber résilience, la disponibilité permanente et un déploiement flexible.