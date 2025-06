Solutions de gestion des accès privilégiés (PAM)

Les violations de données sont presque toujours le résultat de la compromission de nœuds finaux et d'informations d'identification privilégiées. C'est la raison pour laquelle la surveillance et la protection des comptes privilégiés sont devenues cruciales. La mise en œuvre de la sécurité du moindre privilège sur le nœud final est également essentielle, car les droits d'administrateur local sont des cibles de choix pour les cybercriminels. Pour protéger complètement les données sensibles, des contrôles doivent être mis en place afin de sécuriser à la fois les points de terminaison et les informations d'identification privilégiées.