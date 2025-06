La détection des menaces ne constitue que la moitié de l'équation de la sécurité. Vous avez également besoin d'une réponse intelligente aux incidents face au volume croissant des alertes, aux outils multiples et aux pénuries de personnel. Les organisations matures adoptent une seule plateforme SOAR (« Security Orchestration, Automation and Response ») et travaillent avec des services de conseil et des services gérés pour améliorer leurs centres d'opérations de sécurité.

Cette approche proactive à l'égard des menaces pour la sécurité offre les éléments essentiels d'une stratégie Zero Trust réussie.