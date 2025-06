Généralement, après 90 jours, les accès à 80 % ou plus des données sont soient très rares, soit inexistants. Les bandes magnétiques constituent un support optimal pour le stockage de ces données dites « froides », dont les exigences de performance sont inférieures à celles des données actives. En s'appuyant sur des unités de bande et des bandothèques IBM au lieu du stockage sur disque pour la conservation à long terme des données, il est possible de réduire considérablement le coût de stockage des quantités croissantes de données.



IBM propose une gamme complète de bandothèques et de chargeurs automatiques de bandes offrant des performances et une capacité élevées pour les environnements d'entrée de gamme, de milieu de gamme et d'entreprise.